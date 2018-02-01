Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

"Черное крыло" российского МС-21 оказалось западным

01.02.2018 Lenta.ru 916 1
0
Понравилась новость?
 +1
Панель кессона киля МС-21
Панель кессона киля из ПКМ для МС-21.
Источник: http://www.technologiya.ru/

"Черное крыло" российского ближне-среднемагистрального пассажирского самолета МС-21 создается по западным технологиям из зарубежных углеволокна и полимерных связующих. Об этом сообщил "Военно-промышленному курьеру" заместитель гендиректора Национального института авиационных технологий, руководитель научно-методического центра "Норма", доктор технических наук Василий Подколзин.

"Технология западная, нам ее помогали внедрять компании, занимавшиеся созданием лопастей для ветрогенераторов, и на МС-21 проходит освоение самых передовых методик, используемых в авиастроении", — заявил эксперт.

По его словам, в России "данный метод тоже существовал, но не в авиации — лет 20 назад таким образом экспериментировали с изготовлением элементов корпусов троллейбусов". "Сейчас же углеволокно и связующие для производства "черного крыла" закупаются за рубежом, но всеми правами на конкретную методику обладает наша страна, поскольку разработка велась по российскому заказу", — сказал Подколзин.

По словам эксперта, максимальную долю композитных компонентов (50 процентов) имеет Boeing 787 Dreamliner, тогда как у МС-21 их содержание доходит до 30 процентов.

Новейший российский ближне-среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет МС-21 предназначен для перевозки до 211 человек (предельная плотная компоновка кресел в версии МС-21-300) на расстояние до 6,4 тысячи километров. Первый полет машина совершила в мае 2017-го, серийное производство запланировано на 2018-й. В МС-21 используется множество западных технологий и компонентов, в частности на машину устанавливаются американские двигатели PW1000G, которые планируется заменить российскими ПД-14.

При создании "черного крыла" МС-21 используется вакуумная инфузия. Данная технология позволяет обеспечить необходимую неравномерность распределения волокон в композитном материале. Композиты легче и прочнее алюминия, однако сильнее подвержены диффузии.
31.01.2018
Права на данный материал
принадлежат Lenta.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Boeing-787
ПД-14
Компании
Boeing
Проекты
МС-21

  • Похожие новости
  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
Герасим
67
№1
01.02.2018 09:57
И ведь не попали под санкции
0
Сообщить модератору
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 01.02 11:23
  • 34
"Мы до сих пор летаем на ракетах Королева"
  • 01.02 11:12
  • 97
Американские СМИ рассказали, какая система могла бы защитить Хмеймим от обстрелов
  • 01.02 11:02
  • 18
"Ильюшин" рассматривает возможность установки на Ил-96-400М новых отечественных двигателей ПД-35
  • 01.02 10:51
  • 2
Гособоронзаказ 2017 года по поставкам нового вооружения выполнен на 98,5%
  • 01.02 10:33
  • 1
Испытания танка Т-80БВМ планируется завершить в начале 2018 года
  • 01.02 10:28
  • 8
ВВС Индии начали очередной тендер по закупке самолетов-заправщиков
  • 01.02 10:20
  • 19
Бронетехнику на платформе "Бумеранг" доработают после испытаний
  • 01.02 09:57
  • 1
"Черное крыло" российского МС-21 оказалось западным
  • 01.02 09:57
  • 8
Полимеры и полумеры
  • 01.02 09:16
  • 4
Россия утилизирует подводные лодки класса "Акула" из резерва
  • 01.02 07:36
  • 9
"Арматы", "Сарматы" и "Цирконы": каковы приоритеты госпрограммы вооружения до 2027 года
  • 01.02 07:26
  • 2
Ангольский спутник немного подстраховали
  • 01.02 05:47
  • 1
На космодроме Плесецк испытали баллистическую ракету "Сармат"
  • 01.02 04:57
  • 16230
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 01.02 02:07
  • 6125
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
другие обсуждаемые темы