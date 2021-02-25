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Южнокорейский перспективный универсальный десантный корабль становится авианосцем

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Как сообщают южнокорейские СМИ, 22 февраля 2021 года южнокорейские министерство национальной обороны и управление оборонных закупок (Defense Acquisition Program Administration - DAPA) провели 133-е заседание совместного Комитета по программам оборонных закупок (Комитета Банчжу), на котором была утверждена программа создания и строительства для ВМС Южной Кореи в период 2022-2033 годов первого легкого авианосца под обозначением CVX. В данный проект трансформировалась ранее утвержденная программа постройки нового большого авианесущего универсального десантного корабля LPH-II.

Аванпроектное изображение перспективного южнокорейского легкого авианосца CVX (c) ВМС Южной Кореи

Напомним, что программа строительства к концу 2020-х годов для южнокорейского флота большого авианесущего универсального десантного корабля (УДК) нового проекта LPH-II была утверждена высшим военным руководством Южной Кореи в июле 2019 года. К настоящему время в Южной Корее построены уже два УДК, относящихся к проекту LPH-I - LPH 6111 Dokdo (введен в строй ВМС Южной Кореи в 2007 году) и LPH 6112 Marado (c мая 2019 года и до сих пор находится на испытаниях). Запланированный в 2019 году к строительству третий УДК проекта LPH-II должен был иметь стандартное водоизмещение около 30 тысяч тонн - вдвое больше, чем корабли типа Dokdo (14,5 тысяч тонн).

С самого начала планировалось, что LPH-II будет полноценным авианесущим кораблем с авиагруппой до 16 истребителей с укороченным взлетом и ветикальной посадкой Lockheed Martin F-35B Lightning II, причем для их взлета корабль первоначально планировалось оснастить трамплином. В последующем, однако, стало известно, что аванпроект корабля подвергается переработке в сторону усиления "авианесущей" составляющей и в итоге официально трансформировался теперь в легкий авианосец CVX.

Сообщается, что стандартное водоизмещение корабля составит около 30 тысяч тонн, а авиагруппа составит 20 истребителей F-35B и восемь вертолетов. Предварительные изображения демонстрируют корабль без трамплина и с модной сейчас "двухостровной" надстройкой.

Ввод авианосца в строй запланирован на 2033 год. Стоимость проектирования и строительства авианосца CVX утверждена комитетом по перспективным оборонным проектам в 2,03 трлн вон (1,87 млрд долл). Кроме того, еще около 3 трлн вон (2,7 млрд долл) должно быть выделено на приобретение авиагруппы для корабля. Ожидается, что стоимость эксплуатации корабля будет составлять 200 млрд вон (180 млн долл) в год.

Следует отметить, что данные амбициозные планы еще должны быть утверждены правительством и парламентом Южной Кореи. В 2020 году южнокорейское Национальное собрание при рассмотрении оборонного бюджета 2021 финансового года сократило планируемые ассигнования на НИОКР по программе LPH-II с запрашивавшихся 10,1 млрд вон (91 млн долл) до всего 100 млн (то есть на 99%) вон из-за "отсутствия четкого обоснования проекта".

"Концептуальное изображение" будущего южнокорейского авианосного соединения во главе с перспективным легким авианосцем CVX (c) ВМС Южной Кореи

Инфографика перспективного южнокорейского легкого авианосца CVX (c) www.facebook.com/ROKArmedForces

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Страны
Южная Корея
Продукция
F-35
F-35B
Компании
DAPA
Lockheed-Martin
РЖД
Проекты
2020-й год
Авианосец
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