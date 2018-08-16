Все четыре танкера Королевского флота дома. RFA Tideforce прибывает в Корнуолл.

Последний из четырех танкеров класса Royal Navy Tide - RFA Tideforce - прибыл для финальной доработки в Корнуолл ( Великобритания). Перед началом морских испытаний на корабле установят военное оборудование и вооружение.

Работы по установке оборудования связи и оборонительных систем выполнит A & P Falmouth.

Четвертый танкер Tideforce успешно завершил переход из Южной Кореи, где на верфи Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering велось его строительство, в Великобританию. Теперь все четыре танкера находятся в Великобритании, что стало завершением ключевого этапа программы передачи флота.

39 000-тонное судно, предназначенное для доставки топлива и воды на корабли Королевского флота, участвующие операции в какой-либо точке мира, прибыло вслед за своими сестрами Tidespring, Tiderace и Tidesurge.

«Обеспеченные всем, начиная от плавучей вертолетной площадки и заканчивая судном заправщиком наших новейших авианосцев, мы всегда сможем доставить оборудование, необходимое нашим Вооруженным силам для борьбы с незаконной торговлей, защиты наших вод и содействия миру во всем мире», - сказал министр по оборонным закупкам Великобритании Стюарт Эндрю.

Все корабли класса Tide приспособлены к дозаправке военных кораблей Королевского флота, в том числе двух новых авианосцев класса Queen Elizabeth, во враждебных и сложных морских условиях.

RFA Tidespring уже в строю, RFA Tisterace присоединиться к нему в сентябре, а на RFA Tidesurge завершены доработки, и он выходит на оценку готовности к эксплуатации.

«RFA Tideforce является последним судном этого класса. Это четвертый раз, когда мы сопровождаем судно класса Tide во время перебазирования», - сказал A & P Group управляющий директор Atlantic and Peninsular Marine Services Дэвид МакГинли. «Сейчас мы завершаем испытания доработок, отделки и оцениваем возможности всё по тем же высоким стандартам, в заданные сроки и бюджетом, как и у других кораблей этого класса».

Танкер RFA Tideforce класса Royal Navy Tide Королевского флота Великобритании. Источник: https://navaltoday.com/

Ожидается, что работы на Tideforce займут несколько месяцев, после чего, в 2019 году, судно будет введено в эксплуатацию.

Перевод: Prom Today