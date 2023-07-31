Владимир Путин принял участие в праздновании Дня ВМФ в Петербурге



Во время главного военно-морского парада в честь Дня Военно-Морского Флота России в Санкт-Петербурге. 30 июля 2017

Источник: © РИА Новости / Алексей Никольский Во время главного военно-морского парада в честь Дня Военно-Морского Флота России в Санкт-Петербурге. 30 июля 2017Источник: © РИА Новости / Алексей Никольский

ЦАМТО, 31 июля. Президент России Владимир Путин 30 июля прибыл в Санкт-Петербург, где принял Главный военно-морской парад, прошедший в акватории Невы и на внутреннем рейде Кронштадта.

Как отметили в пресс-службе Кремля, Главный военно-морской парад проведен впервые в новейшей истории в соответствии с Указом президента, подписанным 27 июля 2017 года. В рамках смотра состоялся торжественный проход кораблей и пролет группы морской авиации. В параде приняли участие моряки Балтийского, Черноморского, Северного, Тихоокеанского флотов и Каспийской флотилии.

Выступление В.Путина на Главном военно-морском параде

В.Путин: "Товарищи матросы, старшины, мичманы, офицеры и адмиралы! Дорогие ветераны!

Поздравляю вас с Днем Военно-морского флота!

Этот праздник отмечают в каждом регионе России и, конечно, с особой торжественностью – на базах и в гарнизонах Северного, Тихоокеанского, Балтийского, Черноморского флотов, Каспийской флотилии.

История России неразрывно связана с победами ее отважного, неустрашимого Военно-морского флота. Высокий статус страны как мощной морской державы был завоеван мужеством матросов и офицеров, талантом кораблестроителей, смелым поиском первооткрывателей.

На протяжении столетий храбрость и стойкость российских моряков закалялись в боях. На море и на суше оттачивалось их ратное мастерство, укреплялись традиции уникального морского братства.

В годы Великой Отечественной флот насмерть стоял у берегов и морских рубежей Родины. Навечно в летописи Великой Победы – битвы за Одессу и Севастополь, подвиги североморцев, легендарные рейды советских подлодок, оборона Ленинграда и неприступный Кронштадт.

Флот и преданность Отечеству – неразделимы. Как говорил адмирал Нахимов, у моряка нет трудного или легкого пути, есть только один – славный.

И сегодня этим заветам верны все, кто служит в надводных и подводных силах, в морской авиации, береговых войсках, кто работает в кораблестроительной отрасли. Высокие нравственные и профессиональные качества были и остаются основой успешной службы на флоте, и они будут подкрепляться всемерной поддержкой государства.

Сегодня многое делается для развития и обновления Военно-морского флота. В строй вступают современные корабли, совершенствуется система боевой подготовки личного состава.

Морское дело – это выбор сильных, волевых людей, способных бросить вызов стихии, тех, кто не мыслит себя без моря, без трудной и благородной службы Отечеству.

Уважаемые друзья!

Сегодня Военно-морской флот решает не только традиционные для него задачи, но и достойно отвечает на новые вызовы, вносит значимый вклад в борьбу с терроризмом, пиратством.

Моряками современного Военно-морского флота будут гордиться дети и внуки. Уверен в этом. Потому что блестящая выучка, оперативность, дисциплина подтверждаются и на учениях, и в боевых операциях.

Спасибо всем, кто ждет вас у семейного очага, согревает вас любовью.

Благодарю вас за готовность и умение решать самые сложные задачи, за достойную службу и неизменную верность нашей Родине, нашему народу!

Слава Военно-морскому флоту!

С праздником!

Ура!"

В Главном военно-морском параде приняли участие 40 боевых надводных и подводных кораблей, которые в парадном строю прошли по акватории Невы (корабли относительно небольшого водоизмещения) и Кронштадтскому рейду (корабли большого водоизмещения). Среди них тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий", подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Дмитрий Донской".

Неатомный подводный флот представляли ДЭПЛ "Дмитров", "Владикавказ", "Колпино" и "Великий Новгород".

На параде были также представлены крейсер "Маршал Устинов", большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков", фрегаты "Адмирал Макаров" и "Адмирал Горшков", корветы "Стойкий" и "Сообразительный", большие десантные корабли "Минск", "Иван Грен" и "Александр Шабалин", малые противолодочные корабли, тральщики, ракетные, десантные и противодиверсионные катера. В торжественном смотре также приняли участие и иностранные гости – эсминец "Хэфэй", фрегат "Юньчэн" и судно обеспечения "Ломаху" из Китая (китайские моряки совместно с российскими коллегами провели на Балтике учение "Морское взаимодействие").

В авиационной части парада приняли участие палубные вертолеты Ка-52К "Катран", флотские Ка-27 и Ка-29, противолодочные самолеты Ил-38 и Ту-142М, палубные самолеты Су-33К и МиГ-29К, бомбардировщики береговой авиации Су-24М и приходящие им на смену Су-30СМ, перехватчики МиГ-31БМ.

Для гостей и жителей Санкт-Петербурга мероприятие транслировалось на шести больших телевизионных экранах – на Сенатской, Биржевой, Дворцовой площадях, а также на южной оградительной стенке Кронштадского порта.

После завершения военно-морского парада в отреставрированном историческом здании Главного Адмиралтейства, где в настоящее время располагается Главный штаб ВМФ, состоялся прием по случаю Дня Военно-морского флота.

Выступление В.Путина на приеме по случаю Дня Военно-морского флота

В.Путин: "Уважаемые товарищи! Дорогие ветераны!

Еще раз сердечно поздравляю вас с праздником!

День Военно-морского флота – в числе самых почитаемых у нашего народа, а к флотскому мундиру, к благородству и доблести военных моряков, к их профессиональным традициям – особое, уважительное отношение.

Сегодня мы чествуем мужественных, сильных духом людей. Вы выбрали для себя морскую службу, защиту интересов Родины, обеспечение безопасности ее граждан и вносите огромный вклад в укрепление обороноспособности страны, ее международного авторитета.

Самые теплые поздравления – ветеранам Великой Отечественной войны. Вы приближали Победу, сражались на боевых кораблях, на суше, в составе сводных флотских частей, подразделений морской пехоты, всегда были примером стойкости и бесстрашия.

Особые слова признательности – рабочим, инженерам, конструкторам. Заслуженной оценкой труда многих поколений людей, которые давали и дают сегодня жизнь кораблям, стало учреждение в этом году нового профессионального праздника – Дня кораблестроителя.

Сегодня благодаря потенциалу отечественной промышленности и науки мы укрепляем национальную оборону, пополняем флот современными кораблями и техникой. В минувшем году на флот поступило 24 надводных корабля, две многоцелевые подводные лодки, а также судно обеспечения. В нынешнем планируем ввести в строй 30 кораблей и судов.

Будем строго следовать и другим планам развития флота по наращиванию доли современного вооружения, повышению качества боевой подготовки. И конечно, окажем всю необходимую социальную поддержку и помощь военнослужащим и их семьям.

Дорогие друзья!

Мы по праву гордимся легендарными флотоводцами, отважными и дерзкими офицерами и матросами, храбрыми первооткрывателями Арктики, Мирового океана, гордимся современным поколением моряков Военно-морского флота России, всеми, для кого главное – это верность долгу и присяге, честь и ответственность, дух ратного братства.

Предлагаю тост за Военно-морской флот России, за процветание нашей любимой Родины!

С праздником!"