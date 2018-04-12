Участники космической смены в "Артеке" вышли на связь с МКС
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Фото МКС.
Источник: © EPA/NASA
В ходе сеанса российские космонавты назвали имя 100-тысячного "артековца" с момента воссоединения полуострова с Россией
ПОСЕЛОК ГУРЗУФ /Крым/, 12 апреля. /ТАСС/. Космическая смена открылась в четверг в "Артеке" в Крыму с сеанса прямой связи с Международной космической станцией (МКС), в ходе которого российские космонавты назвали имя 100-тысячного "артековца" с момента воссоединения полуострова с РФ.
"В эту смену определился 100-тысячный "артековец" в новейшей истории "Артека" [с 2014 года, когда Крым стал российским]. Это Дарья Пашнина из города Челябинска", - сказали в ходе сеанса прямой связи с "Артеком" находящиеся на МКС российские космонавты Антон Шкаплеров и Олег Артемьев.
В пресс-службе "Артека" уточнили ТАСС, что с момента воссоединения Крыма с РФ "Артек" уже принял 100 тыс. детей, в том числе в 2014 году - 6 тыс., в 2015 году - 19 тыс., в 2016 году - 30 тыс., в 2017 году - 39 тыс., что стало рекордом за всю историю детского центра.
Планета "Артек" и будущие космонавты
Участие в космической смене, получившей название "Астероид №1956", принимают участие около 3 тыс. детей из России, Казахстана, Эстонии, Турции, Финляндии, Италии, Греции, Украины, Швеции, Ирландии, Белоруссии и Хорватии. Смена организована совместно Роскосмосом и Самарским национальным исследовательским университетом имени Королева.
По мнению космонавта Сергея Авдеева, который стал одним из участников открытия смены, сотрудничество "Артека" с Роскосмосом - "это очень здорово и принесет свои плоды". Он выразил надежду, что среди приехавших в международный детский центр ребят кто-то в будущем станет космонавтом.
"Может быть, из тех ребят, с которыми я уже встречался, будут встречи еще в течение дня, появятся свои космонавты… Это касается не только в общем-то космонавтов, а всей космической отрасли, которая требует все более и более широкого спектра специалистов, инженеров", - рассказал Авдеев журналистам.
Он также напомнил, как "Артек" в советские годы посещал Юрий Гагарин. "Многие космонавты вспоминают, что, когда они были детьми, сюда приезжал Юрий Гагарин, и вот эта встреча у них помнится до сих пор, и вот, каким-то, может быть, "маячком" она послужила тому, чтобы этот школьник тех времен стал в конце концов космонавтом", - добавил Герой России.
В пресс-службе МДЦ рассказали, что участники космической смены в ближайшие три недели защитят научные проекты "Мы осваиваем космос" и познакомятся с самыми значимыми достижениями российских ученых в области освоения космоса. В течение смены артековцев ждут космический ужин, акция "Галактическое облако", фестиваль экологических агитбригад "Тебе, Земля". Также ребята отправятся в путешествия по Крыму, побывают на мастер-классах с учеными и космонавтами.
"В ходе смены это место ["Артек"] стало планетой, мне кажется, что вы поймете, что это действительно планета, когда будете отсюда уезжать. Планета - она притягивает, и после отъезда вам будет хотеться сюда вернуться", - сказал на открытии смены директор МДЦ Алексей Каспржак.
12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий Гагарин стал первым человеком, совершившим полет в космос. Указом Президиума Верховного совета СССР от 9 апреля 1962 года в этот день установлена памятная дата РФ - День космонавтики.
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12.04.2018
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