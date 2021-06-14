«Война» корейских авианосцев

Новый авианосец Южной Кореи будет «британским» или «итальянским»? На выставке MADEX, проходящей в эти дни в Пусане, компании Hyundai Heavy Industries и Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering показали перспективные разработки в рамках проекта CVX.

Hyundai Heavy Industries показала масштабную модель, в которой используется модульный трамплин, аналогичный классу Queen Elizabeth Королевского флота Великобритании. Перспективный авианосец будет иметь длину 270 м и ширину 60 м. Авианосец с двумя надстройками будет иметь водоизмещение 30 000-35 000 т, полное водоизмещение 45 000-50 000 т и сможет вмещать до 24 истребителей F-35B. Партнёром Hyundai Heavy Industries выступает британская компания Babcock International, которая является членом Aircraft Carrier Alliance, построившего авианосцы Prince of Wales и Queen Elizabeth.

Обзор макетов корейских авианосцев

Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering продемонстрировала модель авианосца, которая также имеет конструкцию с двумя островами, но без трамплина. Перспективный авианосец будет иметь длину 263 м и ширину 46,6 м. Он имеет полное водоизмещение 45 000 т и максимальную скорость хода 27 узлов. Корабль сможет нести 28 истребителей F-35B. Партнёром Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering выступает итальянская компания Fincantieri, строящая авианосец L 9080 Trieste для ВМС Италии.

Стоимость программы CVX заявлена на уровне 2,3 трлн вон (порядка $2 млрд). При этом на авиакрыло планируется потратить ещё порядка 3 трлн вон — эта сумма будет включать в себя закупку 20 самолётов и 8 вертолётов. Известно, что Южная Корея также рассматривает возможность базирования истребителей F-35B на корабле LPH 6112 Marado (втором и финальном вертолётоносце типа Dokdo).