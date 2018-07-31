Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов

Москва. 30 июля. ИНТЕРФАКС - Россия не будет массово переходить на новое поколение бронетехники, заявляет вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"У нас особой нужды в этом нет, эти модели достаточно дорогостоящие по отношении к существующим. Эти модели - это перспектива автобронетанковой техники", - сказал вице-премьер журналистам об "Армате" и "Бумеранге".

"Если бы у нас сегодня существующая техника, например, танк Т-72 модернизированный, БМП-4 или БТР-82 по своим возможностям резко уступали вероятному противнику, конечно бы мы сейчас форсировали, закупали новые модели", - добавил Ю.Борисов.

Вице-премьер отметил, что стоящая на вооружении бронетехника модернизируется и отлично себя проявляет.

"Поэтому нам и удаётся, имея бюджет в 10 раз меньше стран НАТО, за счёт таких эффективных решений, когда смотрим модернизационный потенциал старых образцов, решать поставленные задачи", - отметил он.

"Ну и зачем наводнить "Арматами" все Вооруженные силы, у нас Т-72 пользуются огромным спросом на рынке, его берут все, он по сравнению с Абрамсами (США), Леклерками (Франция) и Леопардами (ФРГ) по цене, эффективности и качества значительно их превосходит. Такая же ситуация с "Бумерангами", - сказал Ю.Борисов.

Как сообщалось, в ближайшие годы сухопутные войска России начнут получать бронетехнику на трех новых платформах - "Армата", "Бумеранг" и "Курганец", самоходную гаубицу "Коалиция-СВ".