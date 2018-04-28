Вид не тот! Зюганов попросил не закрывать Мавзолей во время парада 9 мая

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов попросил президента Владимира Путина способствовать снятию декоративных ограждений с Мавзолея Ленина на Красной площади, так как они будут закрывать вид на Мавзолей во время парада Победы. По мнению лидера коммунистов, такое решение будет носить символический характер и будет способствовать сплочению народа.

http://www.globallookpress.com/

От имени нашей партии, миллионов ее сторонников, ветеранов Великой Отечественной войны, всех патриотов России призываю Вас в ознаменование вступления на высокую должность – снять с Мавзолея позорные для исторической памяти граждан декоративные ограждения, закрывающие вид на это величественное сооружение и находящиеся за ним захоронения лучших людей Советской страны

– говорится в телеграмме. Текст письма приводит пресс-служба КПРФ.

Зюганов отметил, что на Красной площади, где 9 мая пройдет Парад Победы, похоронены "великие люди Советской страны", а центром мемориала является Мавзолей Ленина. Так как Россия является преемником СССР, считает Зюганов, то Ленин – "отец-основатель нынешнего государства".

В сложившейся ситуации, в условиях политики вражды и ненависти со стороны США и их западной коалиции, надо учиться мудрости и мужеству наших предков, которые не раз побеждали, спасая Россию и ее народ, оказывавшихся у последней черты

– пишет председатель ЦК КПРФ.

Зюганов призвал Путина "в новый час испытаний для России пойти по тому же пути".

Такой шаг с вашей стороны не станет идеологическим, но будет нести сильный культурно-исторический заряд. Уверен, он не только не разобщит общество, напротив, будет способствовать сплочению нашего народа перед лицом нынешних испытаний

- подчеркнул он.