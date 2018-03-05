Крейсер Тихоокеанского флота "Варяг" нанес удар по кораблям условного противника
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Источник: © Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
В маневрах также принимали участие малый ракетный корабль "Метель", ракетные катера "Р-14" и "Р-18"
ВЛАДИВОСТОК, 5 марта. /ТАСС/. Гвардейский ракетный крейсер Тихоокеанского флота "Варяг" нанес ракетный удар по кораблям условного противника в рамках проводившихся учений.
Об этом сообщил в понедельник официальный представитель ТОФ Николай Воскресенский.
"Сегодня на ГРКР (гвардейском ракетном крейсере "Варяг" - прим. ТАСС) проведено учение по нанесению ракетного удара главным комплексом по группировке кораблей условного противника, в ходе которого отрабатывался алгоритм действий экипажа при применении ракетного оружия", - говорится в сообщении.
Тренировка проходила при участии противолодочных самолетов Ил-38Н, которые имитировали силы условного противника.
Вместе с крейсером "Варяг" задачи в море решали и другие корабли ТОФ.
В частности, малый ракетный корабль "Метель", ракетные катера "Р-14" и "Р-18" разыграли встречный морской бой и совершенствовали задачи по организации ПВО.
"Большой десантный корабль "Ослябя" провел артиллерийскую стрельбу по воздушной цели, а также обнаружил и уничтожил артиллерийским огнем морскую плавающую "мину", - говорится в сообщении.
Планируется, что крейсер "Варяг" в ходе учения также осуществит постановку радиоэлектронных помех, а при отработке задач по охране и обороне корабля на незащищенном рейде произведет профилактическое гранатометание.
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05.03.2018
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