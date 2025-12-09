Ждет ли нас новая Цусима



Главный военно-морской парад 2017 года произвел на президента Владимира Путина хорошее впечатление, но проблемы флота все же никуда не делись.

Источник: www.kremlin.ru Главный военно-морской парад 2017 года произвел на президента Владимира Путина хорошее впечатление, но проблемы флота все же никуда не делись.Источник: www.kremlin.ru

Российские программы военного судостроения буксуют, зато устраиваются дорогостоящие военно-морские шоу

Каждый декабрь подводятся итоги года. Не обходит стороной этот обычай и Министерство обороны. Однако на сей раз военное ведомство начало подводить итоги 7 ноября. Могло показаться, что открытое заседание коллегии МО РФ, на котором оценивались результаты пятилетки 2012-2017 годов, приурочили к столетию Великой Октябрьской социалистической революции. Но это ошибочное впечатление. На самом деле повод имелся другой. Пять лет назад – 6 ноября 2012 года – Сергей Кужугетович Шойгу возглавил оборонное ведомство страны.

Поскольку Сергею Шойгу было как-то неудобно самому рассказывать о достижениях министерства, то в роли ведущего спикера выступил начальник Генерального штаба ВС РФ – первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов. Он нарисовал впечатляющую картину перемен, произошедших в Вооруженных силах страны за пятилетку. Впрочем, даже простой обыватель мог оценить резкий рост боеготовности войск и флота, заметить переоснащение их новыми образцами вооружений и военной техники.

И все-таки в докладе Валерия Герасимова была одна тема, которая не могла не вызвать сомнений. Речь идет о военно-морском строительстве. Министерство обороны здесь почему-то традиционно преувеличивает. "За прошедший период стабилизировалась ситуация с оснащением современным вооружением Военно-морского флота, – отметил начальник Генштаба. – В его состав поступило более 150 кораблей и судов, в том числе свыше 60 боевых кораблей, среди которых 15 носителей высокоточных ракет "Калибр".

Да, стрельба этим ракетным комплексом по террористам в Сирии была не только высокоэффективной, но и произвела огромный резонанс в мире. А вот результаты военного кораблестроения в целом не впечатляют.

В России в состав ВМФ поступает, мягко говоря, не очень много боевых единиц. Поэтому отследить этот процесс большой сложности не представляет. С 2012 года флот пополнили три атомных ракетных подводных крейсера стратегического назначения (РПКСН) проекта 955 "Борей", одна многоцелевая атомная подлодка (АПЛ) проекта 885 "Ясень", шесть дизель-электрических ПЛ проекта 06363 "Палтус", два фрегата проекта 11356, четыре корвета проекта 20380, один ракетный корабль "Дагестан" проекта 11661К, пять малых ракетных кораблей (МРК) проекта 21631 "Буян-М", один малый артиллерийский корабль "Махачкала" проекта 21630 "Буян" и базовый тральщик "Александр Обухов" проекта 12700 "Александрит". То есть в наличии имеем 24 боевые единицы. Если даже к ним прибавить 14 противодиверсионных катеров проекта 21980 "Грачонок", два катера аналогичного назначения проекта 12150А "Мангуст" и 11 патрульных катеров проекта 03160 "Раптор", чье полное водоизмещение составляет 23 т, 8 десантных катеров проектов 21820 "Дюгонь", 11770 "Серна" и 02510 (БК-16), все равно "свыше 60" никак не получается.

Зачем нужны такие приписки, понять нельзя.

Что касается общей картины, то за последние 10 лет, в период с 2007-го по 2017 год подавляющее большинство переданных флоту единиц – это базовые плавсредства: небольшие рейдовые и водолазные катера, плавкраны и плавающие мишени. По принятой международной классификации, их относят даже не к вспомогательным судам (auxiliaries), а к обслуживающим (service crafts). Без них, конечно, флот не может обойтись, но к боевым единицам они не имеют никакого отношения.

ДЫРКА ОТ БУБЛИКА

Компенсируя дефицит реальных боевых единиц, флот пристрастился к разного рода шоу, которые призваны демонстрировать его растущую мощь. Нередко такие мероприятия проводятся в присутствии Верховного главнокомандующего президента Владимира Путина.

Так, 6 сентября этого года глава государства посетил новейший корвет "Совершенный" проекта 20380, бросивший якорь в бухте Аякс у острова Русский, где в то время проводился Восточный экономический форум (ВЭФ), в котором участвовали главы ряда государств и правительств, а также представители крупного бизнеса Азиатского региона. Затрудняемся ответить на вопрос, зачем нужно было устраивать смотр корабля именно во время работы ВЭФ. Но событие это подавалось в СМИ широко.

Представительский катер "Ураган" лихо подошел к борту "Совершенного", который вошел в состав Тихоокеанского флота 20 июля этого года и который стал первым достаточно крупным надводным кораблем, пополнившим это объединение за всю постсоветскую эпоху. У трапа главу государства встретили командир корабля капитан 3-го ранга Блинов и командир 36-й дивизии надводных кораблей ТОФ, базирующейся на Фокино в районе Владивостока, капитан 1-го ранга Ковалев. "Совершенный" приписан к 36-й дивизии временно, поскольку предназначен для службы в составе Камчатской флотилии. Соединение же, возглавляемое Ковалевым, состоит из атомного ракетного крейсера "Адмирал Лазарев" (бывшего "Фрунзе"), который ждет утилизации, гвардейского ракетного крейсера "Варяг" и двух эсминцев 956 проекта, один из которых – "Бурный" – с 2005 года находится в ремонте на "Дальзаводе", а второй – "Быстрый" – редко выходит в море, поскольку его просто боятся в него выпускать. То есть, по сути дела, соединение располагает только одним действующим кораблем – крейсером "Варяг", который введен в строй 28 лет назад.

Знакомить с "Совершенным" главу государства взялся не командир корабля Блинов, а комдив Ковалев, очевидно, по старшинству воинского звания. Экскурсию он начал со знакомства высокого гостя с противолодочным/противоторпедным комплексом, подкрепив свой доклад демонстрацией системы на постере. Выслушивая пояснения, президент одобрительно кивал головой. Парадокс заключался в том, что Верховному главнокомандующему показывали не комплекс, а в буквальном смысле слова дырку от бублика, так как пусковая установка комплекса на "Совершенном" почему-то отсутствовала. Была только станина от нее. Куда она подевалась? Ее не успели сделать за те 11 лет, что корабль строился? Или просто не поставили? Может быть, кто-то украл и продал на металлолом? Ответов на эти вопросы не прозвучало. Впрочем, они и не были заданы.

Далее Ковалев повел президента и окружавшую его свиту в нос корабля, где показал указкой на то место, где должны находиться ракеты новейшего зенитного ракетного комплекса (ЗРК). Понятное дело, что их там не было, поскольку этот комплекс еще не прошел государственные испытания. С 2011 года корветы проекта 20380 бегают по морям и океанам без зенитных управляемых ракет, то есть фактически они безоружны от ударов с воздуха. Когда командир 36-й дивизии рассказывал о боевых возможностях ЗРК, президент тоже кивал головой, но как-то без энтузиазма. Он, безусловно, в курсе данной проблемы, которая наверняка не раз обсуждалась на совещаниях, ежегодно проводимых в Сочи с высшим командным составом ВС РФ и руководителями оборонной промышленности.

На сегодняшний день имеющиеся на вооружении "Совершенного" противокорабельные ракеты Х-35 комплекса "Уран" и 100-мм универсальное автоматическое артиллерийское орудие А-190 позволяют корвету выполнять функции большого ракетного катера и патрульного корабля, а также вести огонь по береговым целям. Однако основные задачи кораблей этого класса, связанные с обеспечением противовоздушной (ПВО) и противолодочной (ПЛО) обороны, ему не доступны.

СОТВОРЕНИЕ МИФА

Однако самым ярким военно-морским событием минувшего года стал Главный (именно так с прописной буквы пишут в официальных документах) военно-морской парад в Санкт-Петербурге и Кронштадте по случаю Дня ВМФ, который отмечался 30 июля. "Мы приняли решение возродить Главный военно-морской парад, который будет проходить в Петербурге, – заявил Владимир Путин в канун праздника, выступая на совместной пресс-конференции с финским президентом Саули Ниинисте. – Уверяю вас, это не бряцанье оружием, это восстановление, возрождение традиций, которым уже более 100 лет". В том же духе высказался и Сергей Шойгу. "В этот праздничный день мы воссоздаем один из важнейших воинских ритуалов, который сам по себе является предметом гордости за свою страну, зрелищем ярким и незабываемым", – сказал он. Приказом министра обороны учреждена даже медаль "За участие в Главном военно-морском параде".

Каждый, кто более или менее знаком с историей Российского флота, знает, что императорские смотры и военно-морские парады проводились с петровских времен. В 1939 году эту традицию на День ВМФ возродил Иосиф Сталин. Но никогда не организовывалось никаких главных парадов – ни с прописной, ни со строчной буквы. Главный парад – современное изобретение, а точнее миф.

ЧТО ЖЕ МЫ НА НЕМ УВИДЕЛИ?

Начнем с внешнего вида участников. Все адмиралы, генералы и старшие офицеры были облачены в застегнутые на все пуговицы нелепые и обильно расшитые золотой нитью мундиры поздней сталинской эпохи. Парад принимали Владимир Путин и Сергей Шойгу. Они обошли строй кораблей на Неве на выкрашенном белой краской катере П-344 типа "Раптор", выполненном не в патрульном, а в VIP-варианте и предназначенном для разъездов главы оборонного ведомства РФ. Обычно эта "боевая единица" российского ВМФ, приписанная к Балтийскому флоту, стоит у причального дебаркадера Национального центра управления обороной Российской Федерации на Фрунзенской набережной Москвы-реки. Но по случаю главного парада катер пригнали в Северную столицу. И, как мы убедимся, не одного его.

После смотра кораблей Верховый главнокомандующий и глава военного ведомства сошли с борта П-344 на Адмиралтейскую набережную и поднялись на подиум, установленный на Сенатской площади. Вдоль трибун по Адмиралтейской набережной моряки пронесли символ парада – развернутое полотнище кормового Георгиевского флага линейного корабля "Азов". Он был первым получившим его за героические действия в Наваринском сражении 20 октября 1827 года. Однако знамя не выглядело ветхим. Да и кто бы позволил вынести 290-летнюю реликвию из Военно-морского музея, где она хранится? Это предположение подтвердилось после того, как не успели поднести флаг к зданию Адмиралтейства, как он весело затрепетал на ветру над куполом его Западной башни. Значит, копий реликвии было как минимум две.

Затем прозвучали соответствующие случаю речи, приветствия и поздравления. Перед трибуной торжественным маршем проследовали пешие парадные расчеты. И вот наступило время самой зрелищной части мероприятия – прохождения кораблей по Неве. Оно действительно было великолепным.

Первыми, пеня волны, быстро пробежали многочисленные противодиверсионные катера типа "Грачонок" и патрульные типа "Раптор". Эта "массовка" удалась благодаря тому, что за месяц или более того эти катера доставили в Северную столицу не только с Балтики, но и с Черного и Каспийского морей, а также с Северного флота. К слову, в воздушной части Главного парада участвовали противолодочные самолеты Ил-38Н, прилетевшие с Дальнего Востока.

За малыми катерами проследовали тральщики, ракетные и десантные катера, малые ракетные и противолодочные корабли – в большинстве своем еще советской постройки. На бочках остались стоять фрегат "Адмирал Макаров", корвет "Стойкий", большой десантный корабль "Минск" и дизель-электрическая подводная лодка (ДЭПЛ) "Дмитров", то есть корабли 2-го ранга, из которых два последних – опять же наследие советской эпохи, а фрегат еще не введен в состав ВМФ.

Затем состоялось не менее впечатляющее второе отделение – кронштадтское. По логике, Верховный главнокомандующий, министр обороны и сопровождавшие их лица должны были сесть в вертолеты и перелететь на остров, до которого рукой подать. Но поступили проще: опустили огромный экран, на который транслировали телерепортаж из Кронштадта. Все то же самое можно было организовать и не выезжая из Москвы. Ведь до середины 50-х годов прошлого века военно-морские парады устраивались и в столице. Торпедные катера, большие и малые охотники и даже малые подводные лодки выстраивались на фарватере вдоль набережной Центрального парка культуры и отдыха им. Горького, то есть напротив нынешнего Национального центра управления обороной РФ. Катерный парад устроить и сейчас несложно. При этом вести телерепортажи с выносом на большой экран можно не только из Кронштадта, но и из Балтийска, Севастополя, Новороссийска, Североморска и Астрахани. А из Владивостока – показать праздничный салют и корабли, украшенные иллюминацией.

Но вернемся к кронштадтскому отделению парада.

В нем были задействованы преимущественно большие корабли и подводные лодки 1-го и 2-го рангов. Кильватерный строй растянулся на несколько миль. Ракетный крейсер "Маршал Устинов", завершивший в декабре прошлого года пятилетний ремонт, большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" и ДЭПЛ "Владикавказ" представляли Северный флот. Большой десантный корабль "Александр Шабалин", МПК "Зеленодольск" и "Казанец" делегировались Балтийским флотом. Новейшие ДЭПЛ "Великий Новгород" и "Колпино" проекта 06363, позже прославившиеся нанесением массированных высокоточных ударов по объектам террористов в Сирии, тогда еще только готовились к переходу на Черном море.

Южнее морского канала на бочках отдельно стояли североморские тяжелый РПКСН "Дмитрий Донской" и тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий". Они не участвовали в дефиле, поскольку при их размерах делать это затруднительно. Конечно, было стремно, как принято сейчас говорить, перегнать эти огромные корабли с Севера на Балтику вокруг Скандинавии. Их поход вызвал реакцию западноевропейских стран, но, похоже, не ту, на которую рассчитывали в МО РФ. Ведь известно, что "Дмитрий Донской" – самая большая субмарина в мире – не используется как боевая, а только в качестве опытовой, с помощью которой тестируются новые виды оружия. Вот если бы она несла сотни две-три крылатых ракет, как предусматривалось ранее, то эффект от этого "круиза" был бы, несомненно, совсем иным. Известно также, что "Петр Великий" нуждается в ремонте, но, когда придет его время, пока никто сказать не может. И необходим ли он вообще? За этими двумя атомными монстрами в северных морях и Балтике следовали не боевые корабли НАТО, а суда экологического контроля, постоянно бравшие пробы воды на предмет повышения ее радиоактивности. Но опасения западноевропейских стран оказались напрасными. Все прошло без инцидентов.

РЕКОРДСМЕНЫ ДОЛГОСТРОЯ

Особо надо сказать о фрегате "Адмирал флота Советского Союза Горшков" проекта 23500 и большом десантном корабле (БДК) "Иван Грен" проекта 11711, которые участвовали в главном параде 2017 года, хотя так же, как и "Адмирал Макаров", не входили в состав ВМФ. Оба они относятся к рекордсменам долгостроя.

"Иван Грен" заложили 23 декабря 2004 года – 13 лет назад! Проект по настоянию заказчика несколько раз переделывался. Когда возникла идея "мистрализации" десантных сил флота, на БДК вообще махнули рукой. Но после того как Париж повернулся к Москве, мягко говоря, спиной и разорвал сделку по вертолетоносцам, о "Грене" снова вспомнили. Для ускорения его доводки проект еще раз "улучшили", то есть упростили. На испытаниях летом прошлого года выяснилось, что магнитное поле корабля превышает все допустимые нормы и БДК может играть роль прорывателя минных заграждений, поскольку морские мины с магнитными и комбинированными взрывателями неизбежно сработали бы, если бы "Грен" оказался рядом с ними. В конце октября 2016 года БДК завели в док для "доработки системы размагничивания". Она предусматривала замену кабелей, для протяжки которых потребовался демонтаж ряда трубопроводов и другого оборудования. Эта операция сродни замене у человека кровеносных сосудов с временным перемещением жизненно важных органов. Только весной текущего года заводские ходовые испытания возобновились, а 30 ноября БДК приступил к выполнению программы государственных испытаний.

Немногим меньше строится фрегат "Горшков". 1 февраля следующего года исполнится 12 лет с момента его закладки. Корабль прошел многочисленные этапы испытаний, но не был принят флотом из-за неработающего комплекса вооружения. Об этом еще раз 29 ноября заявил заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов. Он выразил надежду, что до конца декабря ракетные пуски успешно завершатся и фрегат войдет в строй. Ему вторит и заместитель главкома ВМФ РФ по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук. "Сейчас "Адмирал Горшков" завершает госиспытания, мы ждем его в этом году, как и "Иван Грен", – сказал он корреспонденту агентства ТАСС. – Оба этих корабля находятся сейчас на финальном этапе госиспытаний, как и фрегат проекта 11356 "Адмирал Макаров". Но подобные заверения мы слышим не первый год…

"Адмирал Макаров" давно готов. Его больше чем на год задержали испытания новой версии зенитной ракеты для ЗРК "Штиль-1", которые, как говорят, наконец успешно завершились. Вероятно, поспеет к Новому году и "Иван Грен". А вот с "Горшковым" не так все просто. Корабль тоже отработал большую часть программы государственных испытаний, но проблемы вновь возникли с установленным на нем новейшим комплексом ПВО. Впрочем, проблема эта не новая. Этот комплекс должен был получить фрегат "Новик" проекта 12441, заложенный еще в 1997 году, то есть 20 лет назад. Но корабль так и не достроили из-за неготовности ряда систем вооружения. Теперь "Новик", который сначала переклассифицировали в учебно-опытовый корабль и переименовали в "Бородино", решили, как говорят моряки, "распилить на иголки", то есть отправить в утиль.

Наши новые корветы уже много лет ходят без работающих ЗРК. Однако они относятся к кораблям ближней морской зоны, которые в случае угрозы с воздуха можно, хотя бы теоретически, прикрыть самолетами базовой авиации. Фрегат "Горшков" призван действовать в дальней морской и океанской зонах. Там для отражения атак штурмовиков и крылатых ракет самолет-перехватчик не вызовешь.

Как представляется автору, флот и Министерство обороны давно готовы дать "добро" на включение "Горшкова" в состав ВМФ. Но этому, похоже, во всяком случае до недавних пор, противился президент. Теперь надвигаются новые выборы, и глава государства может дрогнуть, дабы порадовать электорат.

ПАРАДНЫЙ ФЛОТ

Увы, следует признать, что боевые корабли в России строятся долго и часто некачественно. Для них нередко нет нужных двигателей, некоторых образцов оружия и прочих комплектующих. Во время главного парада оставалось завидовать китайским морякам, прибывшим через полсвета на мероприятие, проводившееся на берегах Невы и в Финском заливе, на великолепных кораблях – эсминце "Хэйфэй" типа 052D с системой боевого управления, аналогичной американской "Иджис", и фрегате "Юньчен" типа 054А. ВМС НОАК с 2014 года получили шесть эсминцев типа 052D, восемь спущены на воду и еще как минимум один корпус находится на стапеле, а с 2008 года китайский флот пополнился 25 фрегатами типа 054А, и еще три достраиваются на плаву.

Впрочем, и в России есть класс плавединиц, с завидной регулярностью и без особых проблем пополняющих флот. 10 октября этого года в Кронштадте состоялась церемония подписания приемного акта и подъема Андреевского флага на катере связи "Иоанн Кронштадтский" проекта 21270 "Буревестник". Это судно, а точнее яхта представительского класса, включенная в состав Балтийского флота, предназначено для служебных разъездов высшего командного состава, а также принятия парадов. 27 января текущего года Черноморский флот пополнил однотипный "Сапсан". Он немного задержался, так как должен был вступить в строй еще в конце прошлого года, из-за проблем с отечественным двигателями, установленными вместо дизелей MTU в рамках программы импортозамещения.

"Сапсан" и "Иоанн Кронштадтский" – пятый и шестой катера этого типа. Главная их задача – комфортная и безопасная доставка высокопоставленных должностных лиц к месту военно-морских торжеств. Так, 31 июля прошлого года президент Владимир Путин в День ВМФ осматривал строй кораблей на Неве именно с борта катера "Серафим Саровский" проекта 21270.

При строительстве эти даже очень недешевые катера обычно не знают проблем с финансированием, снабжением комплектующими и т.д., с коими сталкиваются практически все боевые корабли и вспомогательные суда на российских верфях. Но "буревестников" не хватает. На Тихом океане в представительское судно еще лет 10 тому назад превращен сторожевой катер Т-299 проекта 02065, получивший название "Ураган". Именно на нем Верховный главнокомандующий подошел к борту корвета "Совершенный" в бухте Аякс.

На "Сокольской судоверфи" 27 октября этого года для ВМФ РФ спущен на воду катер связи проекта 1388НЗ "Баклан" улучшенной модификации. Это четвертое судно данного семейства, еще два заказаны. "Бакланы" тоже предназначены для представительских целей. По сравнению с "буревестниками" они имеют более высокие мореходные качества, автономность 10 суток и дальность плавания 1000 миль.

Из того же VIP-класса катер П-344 министра обороны. Этот "Раптор" вовсе не боевой, а тоже люксовая яхта. На самом дебаркадере у Национального центра управления обороной РФ на Фрунзенской набережной нашли прописку два катера на воздушной подушке типа "Пардус" премиум-класса, тоже не имеющие никакого военного значения.

Свои парадные яхты имеют и другие силовые ведомства. Например, береговая охрана Пограничной службы ФСБ располагает двумя новейшими пограничными катерами специальной службы (ПКАСС) проекта 21600 "Хоста". Поскольку они базируются на Сочи, то нетрудно догадаться, в чем состоит предмет их "специальной службы". Большим количеством "крутых" катеров преимущественно зарубежной постройки обладает Федеральная служба охраны.

Не много ли шикарных яхт для не слишком большого флота?

В сложившихся условиях, когда реализуемые командованием флота и кораблестроительными предприятиями планы военного кораблестроения буксуют, все эти парадные катера представляют собой нечто вроде бальных платьев голого корабля, каковым сегодня представляется современный российский ВМФ.

Парадные мероприятия требуют немалых средств. Забава Главного парада 2017 года, активная подготовка к которому началась за два месяца и которая включала ремонт кораблей и летательных аппаратов, а также многочисленные тренировки экипажей, не говоря уже о дальней перегонке многих участников к месту действия, потребовала не меньше миллиарда рублей, если не больше. Сжигалось топливо, изнашивалась материальная часть, экипажи отрывались от боевой службы и боевой подготовки. Мероприятие могло быть и поскромнее.

В интервью газете "Красная звезда", опубликованном 1 декабря, главком ВМФ РФ адмирал Владимир Королев сообщил, что с текущего месяца начинается интенсивная подготовка к главному военно-морскому параду 2018 года. Шоу продолжается!

Александр Федорович Мозговой – независимый журналист.