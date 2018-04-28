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Вид не тот! Зюганов попросил не закрывать Мавзолей во время парада 9 мая

28.04.2018 Военное обозрение 550 5
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Лидер КПРФ Геннадий Зюганов попросил президента Владимира Путина способствовать снятию декоративных ограждений с Мавзолея Ленина на Красной площади, так как они будут закрывать вид на Мавзолей во время парада Победы. По мнению лидера коммунистов, такое решение будет носить символический характер и будет способствовать сплочению народа.

http://www.globallookpress.com/

От имени нашей партии, миллионов ее сторонников, ветеранов Великой Отечественной войны, всех патриотов России призываю Вас в ознаменование вступления на высокую должность – снять с Мавзолея позорные для исторической памяти граждан декоративные ограждения, закрывающие вид на это величественное сооружение и находящиеся за ним захоронения лучших людей Советской страны

– говорится в телеграмме. Текст письма приводит пресс-служба КПРФ.

Зюганов отметил, что на Красной площади, где 9 мая пройдет Парад Победы, похоронены "великие люди Советской страны", а центром мемориала является Мавзолей Ленина. Так как Россия является преемником СССР, считает Зюганов, то Ленин – "отец-основатель нынешнего государства".

В сложившейся ситуации, в условиях политики вражды и ненависти со стороны США и их западной коалиции, надо учиться мудрости и мужеству наших предков, которые не раз побеждали, спасая Россию и ее народ, оказывавшихся у последней черты

– пишет председатель ЦК КПРФ.

Зюганов призвал Путина "в новый час испытаний для России пойти по тому же пути".

Такой шаг с вашей стороны не станет идеологическим, но будет нести сильный культурно-исторический заряд. Уверен, он не только не разобщит общество, напротив, будет способствовать сплочению нашего народа перед лицом нынешних испытаний

- подчеркнул он.
27.04.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Персоны
Зюганов Геннадий
Путин Владимир

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  • Комментарии
Комментариев 5, отображено с 1 по 5
RU
twin
62
№1
28.04.2018 12:54
Лично у меня каждый год это картонное позорище вызывает глухое недоумение.
Я не удивлен тем, что идея загородить Мавзолей пришла в голову нынешнему руководству страны (видя что за люди его представляют).
Меня удивляет другое. Что мы, вообще, празднуем?
Ленин - основатель и идеолог Советского Союза. Невозможно представить себе СССР без Ленина. Как невозможно представить себе победу в ВОВ без Сталина. Мавзолей был и остается симоволом и центром нашей страны советского периода. А Мавзолей за фонеркой - это уже символ поражения и разрушения страны в 1991 году. Праздновать день Победы 9 мая на таком фоне - верх абсурда и чистейшей воды шизофрения.
Если мы отрицаем историю советского периода, то какое мы имеем отношение к этой Победе?
Мы живем в мире абсурда.
+2
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RU
twin
62
№2
28.04.2018 13:20
Советский Союз - это страна, в которой был идеолог, духовный лидер, Вождь! И был Воин, сплотивший народ и победивший в великой войне. Народ, имеющий Вождя - это непобедимая стая.
Современная Россия - это страна, в которой правят клептоманы и торгаши, а народ в этой стране - тупое стадо, молчаливо терпящее позор и унижение. Можно ли нас называть потомками победителей? Наш ли это праздник?
-1
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RU
Hazzard
7569
№3
28.04.2018 13:26
Цитата, twin сообщ. №1
Мы живем в мире абсурда.

Я так понимаю, вы предлагаете поступить логично. Мавзолей снести, а Ленина похоронить?
0
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RU
просто экспл
4223
№4
28.04.2018 13:34
а я более чем одобряю что мавзолей прикрыли , более того , я бы его вообще снес .
Сталина уважаю , он спас Россию от того к чему ее привели ленин с троцким .
а вот ленина на дух не переношу , этот навальный+ельцин того времени (правда умный в отличие от этих) .
и то что СССР стал великой державой , это заслуга Сталина , а не ленина и прочей братии , которые устроили нерусский госпереворот и чуть не уничтожили Россию .
всем рассказывали сказки . а сами под шумок хотели просто у богатых забрать имущество и самим стать новыми дворянами . а лохам потом рассказывать сказки про НЭП и то что семья это устаревший институт который надо упразднить (все бабы общие) .
и как они врали что они атеисты , то то же бронштейн ставил памятники иуде искариоту , мавзолей и культ ленина копия древнесемитских культов , а в самом НКВД занимались разведкой древних верований и культов (целый отдель под руководством Бокия) .
убрать на хрен этот зиккурат с площади столицы .
-1
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AU
gvinpin
412
№5
28.04.2018 16:31
Путин ждет пока поколение "за мавзолей" вымрет. А потом и проблем нет. Мумию сжечь надо, а мавзолей оставить, как напоминание о том какие идиоты коммунисты были.
+2
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