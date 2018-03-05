Крейсер Тихоокеанского флота "Варяг" нанес удар по кораблям условного противника



Источник: © Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Источник: © Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

В маневрах также принимали участие малый ракетный корабль "Метель", ракетные катера "Р-14" и "Р-18"

ВЛАДИВОСТОК, 5 марта. /ТАСС/. Гвардейский ракетный крейсер Тихоокеанского флота "Варяг" нанес ракетный удар по кораблям условного противника в рамках проводившихся учений.

Об этом сообщил в понедельник официальный представитель ТОФ Николай Воскресенский.

"Сегодня на ГРКР (гвардейском ракетном крейсере "Варяг" - прим. ТАСС) проведено учение по нанесению ракетного удара главным комплексом по группировке кораблей условного противника, в ходе которого отрабатывался алгоритм действий экипажа при применении ракетного оружия", - говорится в сообщении.

Тренировка проходила при участии противолодочных самолетов Ил-38Н, которые имитировали силы условного противника.

Вместе с крейсером "Варяг" задачи в море решали и другие корабли ТОФ.

В частности, малый ракетный корабль "Метель", ракетные катера "Р-14" и "Р-18" разыграли встречный морской бой и совершенствовали задачи по организации ПВО.

"Большой десантный корабль "Ослябя" провел артиллерийскую стрельбу по воздушной цели, а также обнаружил и уничтожил артиллерийским огнем морскую плавающую "мину", - говорится в сообщении.

Планируется, что крейсер "Варяг" в ходе учения также осуществит постановку радиоэлектронных помех, а при отработке задач по охране и обороне корабля на незащищенном рейде произведет профилактическое гранатометание.