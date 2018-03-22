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Корабль "Ослябя" в Приморье провел артиллерийские стрельбы

23.03.2018 ТАСС 135 0
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БДК-101
Военнослужащие покидают большой десантный корабль (БДК-101) "Ослябя". Ракетно-артиллерийский полк Тихоокеанского флота вернулся после крупномасштабных учений в районах Сахалина, Камчатки и Чукотки.
Источник: Виталий Аньков / РИА Новости

Кроме того, экипаж отработал подход к берегу и высадку техники и людей

ВЛАДИВОСТОК, 22 марта. /ТАСС/. Большой десантный корабль (БДК) "Ослябя"  уничтожил макет морской мины огнем артиллерии и отразил воздушное нападение "противника" с помощью зенитных огневых средств. Об этом сообщает официальный представитель ТОФ капитан второго ранга Николай Воскресенский.

"БДК "Ослябя", отрабатывая элементы второй курсовой задачи (К-2), принял участие в учении по высадке морского десанта одиночным кораблем в условиях противодействия ему авиации и надводных кораблей условного противника. На переходе морем корабль провел стрельбу по морскому буксируемому щиту, а позднее, ликвидируя минную опасность, уничтожил артиллерией макет морской мины", - сообщил Воскресенский.

После этого, работая совместно с противолодочным самолетом морской авиации Ил-38Н, корабль с помощью зенитных огневых средств отразил воздушное нападение условного противника, поразив сбрасываемую парашютную мишень. Кроме того, экипаж отработал подход к берегу и высадку техники и людей на необорудованное побережье.
22.03.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Продукция
Ил-38
Проекты
БДК 775
ТОФ

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