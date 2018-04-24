Подводные лодки ТОФ провели подводную дуэль учебными торпедами
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Большой десантный корабль "Ослябя" Тихоокеанского флота.
Источник: пресс-служба ВВО
Ранее в рамках итоговой проверки за зимний период обучения на Тихоокеанском флоте началось двустороннее тактическое учение
ВЛАДИВОСТОК, 23 апреля. /ТАСС/. Две дизельные подводные лодки Тихоокеанского флота (ТОФ) провели в понедельник подводный бой с применением учебных торпед в рамках тактического учения Приморской флотилии разнородных сил ТОФ, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский.
"Две дизельные субмарины разыграли дуэльную ситуацию, в ходе которой отработали поиск и слежение за подлодкой условного противника, а также ее атаку при двустороннем применении оружия и средств гидроакустического противодействия. В ходе учения подводные лодки произвели стрельбу учебными практическими торпедами и уклонились от торпед противника", - рассказал Воскресенский.
Еще одна дизельная подлодка атаковала десантный отряд условного противника, роль которого выполняли два больших десантных корабля Тихоокеанского флота "Адмирал Невельской" и "Ослябя". Охрану конвоя осуществляли два малых противолодочных корабля и противолодочный самолет Ил-38Н. Субмарина скрытно атаковала корабли учебными торпедами, а затем сумела уклониться от ответного удара сил охранения.
"В рамках учения подводникам предстоит отработать преодоление минных заграждений", - отметил начальник пресс-службы.
Как сообщалось ранее, в рамках итоговой проверки за зимний период обучения на Тихоокеанском флоте началось двустороннее тактическое учение. В море корабли в составе тактических групп будут решать противолодочные задачи, отработают противовоздушную оборону отрядов и проведут встречный морской бой. Кроме того, запланировано выполнение ракетных и артиллерийских стрельб по береговым, морским и воздушным целям.
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23.04.2018
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