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21.08.2018
ТАСС

Крейсер "Варяг" и другие корабли ТОФ проведут стрельбы в Охотском море

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Авианосец "Ляонин"
Авианосец "Ляонин" в прошлом гражданстве был "Варягом".
Источник: Stringer/Reuters

На переходе из Владивостока корабли провели противолодочные учения, во время которых нашли и отследили подлодку условного противника с использованием вертолетов Ка-27

ТАСС, 20 августа. Отряд кораблей Тихоокеанского флота, в состав которого входят ракетный крейсер "Варяг" и эсминец "Быстрый", вышел в Охотское море, где проведет ракетные и артиллерийские стрельбы. Об этом сообщил официальный представитель флота капитан второго ранга Николай Воскресенский.

"Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота в составе гвардейского ракетного крейсера "Варяг", эскадренного миноносца "Быстрый", больших противолодочных кораблей "Адмирал Трибуц", "Адмирал Виноградов" и "Адмирал Пантелеев" приступил к выполнению задач в акватории Охотского моря.  В рамках планового зачетного тактического учения корабельной ударной группы в полигонах боевой подготовки корабли проведут комплекс совместных ракетных и артиллерийских стрельб", - сказал Воскресенский.

"Планируется, что в ходе выполнения задач корабли самого крупного соединения флота будут взаимодействовать с кораблями и авиацией Войск и сил на Северо-Востоке России", - добавил офицер.

Он уточнил, что на переходе из Владивостока корабли провели противолодочные учения, во время которых нашли и отследили подлодку условного противника с использованием вертолетов Ка-27. Кроме того, экипажи отработали противовоздушную оборону отряда, совершенствовали совместное тактическое маневрирование, тренировались оказывать помощь условно аварийному судну.

20.08.2018
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принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
Адмирал Пантелеев
Адмирал Трибуц
Ка-27
Проекты
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1164 Атлант
Военные учения
пр. 1155
ТОФ
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