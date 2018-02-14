"Гражданские самолеты Сухого" опровергли проблемы с датчиками скорости у самолетов SSJ100

АО "Гражданские самолеты Сухого" 13 февраля 2018 года распространило официальное заявление, в котором говорится:

В связи с появлением в СМИ информации со ссылкой на документ "Информация по безопасности полетов", изданный Росавиацией и содержащий данные об авиационных эпизодах в период

массовых снегопадов в московском авиаузле 4-5 февраля 2018 года, сообщаем:

Климатические испытания на холод четвертого опытного образца самолета Sukhoi SuperJet SSJ100 (регистрационный номер 97005, заводской номер 95005) (c) АО "Гражданские самолеты Сухого"

Указанные в документе эпизоды происходили в условиях сложнейшей метеобстановки и рекордных снегопадов 4-5 февраля 2018 года, в период инцидентов и задержек большого количества рейсов всех типов воздушных судов.

Благодаря надежной работе всех систем самолетов SSJ100, призванных обеспечить максимальную безопасность пассажиров, в случаях возникновения подозрения на возможность частичного обледенения датчиков скорости (в документе Росавиации: "рассогласование индикации скорости"), на раннем этапе руления и начала разбега, срабатывал соответствующий индикатор. Система не позволяла самолету подняться в воздух, обеспечивая главный приоритет - безопасность пассажиров. То есть, системы предупреждения самолета SSJ100 СРАБОТАЛИ в штатном режиме.

Обогрев датчиков системы воздушных сигналов на SSJ100 включается автоматически при запуске одного из двигателей на земле. Ситуация с полной потерей индикации скорости на продолжительное время на SSJ100 невозможна конструктивно. Проведенные на этапе сертификации испытания доказали, что системы SSJ100 уверенно справляются с обледенением.

В ходе сертификационных испытаний самолета SSJ100 датчики скорости были испытаны, в том числе, в ситуации попадания в облако вулканического пепла. Самолет прошел эти испытания, что было подтверждено экспертами АР МАК и EASA.

Комментарий bmpd. Как известно, обнародованные МАК предварительные результаты расследования катастрофы пассажирского самолета Ан-148-100В (регистрационный номер RA-61704, серийный номер 40-06/02-04) авиакомпании "Саратовские авиалинии" в Подмосковье 11 февраля 2018 года, приведшей к гибели 71 человека, указывают на "неверные данные о скорости полета на индикаторах пилотов, что, в свою очередь, видимо, было связано с обледенением приемников полного давления при выключенном состоянии систем их обогрева".

Таким образом, причины катастрофы Ан-148 RA-61704 практически идентичны причинам катастрофы "мьянманского" Ан-148 с регистрационным номером 61707, разбившегося у Белгорода 5 марта 2011 года. В обеих случаях имела место неисправность датчиков скорости, в результате чего экипаж ошибочно полагал, что теряет скорость и "отдавал" штурвал, что приводило к затягиванию самолета в пикирование. Отсутствие на Ан-148, в отличие от большинства современных типов пассажирских самолетов, перекладывающего стабилизатора усугубляло ситуацию после "отдачи" штурвала.

Однако при расследовании катастрофы 2011 года основная вина была возложена на бирманских членов экипажа, в чем были заинтересованы практически все участники со стороны разработчика и производителя самолета. Совершенно очевидно, что если бы при расследовании катастрофы 2011 года было бы меньше желания свалить все на бирманцев, "плохо владеющих русским языком", то проблемам с датчиками скорости и соответствующим процедурам в случае некорректности их показаний было бы уделено большее внимание, и трагедии 2018 года, возможно, удалось бы избежать.

Все вышесказанное наглядно свидетельствует, что Ан-148 остается самолетом с конструктивными и эксплуатационными дефектами, которые попросту не были выявлены в первую очередь ввиду ограниченности доводки и сертификационных испытаний этого самолета. Продолжение в России эксплуатации Ан-148, к прискорбию, с очень высокой степенью вероятности приведет к новым трагедиям.