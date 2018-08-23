Главы военных ведомств 18 стран приехали на открытие "Армии-2018" в Подмосковье

В церемонии открытия форума приняли участие представители 102 стран

КУБИНКА /Московская область/, 22 августа. /ТАСС/. Министры обороны почти 20 стран приняли участие в открытии международного военно-технического форума "Армия-2018", который проходит в Подмосковье. Об этом сообщил в среду журналистам врио начальника Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий Минобороны РФ Роман Кордюков.

Он напомнил, что в церемонии открытия приняли участие представители делегаций 102 стран.

"В том числе на уровне главы оборонного ведомства - 18 государств: Армения, Бангладеш, Белоруссия, Бенин, Буркина-Фасо, Бурунди, Гвинея-Бисау, Египет, Замбия, Зимбабве, Демократическая Республика Конго, Кот-д'Ивуар, Мьянма, ОАЭ, Сьерра-Леоне, Филиппины, ЦАР, Южная Осетия", - перечислил Кордюков.

Кроме того, на "Армию-2018" приехали начальники генеральных штабов Абхазии, Киргизии, Руанды и Свазиленда. Еще 17 стран были представлены заместителями министров обороны, в том числе Китай, Индия, Иран, Турция, Сербия, Вьетнам, Саудовская Аравия, рассказал представитель российского военного ведомства.

Он отметил, что в этом году в работе форума принимает участие больше зарубежных компаний - 84 организации из 18 стран (в прошлом году - 78 из 14 государств).

Международный военно-технический форум "Армия-2018" проходит в Подмосковье с 21 по 26 августа.