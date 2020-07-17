Военный флот уходит в будущее

Морские силы становятся одним из важнейших инструментов в международных отношениях

По данным американского бюро стратегических и бюджетных исследований, современная военно-морская «большая двадцатка» имеет флот общим тоннажем около 7,9 млн тонн. «Двадцатка» – это страны, у которых тоннаж ВМС превышает 5000 тонн. К ним относятся: США, Китай, Россия, Япония, Великобритания, Франция, Индия, Тайвань, Италия, Индонезия, Испания, Южная Корея, Бразилия, Турция, Австралия, Греция, Германия, Нидерланды, Перу и Сингапур. Совокупный военный бюджет этих государств приближается к астрономическим 2 трлн долл. И немалая часть этой суммы расходуется на военный флот.

Что такое современный корабль

Военное кораблестроение аккумулирует в своих изделиях достижения практически всех отраслей промышленности, так как современный крупный боевой корабль является наиболее сложным инженерным сооружением современности. Технический облик современного корабля определяется «среднеарифметическим» уровнем промышленности в целом, то есть для кораблестроителей важны не только «смежники» – оборонные отрасли промышленности, но и тяжелое машиностроение, станкостроение, металлургия и другие отрасли.

Наиболее важной тенденцией развития военных флотов в ближайшем будущем очевидно станет ограничение роста стоимости боевых кораблей при обеспечении необходимого уровня их эффективности.

По мере развития передовых информационных технологий все большая доля стоимости перспективных кораблей будет приходиться на средства обнаружения, боевого управления, поражения и обеспечения необходимого уровня боевых свойств кораблей, а меньшая – на корпус, энергетику и общее обустройство. Результатом этого процесса станет стабилизация водоизмещения кораблей основных классов, а дальнейшее ограничение роста их стоимости будет осуществляться за счет ограничения числа устанавливаемых на корабли средств. Таким образом, на смену задаче оптимизации характеристик того или иного вооружения перспективных кораблей приходит задача выбора оптимального набора самих этих средств.

Как показали исследования, проведенные в АО «ЦМКБ «Алмаз», рост стоимости военно-морских вооружений не позволяет развернуть строительство новых кораблей такими темпами, чтобы было возможно в будущем заменить ими весь действующий корабельный состав. Поэтому многие ведущие морские державы пошли по пути создания не только минимально необходимого количества мощных надводных кораблей, предназначенных для решения задач защиты суверенитета и противостояния другим государствам, но и поддержания необходимого количественного состава флотов за счет менее крупных, но все же достаточно мощных кораблей, способных, пусть с ограничениями, решать задачи национальной безопасности, а также обеспечивать защиту от пиратства, свободу коммерческого судоходства и другие задачи.

Цель – целесообразность

Общей для большинства передовых морских стран стала проблема поиска целесообразного распределения корабельного состава морской и океанской зон между несколькими классами кораблей, отличающихся стоимостью и боевыми возможностями.

При ее решении выявились два основных фактора. Первый из них касается структуры затрат на создание корабля. К середине первого десятилетия XXI века значительно увеличилась доля стоимости, приходящаяся на закупку вооружения (в отдельных случаях около 70% от общей стоимости корабля). В этих условиях влияние стоимости собственных работ верфи и работ по созданию главной энергетической установки снизилось. А это позволило при некотором снижении скорости полного хода (например, до 28 узлов) значительно увеличить водоизмещение. Причем без заметного роста общих затрат на строительство.

Возможность увеличения водоизмещения основных классов кораблей океанской зоны (эсминец, фрегат) помимо улучшения их мореходных качеств обитаемости и увеличения автономности открыла перспективу решения другой важной задачи – внедрения принципа модульности. Это одно из новых интенсивно развивающихся направлений совершенствования боевых надводных кораблей, и оно привело к ограничению возможностей большинства государств вести серийное строительство кораблей класса «эскадренный миноносец». Из всех стран, еще содержащих в своих военных флотах эскадренные миноносцы, планируют их развитие и осуществляют строительство только США, Япония, Южная Корея, Индия и Китай. Английские эсминцы типа «Дэринг» – это, по сути, фрегаты, отнесенные к классу эсминцев, скорее как дань традициям. Серийно строятся в большинстве передовых морских государств именно фрегаты, что повлекло за собой изменения в концепции создания этих кораблей.

Для вооружения современных фрегатов характерно применение новейших образцов морского оружия и вооружения, в том числе высокоточных ракетно-артиллерийских комплексов, предназначенных для поражения надводных кораблей, подводных лодок, воздушных и береговых целей, а также современных систем освещения обстановки, целеуказания и автоматизированного управления. Одним из результатов масштабного применения высокоточного оружия (ВТО) в недавних локальных конфликтах стали программы вооружения фрегатов комплексами крылатых ракет большой дальности (КРБД).

Существующее до настоящего времени ограничение по водоизмещению позволяло обеспечивать относительно высокую серийность и умеренную стоимость фрегатов. Однако, следуя общим закономерностям современного развития, водоизмещение фрегатов также возрастает от проекта к проекту. При этом у последних представителей этого класса оно достигло величин, характерных для некоторых эскадренных миноносцев (около 5–6 тыс. тонн).

Боевые задачи мирного времени

Помимо решения задач обеспечения национальной безопасности всегда сохраняется актуальность решения комплекса задач мирного времени. Это борьба с террористами, пиратами, обеспечение безопасности торговых путей и гуманитарных акций и так далее. Для их решения в последние десятилетия многие флоты мира в качестве современных систем вооружения используют боевые надводные корабли ограниченного водоизмещения, к которым относятся многоцелевые корветы или легкие фрегаты. Исходя из возможности решения многоцелевыми корветами ударных задач, а также задач противолодочной обороны, к этому классу можно отнести корабли, имеющие состав вооружения, минимально необходимый для решения названных задач.

В настоящее время современные корветы и легкие фрегаты по общей численности занимают одно из ведущих мест в составе зарубежных флотов. Их количество превысило 200 единиц в ВМС 50 возглавляющих список морских государств. Таким образом, экономические возможности государства и потребность в корабельном составе заставляют разделять эти два класса на более крупные и имеющие более мощное вооружение и бюджетные, но все еще сохраняющие многоцелевое назначение и способность действовать в удаленных районах Мирового океана. Корабли всех классов имеют США, Китай, Россия, Великобритания, Франция, Индия.

Давайте взглянем на современное развитие основных классов кораблей ВМФ.

Атомные подводные лодки (АПЛ)

С целью снижения стоимости жизненного цикла АПЛ четко прослеживается современная тенденция унификации базовых платформ. В США строительство многоцелевых атомных подводных лодок (МЦАПЛ) типа «Вирджиния» производится последовательными подсериями с внесением в каждую небольшого числа изменений. А проектирование новой ракетной подводной лодки стратегического назначения (РПЛСН) SSBN(X) «Коламбиа» также проходит с использованием опыта «Вирджинии».

В Великобритании МЦАПЛ «Астьют» создана на базе ряда конструктивных решений РПЛСН типа «Вэнгард» и, в свою очередь, является основой для РПЛСН нового поколения. При этом новая британская РПЛСН «Дредноут» будет иметь конструктивно единый ракетный отсек с американской РПЛСН нового поколения SSBN(X). В свою очередь, РПЛСН типа «Дредноут» послужат основой для нового поколения британских МЦАПЛ SSN (R), проектирование которых находится на начальной стадии.

Новые французские АПЛ типа «Сюффрен» созданы с использованием конструктивных решений ПЛАРБ типа «Триомфант» и неатомных ПЛ (НАПЛ) типа «Скорпена». Французы, построив серию весьма удачных ПЛАРБ типа «Триомфант» с БРПЛ М51.1, сравнимых по ТТХ с БРПЛ «Трайдент» D5, постоянно увеличивают их ударную мощь, перевооружая на БРПЛ М51.2 с дальностью, увеличенной до 1000 км.

В американских ВМС рассматриваются футуристические варианты океанских кораблей. Фото с сайта www.navy.mil

В настоящее время ВМС Китая (ВМС НОАК) имеют в своем составе многоцелевые АПЛ трех типов. Самые старые – типа 091 «Хань» (3 единицы) построены по типу французских АПЛ типа «Рюби» и имеют довольно скромные ТТХ. АПЛ типа 093 относятся ко второму поколению и близки к нашим АПЛ проектов 671 и 671РТ. В 2012 году две лодки этого проекта были модернизированы до версии 093A, получив «прилив» в месте носового притыкания ограждения рубки к корпусу с целью снижения уровней шума от гидродинамических источников. Затем в серию пошли ПЛА проекта 093B с усиленным ракетным вооружением (врезанный ракетный отсек с установками вертикального пуска для противокорабельных крылатых ракет). Предположительно в 2017 году ВМС НОАК получили две лодки проекта 093B. В настоящее время в Бохане строятся АПЛ типа 095 и проектируются АПЛ типа 097.

Основу морских сил ядерного сдерживания ВМС НОАК составляют 8 ПЛАРБ проекта 094 («Цзинь») с 12 БРПЛ JL-2 с моноблочной БЧ. Ведутся работы по созданию БРПЛ JL-3 («Цзюлайн-3») с дальностью 9–10 тыс. км для перспективных ПЛАРБ типа 096.

К клубу флотов с ПЛАРБ относится Индия с ее ПЛАРБ «Арихант» надводным водоизмещением в 6 тыс. тонн, с 16 ПУ для МБР типа К-15 «Сагарика» с дальностью стрельбы до 750 км. Ведутся работы по увеличению дальности стрельбы до 1300–2500 км при уменьшении полезной нагрузки. Кроме того, ведутся работы над МБР К-4 и К-5 на базе ракет «Агни-III» и «Агни-VI»

Неатомные подводные лодки (НАПЛ)

Недавно в СМИ появились сообщения о спуске на воду в КНДР дизель-электрической ПЛ с МБР. Значение неатомных подводных лодок в системе современных военно-морских сил определяется применительно к каждой конкретной стране, исходя из ее географического положения, экономических возможностей, долгосрочной внешнеполитической концепции. При этом следует выделить три обстоятельства:

– НАПЛ в системе «стоимость–эффективность» – это оптимальное средство защиты шельфовых экономических зон, морского побережья, морских коммуникаций и надводных сил;

– в условиях зарождающейся береговой инфраструктуры предпочтение отдается НАПЛ, способной нести службу при минимальном базовом обеспечении;

– при отсутствии мощных подводных сил, включающих в себя ПЛ разных классов, требуется универсальная НАПЛ, успешно действующая как на мелководье, так и в океане.

В настоящее время самым многочисленным флотом НАПЛ в 54 единицы обладает Китай. В него в том числе входят 15 НАПЛ типа 041 (по другим данным, это проект 039A/D/C) «Юань» с ракетно-торпедным вооружением и вспомогательной воздухонезависимой (анаэробной) установкой на основе двигателя Стирлинга. Этот двигатель, построенный по шведской лицензии, позволяет находиться под водой без всплытия на поверхность в течение двух недель. То есть по внедрению анаэробных установок Китай обогнал Россию.

В Европе основным поставщиком НАПЛ являются Германия с лодками типа 212 и 214. Это НАПЛ с воздухонезависимыми энергетическими установками (ВНЭУ) на основе электрохимических генераторов и интерметаллидным хранением водорода. НАПЛ типа 212А имеет Италия, НАПЛ типа 214 поставляются на экспорт в Республику Корея, Грецию и Турцию. 18 февраля 2019 года на верфи TKMS в городе Киль была спущена на воду головная дизельная подводная лодка «Инвинсибл» (проект 218SG) для ВМС Сингапура, ввод которой в состав флота планируется в 2021 году.

Франция, создав НАПЛ типа «Скорпена» и ВНЭУ на основе паровой турбины замкнутого цикла (MESMA), активно поставляет эти ПЛ в различных модификациях на экспорт. Модификация НАПЛ типа «Скорпена» строится в Испании. В Швеции, где была создана ВНЭУ на основе двигателя Стирлинга, этой установкой оснащены уже 2 серии НАПЛ. Начато строительство новой серии НАПЛ типа А-26. Япония, создав серию НАПЛ на основе шведской ВНЭУ с двигателем Стирлинга, перешла на строительство НАПЛ с литий-йонными аккумуляторными батареями.

Республика Корея на основе ПЛ типа 214 разработала проект и начала строительство НАПЛ типа KSS-III из трех подсерий по 3 единицы. Если на первой подсерии только 6 вертикальных пусковых установок (ВПУ) для крылатых ракет, то на второй их число увеличено до 10. ПЛ второй подсерии будет оснащена литий-ионными АБ отечественной разработки, а также усовершенствованными ГАС и системами оружия.

Корпорация Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME; Кодже, Республика Корея) в середине апреля 2019 года заключила с Минобороны Индонезии контракт стоимостью 1,02 млрд долл. на строительство второй подсерии из трех ДПЛ типа «Нагапаса» (на основе немецкого проекта 209/1400).

Строительство первой подсерии из трех ДПЛ типа «Нагапаса» также велось на верфях корпорации DSME в рамках контракта стоимостью 1,1 млрд долл., подписанного в 2011 году.

Головная ДПЛ «Нагапаса» была введена в состав флота в начале августа 2017 года, вторая лодка «Ардадедали» введена в строй в 2019 году.

Боевая эффективность НАПЛ с ВНЭУ существенно больше, чем у дизельных НАПЛ. Поэтому возможности подводных флотов государств, имеющих НАПЛ с ВНЭУ и вооруженных КРБД, приближают их, особенно в прибрежных водах, к атомным подводным флотам. В то же время география флотов, использующих НАПЛ с ВНЭУ, непрерывно расширяется: так, например, в состав ВМФ Пакистана должны войти 8 НАПЛ типа «Хангор» китайского проекта, оснащенные ВНЭУ. Три такие НАПЛ приобретены ВМС Таиланда по цене 347 млн долл. за одну ПЛ.

Корабли океанской и морской зоны. Авианосцы (АВ)

Можно четко выделить два современных направления развития АВ. Это создание многоцелевых авианосцев с атомной энергетической установкой и строительство легких АВ с неядерной энергетикой и катапультным либо трамплинным взлетом самолетов. Легкие АВ строят Великобритания, Китай, собирается строить Франция.

К основным тенденциям развития АВ можно отнести:

– применение в составе авиагрупп универсальных ударных самолетов;

– опытное применение в составе авиагрупп беспилотных летательных аппаратов;

– создание сверхзвуковых самолетов укороченного взлета и посадки (СУВП) и самолетов вертикального влета и посадки (СВВП);

– разработка и применение электромагнитных катапульт;

– увеличение количества самолето-вылетов в сутки;

– сокращение времени технического обслуживания при подготовке ЛА к выполнению задания;

– снижение стоимости жизненного цикла;

-– обеспечение возможностей перевозки подразделений десанта и автобронетанковой техники (только на легких АВ).

Атомный эсминец «Лидер» будет иметь неограниченные сроки плавания и большие боевые возможности. Фото Артема Ткаченко

Согласно существующим планам ВМС, США предполагают иметь в строю 11 АВ, причем 2 авианосные ударные группировки (АУГ) должны быть постоянно в море, а 3 находиться в 30-суточной готовности. В настоящее время в США построен головной АВ типа «Джеральд Форд» (CVN-78) и спущен на воду второй корабль этого типа «Джон Ф. Кеннеди» (CVN-79). Присвоено имя уже четвертому кораблю серии – «Дорис Миллер» (CVN-81).

Два новых АВ построены для ВМФ Великобритании. Одновременно для их базирования в Портсмуте была построена в новая инфраструктура Queen Elizabeth Class Center of Specialization (QEC). Стоимость работ составила около 100 млн фунтов стерлингов.

Два АВ в составе ВМC предполагает иметь и Франция. Два АВ есть в Китае. Следует отметить, что второй китайский АВ был построен за 2,5 года, что существенно меньше сроков строительства в СССР его прототипа (4 года).

Многоцелевые корабли океанской зоны (эсминцы (ЭМ), фрегаты (ФР), корветы)

Такие корабли водоизмещением порядка 10 тыс. тонн постоянно строят в США. Это в первую очередь эсминцы типа «Арли Берк», строящиеся последовательно улучшаемыми сериями. 75-й корабль этого типа и головной в подсерии Flight III, «Джордж Лукас» DDG-125, был заложен 7 ноября 2019 года. «Эсминец XXI века» «Зумвольт» является, по сути, опытовым кораблем.

Китай строит ЭМ «крейсерского водоизмещения» примерно в 12 тыс. тонн проекта 055. Головной эсминец проекта 055 был спущен на воду 28.06.2017 года, первый серийный − 28.04.2018 года, еще два − 03.07.2018 года. Есть информация, что на двух верфях (в Шанхае и Даляне) строится в общей сложности шесть кораблей данного проекта с ожидаемым сроком окончания строительства до середины 2021 года. Судя по опубликованным изображениям, проект будет аналогичен либо новейшему американскому эсминцу «Зумвольт», либо эсминцу ВМС США типа «Арли Берк» версии Flight III. В первом случае корабль будет вооружен электромагнитными рельсовыми пушками и ЗРК большой дальности HQ-26, чьи ракеты смогут перехватывать баллистические ракеты.

Самые многочисленные и совершенные корабли этого класса в составе ВМС НОАК – ЭМ типа 052. На последней подсерии – кораблях проекта 052D, строящихся с 2012 года, установлена новая РЛС с плоскими ФАР, как на американских кораблях. Псевдоревольверные пусковые установки заменены на две УВП модульно-ячеистого типа по типу американских ПУ Mk 41 с общим боезапасом 64 ракеты. В их числе ЗУР комплекса HQ-9, КРБД DH-10, а также ПКР и ПЛУР. Носовое 100-мм орудие заменено на новую 130-мм артиллерийскую установку H/PJ-38, которая создана на базе спаренной советской системы АК-130. Зенитные средства подкреплены ЗРК FL-3000N обороны ближнего рубежа и двумя 30-мм ЗАК. По состоянию на 2019 год построены и находятся в составе ВМС НОАК 12 кораблей этого типа, на разных стадиях строительства – 10 корпусов и еще 3 корабля планируется построить.

Республика Корея наряду с планами создания собственного АВ разрабатывает проект эсминца. Концептуальный проект перспективного корейского ЭМ нового поколения существует в двух вариантах.

В Европе строят фрегаты (по классификации ВМФ Великобритании – эскадренные миноносцы) водоизмещением порядка 5 тыс. тонн. Зачастую проект такого корабля разрабатывается совместно несколькими странами (например, Германия, Франция и Нидерланды). В частности, компания Damen Shelde Naval Shipbuilding (Нидерланды) совместно с немецкой Blomm+Voss и французской Thales выиграли конкурс на создание многоцелевых кораблей по проекту MKS 180 для ВМС Германии. Предполагается строительство шести кораблей при стоимости программы 5 млрд долл.

В Испании начата постройка новых фрегатов типа F-110 на замену ФР типа «Санта-Мария» постройки 1986–1994 годов. Окончание строительства серии – конец 2031 года.

В Норвегии с широким использованием гражданских стандартов IMO разработан проект многоцелевого корабля «Вэнгард» с модульными системами вооружения. Замена модуля осуществляется в течение нескольких часов. Стоимость жизненного цикла снижена на 50% по сравнению с кораблями, построенными по стандартам НАТО.

Строительство восьми новых многоцелевых ФР типа JMSDF начато в Японии. Первые два корабля должны быть сданы в марте 2022 года.

В Республике Корея разработан проект легкого ФР с модульными системами вооружения DW 2000L. Четыре модуля полезной нагрузки в различных комбинациях могут быть установлены в кормовой части. Пятый модуль устанавливается в районе миделя для базирования и обслуживания БЛА.

Корветы, то есть многоцелевые корабли водоизмещением 1,0–1,5 тыс. тонн строятся для ограниченных морских ТВД (например, Балтика, Средиземное море) и на экспорт.

Особо следует выделить американские LCS (Littoral Control Ships – корабли контроля прибрежной зоны), которые анонсировались как замена ФР типа «Оливер Перри». LCS проектировались в условиях однополярного мира для выполнения полицейских функций под прикрытием авианосной авиации. Отсюда большая скорость хода (до 55 узлов на тихой воде) и модульные и контейнеризированные системы оружия.

Половина кораблей строится в монокорпусном варианте, вторая половина в многокорпусном. Однако опыт постройки и эксплуатации этих кораблей показал, что стоимость постройки многокорпусных кораблей существенно выше монокорпусных, а модульные системы вооружения еще не доведены до надлежащего уровня надежности и эффективности и за счет больших расходов на хранение с обслуживанием увеличивают стоимость жизненного цикла кораблей. Эти корабли строятся с темпом 2 единицы в год, однако с 2021 года предполагается начало строительства новых кораблей по проекту FFG(X). Серия будет насчитывать 20 единиц. Передача головного корабля запланирована на июль 2026 года. По сравнению с кораблями LCS должны быть повышены возможности средств ПВО и РЭБ, а также живучесть. По предварительным данным, дальность плавания должна составить 3 тыс. морских миль при скорости хода 16 узлов. Скорость полного хода – 28 узлов, срок службы – 25 лет. Стоимость всей программы FFG(X) – около 20,5 млрд долл., то есть порядка 1 млрд за корабль.

Китайские фрегаты типа 54A (23 единицы) водоизмещением 4050 тонн оснащаются силовой установкой на основе четырех дизельных двигателей и способны разгоняться до 27 узлов. Фрегат несет одну универсальную пусковую установку с 32 ячейками для ракет разного назначения. Для использования противокорабельных ракет C-803 предлагаются две отдельные установки. Артиллерия представлена системами калибром 76 и 30 мм. Имеется комплекс противолодочного вооружения в виде торпедных аппаратов, пусковых установок для ракет и бомбометов. Обеспечено базирование вертолета.

Строительство головного ФР проекта 17А «Нильгири» начато в Индии. Проект разработан при содействии итальянской компании Fincantieri. Предполагается серия из семи единиц, водоизмещением 6670 тонн, ЭУ типа CODAG, скорость полного хода 28 узлов, дальность плавания 5,5 тыс. морских миль при скорости хода 16–18 узлов. Вооружение состоит из систем российского, израильского и итальянского производства. РЭВ – индийского производства. Предусмотрено базирование двух вертолетов.

Прогнозируется, что если более крупные корабли будут формировать класс фрегатов, то их водоизмещение будет находиться в диапазоне 6500–7500 тонн, скорость полного хода – 28–30 узлов, а основу вооружения будут составлять средства коллективной ПВО. Корветы (легкие фрегаты) в отличие от фрегатов займут диапазон водоизмещений в пределах 3500–4200 тонн. Скорость их полного хода будет находиться в том же диапазоне, что и у фрегатов, а вооружение ПВО будет представлено средствами самообороны.

Характерным сегодня является широкое применение патрульных кораблей. Так, на верфи фирмы Fincantieri (Италия) в июле 2019 года был спущен головной многоцелевой патрульный корабль прибрежной зоны (ПК ПЗ) «Паоло Таон ди Ревель». Предполагается строительство серии из 10 единиц и судна снабжения. Контракт предусматривает техническое обслуживание кораблей в течение 10 лет. Корабли строятся в трех модификациях light, light+ и full, отличающихся составом РЭВ, ЭУ, комплектацией экипажа и соответственно водоизмещением (полное – 5830–5880 и 6270 тонн). В состав вооружения входят артиллерийская установка (АУ) калибра 127 мм, АУ калибра 76 мм, две 25-мм АУ, два торпедных аппарата (ТА) калибра 533 мм и два трехтрубных ТА калибра 324 мм. Предусмотрено базирование двух вертолетов.

Во Франции заключен контракт на строительство серии из шести перспективных патрульных кораблей по программе РОМ («Патрульные корабли открытого моря»). Предусмотрено базирование БЛА. Полное водоизмещение 1500 тонн, на трех кораблях будет усилена прочность корпуса для выполнения операций в Антарктике. Также французы строят два патрульных корабля для ВМС Аргентины по проекту «Говинд».

Десантные корабли

В соответствии с концепцией загоризонтной высадки в некоторых странах сейчас строятся универсальные десантные корабли и корабли-доки.

Основными направлениями их развития являются:

– усиленное авиационное вооружение, включающее наряду с БЛА и вертолетами самолеты вертикального влета и посадки (СВВП);

– увеличение типоряда десантно-высадочных средств;

– развитие типов плавающих технических средств десанта;

– использование гражданских технологий и норм при создании корабля с целью удешевления его конструкции и эксплуатации.

На 2019 год в составе ВМС США насчитывалось 33 десантных корабля. Наряду с упомянутыми двумя АУГ в море должны постоянно находиться две группировки десантных кораблей для обеспечения «национальных интересов США в случае конфликта в любом районе мира». Еще три группировки должны находиться в 30-суточной готовности. Считается необходимым поддерживать темп строительства десантных кораблей, обеспечивающий постоянный состав в 12 кораблей в составе флота.

Универсальные десантные корабли (УДК) с авиационным вооружением есть в составе флотов Великобритании, Франции, Испании, Турции (строится по испанскому проекту), Италии, Японии и Республики Корея. УДК Испании, Турции, Японии и Италии имеют в составе авиакрыла самолеты типа F-35. А УДК «Идзумо» ВМС Японии решено переоборудовать в легкий авианосец.

В составе ВМС НОАК имеется 4 УДК и 31 БДК. 15 июня 2018 года состоялась церемония спуска на воду очередного универсального десантного корабля типа 071. Известно, что в настоящее время китайская промышленность строит еще один такой корабль, которому предстоит начать службу в конце десятилетия. Вся группировка должна насчитывать шесть таких кораблей. УДК типа 071 имеют полное водоизмещение 25 тыс. тонн, скорость полного хода 25 узлов и дальность плавания порядка 10 тыс. миль. Корабли вооружаются 76-мм и 30-мм артиллерийскими установками, а также крупнокалиберными пулеметами и системами постановки помех. УДК типа 071 могут брать на борт до двух десятков бронемашин разных типов, до 800 бойцов с оружием. Ангар и кормовая площадка обеспечивают работу четырех вертолетов. В доковой камере может разместиться до четырех десантных катеров.

БДК типа 072 различных модификаций являются существенно более старыми кораблями. В составе ВМС НОАК есть также четыре МДК на воздушной подушке советского проекта 12322. Два из них были проданы Китаю Украиной и два построены самостоятельно.

Корабли противоминной обороны (ПМО)

ВМС США располагают весьма ограниченным количеством кораблей ПМО, полагаясь при решении подобных задач на использование роботизированных противоминных комплексов, вертолетов-тральщиков и даже на морских животных. Например, при проведении операций по разминированию иракских портов американцы использовали дельфинов. Роботизированные противоминные комплексы в модульном исполнении разработаны для кораблей типа LCS. Собственно, корабли ПМО строятся только в Западной Европе и Японии, причем основой их вооружения являются как раз роботизированные противоминные комплексы и интегрированные системы управления противоминными операциями. Морские роботизированные противоминные комплексы включают необитаемые подводные аппараты (НПА) и безэкипажные катера (БэКА).

В составе ВМС НОАК насчитывается 48 кораблей ПМО. Однако ни их количество, ни качество оснащения не являются достаточными для решения проблем ПМО. Но имеются данные о работах, производимых в Китае по созданию систем лазерного обнаружения морских мин, аналогичных создаваемым в США.

Олег Савченко

Олег Владиславович Савченко – генеральный директор ФГУП «Крыловский государственный научный центр», доктор технических наук.Юрий Иосифович Александров – начальник сектора ФГУП «Крыловский государственный научный центр».