Вот что на самом деле думают об украинском кризисе в мире

Реакция мира на конфликт на Украине

Ipsos опубликовал результаты исследования отношения населения 27 ведущих стран мира к событиям на Украине.

Как сообщают авторы, в среднем 70% респондентов внимательно следят за событиями на Украине, 61% считают, что конфликт на Украине является значительным риском для их страны, 74% выступают за то, чтобы их страна принимала у себя украинских беженцев, 72% выступают против военного вовлечения своей стороны в конфликт, 48% поддерживают дополнительные экономические санкции против России, 36% поддерживают предоставление вооружений Киеву со стороны своей страны.

Наиболее внимательно за событиями на Украине следят в Японии (89%), Швеции (83%), Польше (77%), наименее внимательно – в Малайзии (49%), Израиле и Саудовской Аравии (по 57%). Чаще за конфликтом следят мужчины, лица старшего возраста, и лица с высшим образованием.

Таблица 1. Источник: cdnn1.inosmi.ru

С утверждением "Моей стране следует принимать украинских беженцев" более всего согласны в Швеции (89%), Нидерландах (86%), Испании (85%), менее всего – в Турции (53%), ЮАР (57%), Малайзии (59%), Саудовской Аравии (59%), Израиле (59%).

С утверждением "Моей стране следует избегать вовлечения в этот конфликт в военном плане" более всего согласны в Венгрии (90%), Турции (86%), Саудовской Аравии (82%), менее всего – в Канаде (56%), Швеции (58%), Испании (59%).

С утверждением "Моя страна обязана поддерживать суверенные страны" более всего согласны в Польше (83%), Швеции (83%), Великобритании (82%), менее всего – в Мексике (52%), Венгрии (53%), Бразилии (54%).

С утверждением "Если ничего не делать на Украине, это стимулирует Россию" более всего согласны в Великобритании (78%), Японии (77%), США (77%), менее всего – в Венгрии (47%), Израиле (48%), Мексике (59%).

С утверждением "Участие в военных действиях на Украине станет причиной конфликтов в других странах" более всего согласны в Индии (77%), ЮАР (76%), Перу (75%), Колумбии (75%), менее всего – в Швеции (53%), Венгрии (61%), Испании (62%), Южной Корее (62%).

С утверждением "Экономические санкции против России со стороны многих стран являются эффективной тактикой" более всего согласны в Южной Корее (78%), Индии (77%), Швеции (76%), менее всего – в Венгрии (50%), Израиле (55%), Бельгии (56%).

С утверждением "С учетом нынешнего экономического кризиса, моя страна не может позволить себе оказывать финансовую поддержку Украине" более всего согласны в ЮАР (81%), Малайзии (80%), Перу (78%), менее всего – в Швеции (33%), Нидерландах (37%), Франции (45%).

Таблица 2. Источник: cdnn1.inosmi.ru

С утверждением "Повышение цен на топливо и газ из-за антироссийских санкций оправдано" более всего согласны в Южной Корее (79%), Польше (76%), Индии (72%), менее всего – в Мексике (35%), Перу (37%), Венгрии (38%).

С утверждением "Проблемы Украины – не наше дело, и нам не стоит вмешиваться" более всего согласны в Саудовской Аравии (69%), Венгрии (67%), Малайзии (59%), менее всего – в Нидерландах (20%), Швеции (20%), Канаде (23%).

С утверждением "Моей стране следует запретить импорт нефти и газа из России, даже если это приведёт к дальнейшему росту цен" более всего согласны в Великобритании (66%), Канаде (61%), Швеции (61%), менее всего – в Турции (15%), Венгрии (18%), Малайзии (24%).

С утверждением "Моей стране следует продолжать поддерживать дипломатические связи с Россией" более всего согласны в Турции (63%), Индии (62%), Израиле (60%), менее всего – в Польше (19%), Канаде (24%), Бразилии, Чили, Нидерландах, Испании, Австралии (по 27%).

С утверждением "Моей стране следует предоставить вооружение, такое как пушки и противотанковое оружие, украинским военным" более всего согласны в Нидерландах (65%), Великобритании (63%), Швеции (61%), менее всего – в Перу (13%), Аргентине (14%), Венгрии (15%), Мексике (15%).

С утверждением "Моей стране следует предоставить финансирование украинским военным" более всего согласны в Великобритании (58%), Германии (56%), Канаде (53%), менее всего – в Аргентине (11%), Перу (12%), Мексике (14%).

С утверждением "Моей стране следует послать войска в страны НАТО, граничащие с Украиной" более всего согласны в Нидерландах (63%), Великобритании (58%), Канаде (58%), менее всего – в Израиле (9%), Мексике (13%), Колумбии (14%).

С утверждением "Моей стране следует послать войска на Украину" более всего согласны в Индии (39%), Канаде (30%), Австралии (25%), менее всего – в Венгрии (3%), Израиле (6%), Аргентине (8%).

Опрос проводился в 27 странах мира. Обычно Ipsos проводит его в 28 странах, включая Россию. Он состоялся 25 марта – 3 апреля 2022 года, в нем приняли участие 19 тысяч респондентов в возрасте 18-74 года.