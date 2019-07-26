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26.07.2019
bmpd.livejournal.com

В Южной Корее утверждена постройка большого универсального десантного корабля

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Как сообщили южнокорейские СМИ, на состоявшемся 12 июля 2019 года заседании высшего военного руководства страны под председательством генерала Пак Хан Ки, председателя Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи, было утверждено строительство к концу 2020-х годов для южнокорейского флота большого авианесущего универсального десантного корабля нового проекта LPH-II. Решение мотивировано наращиванием военно-морских сил КНР и Японии.

Второй построенный южнокорейский универсальный десантный корабль LPH 6112 Marado (проекта LPH-I) на испытаниях. Пусан, 14.06.2019 (с) Webstagram @south_korean_military

В настоящее время в Южной Корее построены уже два универсальных десантных корабля (УДК), формально относящихся к проекту LPH-I - LPH 6111 Dokdo (введен в строй ВМС Южной Кореи в 2007 году) и LPH 6112 Marado (c мая 2019 года находится на этапе испытаний, должен быть введен в строй в 2020 году). Сообщается, что запланированный к строительству третий УДК проекта LPH-II будет иметь стандартное водоизмещение около 30 тысяч тонн - вдвое больше, чем корабли типа Dokdo (14,5 тысяч тонн). Новый УДК проекта LPH-II будет способен вмещать до 3000 человек морской пехоты, до 20 основных танков или плавающих бронетранспортеров, и будет полноценным авианесущим кораблем с авиагруппой в 16 истребителей Lockheed Martin F-35B Lightning II. Для их взлета корабль будет оснащен трамплином.

При стандартном водоизмещении 30 тысяч тонн южнокорейский УДК проекта LPH-II будет уступать только американским УДК (типов Tarawa, Wasp и America) и превосходить по размерам испанские, австралийские и турецкие УДК типа Juan Carlos I и новый итальянский УДК Trieste, а также японские вертолетоносцы типа Izumo.

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