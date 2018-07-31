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31.07.2018
Интерфакс-АВН

Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов

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Танк Т-90М
Танк Т-90М.
Источник: vestnik-rm.ru

Москва. 30 июля. ИНТЕРФАКС - Россия не будет массово переходить на новое поколение бронетехники, заявляет вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"У нас особой нужды в этом нет, эти модели достаточно дорогостоящие по отношении к существующим. Эти модели - это перспектива автобронетанковой техники", - сказал вице-премьер журналистам об "Армате" и "Бумеранге".

"Если бы у нас сегодня существующая техника, например, танк Т-72 модернизированный, БМП-4 или БТР-82 по своим возможностям резко уступали вероятному противнику, конечно бы мы сейчас форсировали, закупали новые модели", - добавил Ю.Борисов.

Вице-премьер отметил, что стоящая на вооружении бронетехника модернизируется и отлично себя проявляет.

"Поэтому нам и удаётся, имея бюджет в 10 раз меньше стран НАТО, за счёт таких эффективных решений, когда смотрим модернизационный потенциал старых образцов, решать поставленные задачи", - отметил он.

"Ну и зачем наводнить "Арматами" все Вооруженные силы, у нас Т-72 пользуются огромным спросом на рынке, его берут все, он по сравнению с Абрамсами (США), Леклерками (Франция) и Леопардами (ФРГ) по цене, эффективности и качества значительно их превосходит. Такая же ситуация с "Бумерангами", - сказал Ю.Борисов.

Как сообщалось, в ближайшие годы сухопутные войска России начнут получать бронетехнику на трех новых платформах - "Армата", "Бумеранг" и "Курганец", самоходную гаубицу "Коалиция-СВ".

30.07.2018
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принадлежат Интерфакс-АВН
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Германия
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Франция
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2С36 Коалиция-СВ
M1 Abrams
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6 комментариев
№1
31.07.2018 08:59
Цитата, q
сказал вице-премьер журналистам об "Армате" и "Бумеранге".
Что-то много он говорит....
0
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№2
31.07.2018 09:07
Ну да , а отдельные хомячки радостно кушают
https://www.forumavia.ru/t/198659/21/
Не только Су-57, но и Армата оказалась бестолковой грудой железа
0
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№3
31.07.2018 09:47
Зато Юрий Борисов будет закупать экранопланы, они порвут F35 как тузик грелку.
0
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№4
31.07.2018 09:53
Миллион туркмен Афганистана на границе горят желанием вернуться на родовые земли с офуенными запасами газа и готовыми трубами в Китай, в 2015г. они присягнули Хорасану (Бармалейство Средней Азии). Им поддержка капитальная в Лондоне и Вашингтоне с Катарами. Так что Тойоты с ДШК за ночь будут в Мангышлаке с нефтью казахов. Главное их правителям до кизды, улыбаются радостно тем, кто их замочит  и злобятся на русских империалистов.
Никто "Армату" с Курганцами туда не потащит ...
0
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№5
31.07.2018 09:56
Цитата, q
Никто "Армату" с Курганцами туда не потащит ...

конечно, туда на тачанках с пулемётами Максим поедет Юрий Борисов и казаки с шашками на голо.
+1
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№6
31.07.2018 13:03
Был плохой Серюков, запрещал старьё, продвигал новую технику. Пришёл хороший, правильный Шойгу и устами Борисова (сам очевидно боится) озвучивает похороны всего нового в пользу возрождения старья, продления его жизни. Денег не хватает, но мы каждый год будем проводить помпезные парады да по несколько штук в год. Куда более богатенькие американцы себе подобной роскоши не позволяют - дорого! Но нам ведь главное показать "Арматы", "Курганцы", "Бумеранги", Су-57 на парадах, главное промыть мозги и не важно, что в восках не будет этой техники - хватит и парадов, форумов, выставок для сравнения квасными патриотами в интернетах: наш Су-57 лучше их F-22, F-35, а наш Т-14 лучше их "Леопардов" и "Абрамсов"! Ура популярному Шойгу, поставившему на вооружение новейшие фуражки!


TAMERLAN
Цитата, TAMERLAN сообщ. №1
Что-то много он говорит....
Что приказали - то и говорит.
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