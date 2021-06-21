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Известия.ru

Островной маневр: что делали корабли ВМФ вблизи Гавайского архипелага

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

На Тихом океане завершились российские военно-морские учения

Тихоокеанский флот (ТОФ) провел самые знаковые военно-морские маневры за последние годы. Несколько корабельных групп вышли с баз разными маршрутами еще в мае, соединились в назначенное время и отработали задачи возле Гавайских островов. В пятницу, 18 июня, учения успешно завершились. По данным источников «Известий», на них тестировались возможности обновленного корабельного состава ТОФ. Кроме того, была испытана новая система управления разнородными силами и межвидовыми группировками.

Поход на Гавайи

В начале мая ТОФ развернул сразу четыре группировки кораблей. 1 мая ушли в дальние походы ракетный крейсер «Варяг» и фрегат «Маршал Шапошников», а также корветы «Громкий» и «Совершенный» с танкером «Борис Бутома». Эти две группы прошли через Цусимский пролив в Восточно-Китайское море. За ними последовал отряд во главе с большим противолодочным кораблем (БПК) «Адмирал Трибуц». Корветы пошли далее в Филиппинское море. Через Лаперузов пролив в Охотское море вошла группа в составе корабля управления «Маршал Крылов», БПК «Адмирал Пантелеев», корвета «Алдар Цыденжапов», госпитального судна «Иртыш», гидрографического судна «Геловани», танкера «Иркут» и пары ракетных катеров. Группы, пройдя огромные расстояние разными маршрутами, смогли в назначенное время соединиться в заданном районе северо-западнее Гавайских островов на расстоянии порядка 4 тыс. км от берегов России. Это сама по себе достаточно сложная задача с точки зрения навигации.

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Источник изображения: iz.ru

Всего в состав группировки входит порядка 20 боевых кораблей, вспомогательных судов и подводных лодок. Какие именно субмарины участвовали в гавайских маневрах, не сообщается. Такая секретность характерна для любой страны, располагающей подводными силами, тем более атомными. В учениях задействовали и самолеты противолодочной авиации Ту-142МЗ, базирующиеся на аэродроме Каменный Ручей вблизи Советской Гавани. На борту кораблей находится не менее пяти вертолетов Ка-27.

В ходе учений были отработаны разные задачи. Особо стоит отметить, что управление группировкой велось с борта корабля «Маршал Крылов». Изначально он был построен для работы с космическими аппаратами и обеспечения проведения стрельб баллистическими ракетами. С того времени эти задачи стали менее актуальными, но корабль остался в строю. Он был модернизирован и получил новые функции по управлению корабельными группировками в дальней морской зоне

Стоит обратить внимание на оборонительный характер проводимых учений. Так совместно с самолетами Ту-142МЗ были отработаны задачи по поиску, обнаружению и уничтожению подводных лодок вероятного противника. В их роли участвовали неназванные атомные субмарины ТОФ. Также эти самолеты выступили в роли спарринг-партнера для систем ПВО.

Само корабельное соединение несет на борту около сотни оперативно-тактических и тактических ракет «Вулкан», «Калибр», а также «Уран». Это достаточно много. В случае отработки наступательных задач с кораблями взаимодействовали бы и самолеты-ракетоносцы Ту-95МС и Ту-160 дальней авиации России. Однако их не было, что еще раз подчеркивает оборонительный характер проводимых учений.

Пуск крылатой ракеты «Калибр» с фрегата «Маршал Шапошников»

Источник изображения: Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Любопытно, что в ближайшее время американцы будут тестировать стрельбы своими новыми ракетами, в том числе и гиперзвуковыми, с полигона Кадьяк на Алеутских островах в направлении атолла Кваджалейн. Также США будут проводить пуски своих перспективных ракет с западного побережья в сторону Гавайских островов. Учитывая техническое оснащение «Маршала Крылова», можно предположить, что ВМФ России получит любопытную информацию об этих событиях.

Возвращение в океан

В конце 1980-х годов основу ТОФ составляли два авианесущих крейсера «Минск» и «Новороссийск», ракетные крейсеры «Фрунзе» и «Варяг», два десантных корабля-дока «Рогов» и «Николаев». Эти корабли поддерживались несколькими десятками БПК, эсминцев и сторожевиков.

Флот постоянно проводил операции и учения в различных уголках Тихого и Индийского океанов. Так в 1985 году тяжелый авианесущий крейсер «Новороссийск» во главе группировки боевых кораблей отрабатывал ракетный удар по базе ВМС США Перл-Харбор. В учениях также участвовали подводные лодки с крылатыми ракетами на борту и морская ракетоносная авиация.

Авианесущий противолодочный крейсер «Новороссийск»

Источник изображения: Фото: РИА Новости/Владимир Родионов

После распада СССР надводные силы ТОФ ужались до одного крейсера, четырех БПК и одного эсминца. Но флот продолжал жить, практически постоянно посылая один-два отряда в дальние походы. Как правило, группа состояла из ракетного крейсера и/или БПК, танкера и буксира. Маневры, которые проводил ТОФ, проходили в прибрежных российских водах, например, в Японском или Беринговом морях. Учений в дальних морских зонах после распада СССР у ТОФ не было.

Последние годы ТОФ усиливается. В строю уже три новых корвета, построенных в Комсомольске-на-Амуре. Еще один корвет «Гремящий» скоро осуществит переход на Тихий океан с Балтики. До конца года состав ТОФ пополнит корвет «Резкий».

Американские ВМС способны в короткие сроки собрать в любом месте Мирового океана группировку боевых кораблей. Теперь эту технологию осваиваем и мы. Безусловно, шесть боевых кораблей — это немного. Но три из них являются вновь построенными, а еще один недавно был модернизирован. Через несколько лет ТОФ получит еще несколько боевых кораблей, включая универсальные десантные корабли, фрегаты и корветы. Это позволит вывести в Тихий океан более мощную корабельную группировку.


Дмитрий Болтенков

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