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16.08.2018

Все четыре танкера Королевского флота дома. RFA Tideforce прибывает в Корнуолл.

Разделы: Флот
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Танкер RFA Tideforce
Танкер RFA Tideforce класса Royal Navy Tide.
Источник: https://navaltoday.com/

Последний из четырех танкеров класса Royal Navy Tide - RFA Tideforce - прибыл для финальной доработки в Корнуолл ( Великобритания). Перед началом морских испытаний на корабле установят военное оборудование и вооружение.


Работы по установке оборудования связи и оборонительных систем выполнит A & P Falmouth.


Четвертый танкер Tideforce успешно завершил переход из Южной Кореи, где на верфи Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering велось его строительство, в Великобританию. Теперь все четыре танкера находятся в Великобритании, что стало завершением ключевого этапа программы передачи флота.


39 000-тонное судно, предназначенное для доставки топлива и воды на корабли Королевского флота, участвующие операции в какой-либо точке мира, прибыло вслед за своими сестрами Tidespring, Tiderace и Tidesurge.


«Обеспеченные всем, начиная от плавучей вертолетной площадки и заканчивая судном заправщиком наших новейших авианосцев, мы всегда сможем доставить оборудование, необходимое нашим Вооруженным силам для борьбы с незаконной торговлей, защиты наших вод и содействия миру во всем мире», - сказал министр по оборонным закупкам Великобритании Стюарт Эндрю.


Все корабли класса Tide приспособлены к дозаправке военных кораблей Королевского флота, в том числе двух новых авианосцев класса Queen Elizabeth, во враждебных и сложных морских условиях.


RFA Tidespring уже в строю, RFA Tisterace присоединиться к нему в сентябре, а на RFA Tidesurge завершены доработки, и он выходит на оценку готовности к эксплуатации.


«RFA Tideforce является последним судном этого класса. Это четвертый раз, когда мы сопровождаем судно класса Tide во время перебазирования», - сказал A & P Group управляющий директор Atlantic and Peninsular Marine Services Дэвид МакГинли. «Сейчас мы завершаем испытания доработок, отделки и оцениваем возможности всё по тем же высоким стандартам, в заданные сроки и бюджетом, как и у других кораблей этого класса».


Танкер RFA Tideforce класса Royal Navy Tide Королевского флота Великобритании.
Источник: https://navaltoday.com/

Ожидается, что работы на Tideforce займут несколько месяцев, после чего, в 2019 году, судно будет введено в эксплуатацию.


Перевод: Prom Today

16.08.2018
Оригинал публикации
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Страны
Великобритания
ЮАР
Южная Корея
Продукция
HMS Queen Elizabeth
Компании
DSME
Проекты
Авианосец
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