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Морпехи ТОФ отработали оборону и наступление на учениях с боевой стрельбой на Камчатке

16.10.2017 ТАСС 95 0
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РПГ-7
Стрельба из ручного противотанкового гранатомета РПГ-7 на учениях морской пехоты Тихоокеанского флота.
Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС

В маневрах участвовали 1,2 тыс. военных и более 300 единиц техники

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Морпехи Тихоокеанского флота (ТОФ) во время двусторонних тактических учений с боевой стрельбой на Камчатке отработали оборону и наступление. Всего в маневрах участвовали 1,2 тыс. военных и более 300 единиц техники, сообщил в пятницу официальный представитель ТОФ капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

"Сегодня на полуострове Камчатка в рамках итоговой проверки за летний период обучения прошло двустороннее бригадное тактическое учение морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) с этапом боевой стрельбы. В ходе учения военнослужащие двух отдельных бригад морской пехоты флота отрабатывали действия подразделений в обороне и в наступлении. Всего к участию в различных эпизодах учения было привлечено 1200 военнослужащих и более 300 единиц боевой техники", - сказал Воскресенский.

Так, расчеты самоходных артиллерийских установок "Нона" и буксируемых артустановок выполнили боевую стрельбу по береговым и морским мишенным позициям, которые имитировали укрепленные огневые точки условного противника и его боевые корабли. Большие десантные корабли Тихоокеанского флота "Пересвет" и "Ослябя" осуществили артиллерийскую стрельбу по укрепленным огневым точкам условного противника на берегу, а затем совместно с десантными катерами "Д-57", "Д-70" и "Д-704" провели высадку морского десанта на необорудованное побережье. Их действия поддержал воздушный тактический десант, который высадился с самолетов Ил-38 Морской авиации ТОФ.
13.10.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
Ил-38
Проекты
БДК 775
Военные учения
ТОФ

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