SASC добавит через NDAA $ 500 млн на противоракетную оборону



Стрельба из норвежской системы противоракетной обороны NASAMS.

Источник: https://breakingdefense.com/ Стрельба из норвежской системы противоракетной обороны NASAMS.Источник: https://breakingdefense.com/

SASC [1] потеряла терпение в ожидании результатов по программе разработки ракет противоракетной обороны, IFPC [2] и перераспределила 500 миллионов долларов на покупку готовой альтернативы к 2020 году. Система будет защищать зарубежные американские базы от российских, китайских, иранских или северокорейских ударов.

В то время как требования закона и сотрудники SASC пытаются не выбирать любимцев, они явно тяготеют к зарубежным системам, таким как норвежская NASAMS, которая с 2005 года тихо защищает Вашингтон, округ Колумбия. (Большая часть информации засекречена). Ещё один вариант, о котором мы слышали – израильская разработка, профинансированная США, ракета David Sling - старший брат более известной тактической ПРО Iron Dome.

Крылатая ракета "Калибр-НК". Источник: Российская газета

Американская ахиллесова пята

Американские военные вкладывали огромные средства в разработку защиты от баллистических ракет, таких как GBI, THAAD и Patriot, а они оказались неспособны перехватывать крылатые ракеты, летающие по непредсказуемым траекториям и содержащие ложные цели. Межконтинентальные баллистические ракеты, Скады и подобное запускаются с шлейфом горячей струи выхлопа, видимой из космоса, а затем летят по абсолютно предсказуемой баллистической траектории - отсюда и название - поэтому они (относительно) легко обнаруживаются. Но они летят настолько быстро и высоко, что их трудно сбить без узкоспециализированных высокоскоростных перехватчиков.

Крылатые ракеты, напротив, - чаще всего это дроны-камикадзе, беспилотные летательные аппараты для полета в один конец. По сравнению с баллистическими ракетами, крылатые ракеты летают медленно и настолько низко, что их трудно обнаружить. Но, как только их заметили, они (относительно) легко уничтожаются высокотехнологичным зенитным вооружением. Во время Второй мировой войны, британцы регулярно сбивали первую в мире крылатую ракету V-1 с помощью истребителя с воздушным винтом Spitfires. Сегодня NASAMS использует вариант зенитной ракеты AIM-120, широко применяемой истребителями.

Но если крылатые ракеты можно сбить стандартными средствами ПВО, тогда в чём проблема? Проблема в том, что США расформировали свои основные силы ПВО после Холодной войны и сейчас пытаются восстановить систему. У иракских партизан, талибов и исламского государства не было военно-воздушных войск, поэтому силы США нуждались в защите только от ракет, артиллерии и миномётов (C-RAM [3]) – обеспеченной морской системой Phalanx, а позже – система (C-UAS [4]) защитила их от беспилотных летательных аппаратов.

Российская угроза заставила армию США установить зенитные ракетные комплексы на броневиках 8x8 Stryker для обеспечения мобильной противовоздушной обороны ближнего действия. Первая батарея M-SHORAD должна войти в эксплуатацию в 2020 году, и SASC (в своем отчете) «высоко оценивает» усилия армии. Однако M-SHORAD предназначен для борьбы с БПЛА, вертолетами и самолетами, но не крылатыми ракетами.

Армия тестирует Multi-Mission Launcher (MML) с ракетой Longbow Hellfire. Источник: https://breakingdefense.com/

Предполагалось, что защита от крылатых ракет станет частью IFPC, смонтированной на грузовиках системы Multi-Mission Launcher (MML [5]), которая может использовать разные ракеты в зависимости от типа цели. Проект IFPC тоже поторапливают и требуют начала полевых испытаний в 2021 году. Однако система комплексного управления (IBCS [6]), завязанная на информацию целеуказания, неоднократно задерживалась и она не будет введена до 2022 года

«Пытаясь использовать IBCS для IFPC, армия рискует получить дополнительную задержку, если работы по контрольным точкам не будут выполнены вовремя», - отмечается в отчете SASC. «Комитет не уверен, что армия получит систему IBCS в установленные сроки».

Это не единственная проблема с IFPC (программой), выявленная сенатом: «В Управлении государственной подотчетности заявили, что (IFPC) безуспешно пытались интегрировать все четыре компонента - радар Sentinel, ракету-перехватчик AIM-9X (близкого родственника AIM- 120, применяемого в NASAMS), систему IBCS и многоцелевую пусковую установку (MML)».

Работа системы NASAMS. Источник: https://breakingdefense.com/

Норвежская альтернатива?

Таким образом, проект Сенатского закона изымает 500 миллионов долларов по нескольким направлениям - без явного указания откуда и направляет их на «ускорение защиты крылатыми ракетами». Технически этот пункт подпадает под закупки в рамках IFPC, увеличивая его с неполных 146 миллионов долларов до более чем 645 миллионов долларов (ещё 30 миллионов долларов США добавлены IFPC на исследование, разработку, испытания и анализ, увеличив общую сумму до 81 миллион долларов США). Но в рабочем порядке дают понять, что 500 миллионов долларов США выделены не на развитие IFPC в его нынешнем виде.

Наоборот. «Армия должна развернуть временную стационарную противоракетную оборону в ожидании поступления результатов IFPC», - говорится в законопроекте. Обратите внимание, что IFPC монтируется на грузовик и становится мобильным, хотя и не относится к системам переднего края, таким как M-SHORAD; это временная «стационарная» система, предназначенная исключительно для защиты баз. «Для создания временных решений может быть использовано до 500 000 000 долларов», т.е. не на сам IFPC.

Пуск ракет с береговой Aegis. Источник: https://breakingdefense.com/

SASC хочет, чтобы к сентябрю 2020 года были развернуты первые две батареи временной системы, и еще две - к сентябрю 2023 года, предпочтительно на авиабазах и стратегически важных точках в Европе и Азии». Чтобы задача была выполнена в установленные сроки, SASC поручает армии «развернуть системы, требующие наименьшего объема разработок (или находящиеся) в настоящее время в производстве (или) уже на вооружении объединенных сил».

Несмотря на то, что на рынке существует множество систем противоракетной обороны, в США есть только две: морская Aegis, устанавливаемая обычно на судах и развернутая в Румынии и Польше на суше; и NASAMS [7], которая уже интегрирована с сетью ПВО Вашингтона, округ Колумбия, цифровой защищенной воздушной связью, и повседневной связью солдат Национальной гвардии. Учитывая, насколько быстро Сенат хочет получить временное решение, как сложно реализовать интеграцию с первой попытки, сколько может занять времени само развертывание и обучение солдат чему-то новому, сложившееся положение дает NASAMS огромное преимущество для армии США.

В зависимости от того, кто говорит, NASAMS означает либо норвежскую усовершенствованную ракетно-космическую систему класса «земля-воздух» - оригинальное англоязычное название от разработчиков Kongsberg или национальную усовершенствованную ракетную систему «земля-воздух», как предпочитает американский партнер Kongsberg, Raytheon. Она поступила в ВС Норвегии в 1994 году и с тех пор была поставлена в Финляндию, Испанию, Оман, Литву и Индонезию, а также США (в 2005 году). Её основным оружием против крылатых ракет является AIM-120, но различные модификации NASAMS могут использовать разные ракеты.

В состав NASAMS входят свои радары, каналы связи и система управление огнем, а система защиты цифровой связи интегрирована с широким набором сетей США. Как она работает? Это засекречено. Фактически, источник с Капитолийского холма даже не называл NASAMS, пока мы не сказали, что о его работе в цифровой сети написано в опубликованном отчете, хотя раньше его зона действия больше подходила для противовоздушной обороны, чем для противоракетной.

Несмотря на то, что перехватчик очень важен, глава программы ПРО в CSIS [8] Том Карако сказал, что имеются «большие проблемы с радаром и системой управления боевыми действиями».

Том Карако. Источник: https://breakingdefense.com/

«Другая собака, которая не лает - это постоянно висящий над головой радар большого радиуса действия, кашель, JLENS [9], кашель», - написал Карако. Он имеет в виду радиолокационный JLENS, включенный в систему ПРО. Программа была закрыта после срыва одного из дирижаблей с места стоянки, он был унесен воздушным потоком и рухнул на землю. Однако, пока не существует лучшего решения по закреплению на неопределенный срок радара над районом без необходимости дозаправки, как с БЛА или самолетом.

Таким образом, NASAMS или другая иностранная система, например David Sling, вполне может стать частью решения системы ПРО США. Но особенно трудная часть работы – засечь ракету на первом участке, отследить ее и передать данные целеуказания перехватчику. Проблема в том - что невозможно купить готовую систему, решающей все эти задачи.

Автор: Сидней Дж. Фридберг младший

Перевод: ВПК.name

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