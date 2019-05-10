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10.05.2019
Военное обозрение

Испания отказалась от Гибралтара за миллиард фунтов стерлингов?

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Британские профсоюзы в ярости из-за того, что заказ на поставку кораблей Королевскому ВМФ в размере 1 млрд. фунтов стерлингов "уплывает" на испанские судостроительные предприятия. Как считают их лидеры, виной этому является "дрянная сделка с Брекситом", вынудившая решать вопрос с Гибралтаром. Подробности возможного торга осветило издание Daily Record.

Источник изображения: topwar.ru

Британские судостроители бьют в колокола

Профсоюзные лидеры, особо не сдерживая эмоции, резко критикуют появившиеся сообщения о том, что верфь "Навантия", расположенная на севере Испании, была выбрана для строительства вспомогательных судов, которые предназначены для снабжения новых авианосцев. Речь идет о приобретении британским флотом нового класса кораблей для замены устаревающих RFA Fort Austin и RFA Fort Rosalie.

При этом наряду с испанским предприятием в конкурсе участвует местный консорциум Team UK (он планирует часть работ разместить на "Росайте" в шотландском Файфе), итальянская Fincantieri и южнокорейская DSME.

Три 40 000-тонных судна обеспечат годы работы для таких верфей как "Росайт", где мы истекаем кровью из-за нехватки работы.

- заявил Гэри Смит, руководящий работник GMB – одного из крупнейших профсоюзов страны.

Источник изображения: topwar.ru

RFA Fort Austin

Гибралтарский след

С его слов, ему известно из источников, занятых в судостроительной отрасли, что передача заказа вызвана попыткой купить молчание испанского правительства, настаивающего на своих территориальных претензиях в отношении Гибралтара в ходе переговоров о выходе Великобритании из ЕС.

Ставлю фунт за пенни, это касается Гибралтара.

- сказал Смит.

Спикер Шотландской национальной партии (SNP) по вопросам обороны Стюарт Макдональд заявил, что "тори готовятся к распродаже британского судостроения":

Звучит неуверенно готовность испанцев заткнуться по вопросу о Гибралтаре за контракт на суда, но вполне правдоподобно, что правительство тори замыслило это.

При этом в министерстве обороны не раскрывают своих предпочтений, туманно указывая, что в соответствии с законом военное ведомство обязано закупать для флота надежные вспомогательные корабли через открытый международный конкурс.

Как поясняют на британском новостном сайте UK Defence Journal, в декабре этого года выйдет официальный запрос, приглашающий к участию в тендере на проектирование и строительство кораблей. Собственно контракт планируется заключить в 2020 году.

Таким образом, в недалеком будущем мы сможем убедиться, отказалась ли Испания от своих попыток вернуть Гибралтар в обмен на миллиардный заказ.

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Авианосец
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