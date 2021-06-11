Проекты перспективного южнокорейского авианосца CVX

В Южной Корее в Пусане c 9 по 12 июня 2021 года проходит международная (фактически, впрочем, почти чисто национальная) военно-морская выставка International Maritime Defense Industry Exhibition (MADEX-2021). Cообщают, что "гвоздем" экспозиции MADEX-2021 стали продемонстрированные судостроительными корпорациями Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) и Hyundai Heavy Industries (HHI) модели конкурирующих аванпроектов перспективного южнокорейского авианосца CVX.

Модель аванпроекта перспективного южнокорейского авианосца CVX, представленная корпорацией Hyundai Heavy Industries (HHI) в экспозиции выставки MADEX-2021. Пусан (Южная Корея), 09.06.2021 (с) via www.facebook.com/ROKArmedForces

Гапомним, что в феврале 2021 года южнокорейские министерство национальной обороны и управление оборонных закупок (Defense Acquisition Program Administration - DAPA) на заседании совместного Комитета по программам оборонных закупок утвердили программу создания и строительства для военно-морских сил Южной Кореи в период 2022-2033 годов первого южнокорейского "легкого" авианосца под обозначением CVX. В данный проект трансформировалась ранее утвержденная программа постройки нового большого авианесущего универсального десантного корабля LPH-II.

Программа строительства к концу 2020-х годов для южнокорейского флота большого авианесущего универсального десантного корабля (УДК) нового проекта LPH-II была утверждена высшим военным руководством Южной Кореи в июле 2019 года. К настоящему время в Южной Корее построены уже два УДК, относящихся к проекту LPH-I - LPH 6111 Dokdo (введен в строй ВМС Южной Кореи в 2007 году) и LPH 6112 Marado (c мая 2019 года и до сих пор находится на испытаниях). Запланированный в 2019 году к строительству третий УДК проекта LPH-II должен был иметь стандартное водоизмещение около 30 тысяч тонн - вдвое больше, чем корабли типа Dokdo (14,5 тысяч тонн).

С самого начала планировалось, что LPH-II будет полноценным авианесущим кораблем с авиагруппой до 16 истребителей с укороченным взлетом и ветикальной посадкой Lockheed Martin F-35B Lightning II, причем для их взлета корабль как вариант предлагалось оснастить трамплином. В последующем, однако, стало известно, что аванпроект корабля подвергается переработке в сторону усиления "авианесущей" составляющей и в итоге он официально трансформировался в "легкий" авианосец CVX, причем предварительный состав его авиагруппы оценивался в 20 истребителей F-35B и восемь вертолетов.

Ввод авианосца CVX в строй запланирован на 2033 год. Стоимость проектирования и строительства авианосца CVX была утверждена комитетом по перспективным оборонным проектам в 2,03 трлн вон (1,87 млрд долл). Кроме того, еще около 3 трлн вон (2,7 млрд долл) должно быть выделено на приобретение авиагруппы для корабля. Ожидается, что стоимость эксплуатации корабля будет составлять 200 млрд вон (180 млн долл) в год.

Впрочем, продемонстрированные на MADEX-2021) аванпроекты CVX, представленные в конкурсном порядке "грандами" южнокорейского судостроения DSME и HHI, свидетельствуют, что у южнокорейцев явно "раззуделось плечо" и что "легкий" авианосец CVX в ходе проектирования (и, видимо, удовлетворения аппетитов флота) стремительно набирает размеры и по сути трансформируется в проект достаточно большого авианосца.

Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) представила аванпроект авианосца стандартным водоизмещением уже 45 тысяч тонн, наибольшей длиной 263 м и шириной 46,5 м. Корабль имеет модную двухостровную надстройку, прямоугольную полетную палубу и лишен трамплина. Скорость полного хода корабля 27 уз, энергетическая установка двухвальная. Заявлено, что корабль может нести до 28 самолетов F-35B (причем 12 в ангаре и 16 на летной палубе) и несколько вертолетов. По сообщениям,DSME работает над данным проектом в партнерстве с британской группой Babcock International, участвовавшей в постройке новых британских авианосцев типа Queen Elizabeth.

В свою очередь, Hyundai Heavy Industries (HHI) представила выглядящий весьма футуристично аванпроект еще более крупного авианосца уже в 60 тысяч тонн, с наибольшей длиной 270 м и шириной 60 м. Корабль имеет "стелсизированные" обводы надводной части, включая двухостровную надстройку, трамплин в носу и угловую палубу (которая, впрочем, похоже, не имеет функционального значения для взлета и посадки). В корме корабля ниже главной полетной палубы оборудована особая полетная палуба для БЛА вертолетного типа. Энергетическая установка трехвальная.

Модель аванпроекта перспективного южнокорейского авианосца CVX, представленная корпорацией Hyundai Heavy Industries (HHI) в экспозиции выставки MADEX-2021. Ядом выставлялась модель фрагмента корпуса с ангаром. Пусан (Южная Корея), 09.06.2021 (с) Yonhap, navalnews.com and via www.facebook.com/ROKArmedForces

Модель аванпроекта перспективного южнокорейского авианосца CVX, представленная корпорацией Hyundai Heavy Industries (HHI) в экспозиции выставки MADEX-2021. Пусан (Южная Корея), 09.06.2021 (с) Defense Times and via www.facebook.com/ROKArmedForces

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