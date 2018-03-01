Послание Путина перечеркнуло военную стратегию США, заявил Зюганов
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Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Владимир Федоренко
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Вооружение, продемонстрированное в ходе послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, перечеркивает военную стратегию США и способно их "отрезвить", считает лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
"То, что показали, по крайней мере, отрезвит и американцев. Они давно вышли из договора СНВ, но они надеялись, что нас окружат базами, обесценят наш ракетно-ядерный потенциал. То, что показали, полностью перечеркивает их стратегию, а у американцев на следующий год военный бюджет- 760 миллиардов долларов, самый большой бюджет. По крайней мере, это все игрушки, которые нам не будут угрожать", - сказал журналистам Зюганов.
В четверг президент России Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию, рассказал о новейших видах стратегического вооружения, поступивших в распоряжение РФ. Президент сообщил, что в состав стратегических ядерных сил вошли 80 новых межконтинентальных баллистических ракет, 102 баллистические ракеты подводных лодок и три ракетных подводных крейсера стратегического назначения "Борей". По его словам, Россия также начала разработку особых стратегических вооружений, не использующих баллистическую траекторию полета, и поэтому неуязвимых для систем противоракетной обороны. В послании Путин продемонстрировал кадры испытаний ракетного комплекса с планирующим крылатым блоком, показал действие российской ракеты с ядерной энергоустановкой и комплекса "Сармат".
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01.03.2018
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