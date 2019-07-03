Санкции склоняются к капитуляции

Форум "Армия-2019" собрал больше ста стран

Окончательные итоги форума "Армия-2019" впереди. Но предварительные по горячим следам можно подвести.

Это уже пятый праздник научно-технических достижений российского ОПК, что отметил и глава государства Владимир Путин. "Военно-промышленному курьеру" удалось побывать на многих мероприятиях, ознакомиться с новинками техники и вооружения на статических стоянках, в павильонах, на динамическом показе ВВСТ, принять участие в "круглых столах". Главный вывод: у форума положительная динамика, хорошие перспективы на будущее.

В прошлые годы здесь явно хромало транспортное обслуживание посетителей. Попасть в парк "Патриот" не составляло никакого труда, а вот комфортно уехать в конце дня домой получалось не всегда. Автобусы до Москвы и ближайших железнодорожных станций ходили с перебоями. Перемещаться между площадками также было проблематично, особенно с учетом больших расстояний и задержек местных "шаттлов". Ныне эти недоработки устранены.

Кусались цены общепита, зайти в кафешку Военторга всей семьей с детьми решались далеко не все. Здесь заметных перемен не наблюдается. Но это вопрос, видимо, не столько к организаторам форума, сколько к политике государства в целом. Казалось бы, второстепенные вопросы, но первые впечатления у массового посетителя складываются и из них.

Что касается условий работы ВИП-персон, иностранных делегаций, экспертов, в этой части организация была на самом высоком уровне.

Гонка продолжается

Главный акцент на выставке был сделан, конечно же, на новинках ВВСТ, достижениях ОПК России. Насколько удалось нивелировать эффект санкций и ограничений на поставки высокотехнологичной продукции, наладить процесс импортозамещения? Ответить на этот вопрос должны были стенды, статические площадки и динамические показы.

Обратимся к цифрам. В 2014 году первооткрывателями выставки стали 815 компаний, которые представили 7500 образцов продукции. Сегодня число экспонентов выросло до 1300. Образцов продукции – 27 тысяч. Иностранных военных делегаций приехало в три с лишним раза больше. Все это, подчеркнул министр обороны Сергей Шойгу, говорит о том, что вопреки санкциям, которые вводились в том числе, чтобы затормозить научно-технический прогресс в России, предприятия ОПК не только устояли, но и наращивают положительную динамику развития.

“ Новые танковые выстрелы повышенного могущества поражают любую бронетехнику потенциального противника с дистанции более двух километров ”

На форуме не появилось нечто равноценное "Армате", истребителю Су-57, "Кинжалу" или "Посейдону". Каждый год выдавать такие ноу-хау невозможно. Но и то, что было представлено, впечатляет. Как сказал заместитель председателя правительства Юрий Борисов, форум превратился в одну из лучших мировых площадок демонстрации возможностей вооружения и проведения переговоров. На нем оказалось много новинок бронетанковой техники, армейской авиации, высокоточного оружия, робототехники, средств разведки и РЭБ. В частности, были показаны перспективные разработки, которые скоро по завершении испытаний поступят на вооружение. Ряд изделий демонстрировался впервые. Например, инновационные образцы бомбового вооружения, новые танковые выстрелы повышенного могущества, поражающие любую бронетехнику потенциального противника с дистанции более двух километров.

Впервые демонстрировался беспилотник "Корсар", способный находиться в воздухе более восьми часов и совершать полет на высоте пять тысяч метров. Он предназначен для всепогодной воздушной разведки, аэрофотосъемки, выполнения других функций. Гости форума впервые увидели боевую разведывательную дозорную машину для поиска наземных и надводных целей. Показывался пистолет "Удав", который проходит общевойсковые испытания ("Трехглавый "Удав").

Можно назвать новые разработки концерна "Калашников" в области высокоточных ударных беспилотных систем, средства уничтожения БЛА, системы радиоэлектронного подавления. Вопреки западным предсказателям российский ОПК остается одним из лидеров технологической гонки. А значит, и впредь будет поставщиком инновационных решений и для внутреннего, и для мирового рынка.

Уровень представительства стран-партнеров в этом году довольно высокий, отметил генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов, свыше 30 делегаций возглавляют министры обороны, их заместители и начальники Генеральных штабов. Вниманию гостей госкорпорация представила более тысячи образцов вооружений, артиллерийской, бронетанковой, вертолетной и другой техники, новейшие системы связи, РЭБ, разведки.

По поставкам вооружений за рубеж Россия уверенно занимает второе место. В 2018 году объем продаж по линии Рособоронэкспорта составил 13,7 миллиарда долларов, портфель контрактов с инозаказчиками превысил 50 миллиардов. Это рекордные для нас показатели. "Во многом они достигнуты благодаря активной маркетинговой работе, в том числе на таких площадках, как "Армия", – подчеркнул Сергей Чемезов.

Фото: Олег Фаличев

В форуме приняли участие все ключевые холдинги корпорации, в том числе "Высокоточные комплексы", Уралвагонзавод, Техмаш, "Вертолеты России", ОДК, "Радиоэлектронные технологии", Росэлектроника, "Швабе", "Автоматика". Среди новинок, представленных в экспозиции Ростеха, необитаемый 57-мм пушечно-пулеметный модуль АУ-220М для Сухопутных войск и ВМФ, станция радиотехнической разведки ПОСТ-3М, ЗРК "Сосна" на бронированном гусеничном шасси БМП-3, "Тайфун-К" с ПТРК "Корнет-ЭМ", боевой робототехнический комплекс "Паладин", новые танковые выстрелы калибра 125 миллиметров, упоминавшийся БЛА "Корсар", новые виды стрелковых вооружений.

Консолидированная выручка Ростеха в 2017 году достигла 1 триллиона 589 миллиардов рублей, чистая прибыль – 121 миллиард, EBITDA – 305 миллиардов рублей. Согласно стратегии корпорации основная задача – обеспечение технологического преимущества России на конкурентных мировых рынках.

Особый разговор о диверсификации ОПК. Главой государства поставлена задача – к 2030 году выпускать на оборонных заводах 50 процентов продукции гражданского и двойного назначения. Сейчас имеем 21 процент. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров в связи с этим отметил, что надо наращивать компетенции в области послепродажного обслуживания: "Тогда наша техника будет еще более востребована на зарубежных рынках". Министерство обороны еще в прошлом году вышло с инициативой по подписанию контрактов полного жизненного цикла. Из-за их отсутствия возникали проблемы с реализацией уже заключенных договоров.

Законодательница моды

Заказы – это хорошо, но законодательницей моды на рынке вооружений всегда выступала наука и военные разработки. На это обратил внимание начальник Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Министерства обороны генерал-майор Андрей Гончаров. По его словам, нынешний форум начал бить рекорды еще на этапе подготовки, за несколько месяцев до официального открытия. Это касается и числа экспонентов, количества представленных образцов, объема научно-деловой программы, масштабов международного участия и ряда других показателей.

За время работы "Армии-2019" стенд "ВПК" посетили больше тысячичеловек. В день официального открытия форума у нас в гостях побывал заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Олег Бочкарев (слева)

За время работы "Армии-2019" стенд "ВПК" посетили

больше тысячичеловек. В день официального открытия

форума у нас в гостях побывал заместитель председателя

коллегии Военно-промышленной комиссии

Олег Бочкарев (слева)За пять лет форум превратился в бренд, стал одной из лучших мировых площадок для демонстрации ВВСТ. Выставка приобретает новые качества и свойства: реализует уникальные форматы, устраивает резонансные премьеры вооружений и технологий. В первом дне "Армии-2019" приняли участие 49 422 специалиста: ученые, разработчики, испытатели боевой техники, заказчики, военные, в том числе 10 глав оборонных ведомств, представлявших Армению, Белоруссию, Бангладеш, Гвинею-Бисау, Египет, Казахстан, Мали, Нигер, Папуа – Новую Гвинею, Южную Осетию, шесть НГШ (Кот-д' Ивуар, Кувейт, Лаос, Мьянма, Сенегал, Шри-Ланка), 25 заместителей министров обороны (Абхазия, Азербайджан, Алжир, Ангола, Ботсвана, Буркина-Фасо, Вьетнам, Гвинея, Замбия, Зимбабве, Иран, Ирак, Камбоджа, Камерун, Конго, Киргизия, Ливан, Монголия, Туркменистан, Турция, Сирия, Уганда, Узбекистан, Филиппины, Экваториальная Гвинея). Еще 16 государств (Австрия, Бахрейн, Гана, Греция, Индия, Китай, Республика Корея, Куба, Марокко, Нигерия, Пакистан, Саудовская Аравия, Сербия, Швейцария, ЮАР, Южный Судан) прислали экспертов. Также были представлены 63 посольства.

Уже в первый день форума состоялись три двусторонние встречи на уровне глав военных ведомств. ФСВТС России провела переговоры с партнерами из Китая, Армении, Шри-Ланки. 120 государств было представлено на пленарном заседании под руководством заместителя председателя правительства Юрия Борисова.

Повторим: особый интерес вызвала научно-деловая программа. В нее были включены 173 научно-деловых мероприятия (в 2018 году – 155). Одним из первых стал "круглый стол" "Инвестиционные ниши как эффективные механизмы диверсификации оборонно-промышленного комплекса". Организаторами выступила Ассоциация кластеров и технопарков России совместно с Главным управлением научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Министерства обороны. По итогам обсуждения запланирована организация проектного офиса с использованием инфраструктуры исследований и разработок военного инновационного технополиса "ЭРА" (подробнее – "Ниша на 20 триллионов", "ВПК" №25, 2019).

На полигоне Алабино зарубежным гостям показали огневые и маневренные возможности современных образцов ВВСТ. В летной программе приняли участие авиационные группы "Стрижи" (6 Миг-29) и "Русские витязи" (4 Су-30СМ), "Беркуты" (4 Ми-28Н). Продемонстрировал одиночный пилотаж вертолет Ка-52.

По традиции организован показ новинок отечественного ОПК. Формулировку "демонстрируется впервые" можно отнести более чем к 40 новейшим и перспективным образцам ВВТ, представленным в статической экспозиции. Это пусковая установка зенитной ракетной системы С-350 "Витязь", ЗРПК "Панцирь-СМ", самоходная артиллерийская установка 2С42 "Лотос", 82-мм самоходный миномет 2С41 "Дрок", машина РХБ защиты РХМ-8, автомобиль "Тайфун" с легким минным тралом, беспилотные летательные аппараты большой ("Охотник") и малой ("Корсар") дальности.

Были и уже узнаваемые, но по-прежнему вызывающие огромный интерес образцы: боевая машина с 57-мм зенитной пушкой "Деривация", танк Т-14 на платформе "Армата", БМП Т-15, Б-11 "Курганец-25" и К-17 "Бумеранг" ("Колеса будущей войны"), боевая машина поддержки танков, 152-мм артиллерийский комплекс "2С35 "Коалиция-СВ", линейка РТК ВН.

Ярким событием стал День инноваций Министерства обороны Российской Федерации. Выставка сформирована под эгидой технополиса "Эра" с привлечением военных и гражданских вузов, научно-исследовательских организаций и промпредприятий. Здесь были представлены проекты, отобранные по результатам Дней инноваций в военных округах, центральных органах управления, вузах и НИО Минобороны.

Интересным дополнением динамической программы стал конкурс по управлению беспилотными летательными аппаратами и робототехническими комплексами "Дронбиатлон-2019" на озере Комсомольском в Алабине.

Участники и гости форума были приглашены на презентацию 15 оборудованных галерей нового стрелкового центра, в которых предусмотрена возможность работать с любыми видами стрелкового и гранатометного вооружения круглосуточно и в любых погодных условиях на дальностях от 50 метров до двух километров.

Об "Армии-2019" еще долго будут говорить, обсуждать заключенные контракты. Их подписано без малого на один триллион рублей. В Вооруженные Силы будет поставлено 76 истребителей пятого поколения Су-57 плюс перспективные ракеты класса "воздух-воздух" для этих самолетов. В войска поступят крылатые ракеты комплекса "Искандер-М", новые ЗУР для систем С-400. Начнется строительство ДЭПЛ проекта 677 "Лада" и атомных подводных крейсеров проекта 885М "Ясень-М". Работа над перспективными ВВСТ продолжается.

Олег Фаличев

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 25 (788) за 2 июля 2019 года