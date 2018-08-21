Крейсер "Варяг" и другие корабли ТОФ проведут стрельбы в Охотском море

На переходе из Владивостока корабли провели противолодочные учения, во время которых нашли и отследили подлодку условного противника с использованием вертолетов Ка-27

ТАСС, 20 августа. Отряд кораблей Тихоокеанского флота, в состав которого входят ракетный крейсер "Варяг" и эсминец "Быстрый", вышел в Охотское море, где проведет ракетные и артиллерийские стрельбы. Об этом сообщил официальный представитель флота капитан второго ранга Николай Воскресенский.

"Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота в составе гвардейского ракетного крейсера "Варяг", эскадренного миноносца "Быстрый", больших противолодочных кораблей "Адмирал Трибуц", "Адмирал Виноградов" и "Адмирал Пантелеев" приступил к выполнению задач в акватории Охотского моря. В рамках планового зачетного тактического учения корабельной ударной группы в полигонах боевой подготовки корабли проведут комплекс совместных ракетных и артиллерийских стрельб", - сказал Воскресенский.

"Планируется, что в ходе выполнения задач корабли самого крупного соединения флота будут взаимодействовать с кораблями и авиацией Войск и сил на Северо-Востоке России", - добавил офицер.

Он уточнил, что на переходе из Владивостока корабли провели противолодочные учения, во время которых нашли и отследили подлодку условного противника с использованием вертолетов Ка-27. Кроме того, экипажи отработали противовоздушную оборону отряда, совершенствовали совместное тактическое маневрирование, тренировались оказывать помощь условно аварийному судну.