"Черное крыло" российского МС-21 оказалось западным



Панель кессона киля из ПКМ для МС-21.

Источник: http://www.technologiya.ru/ Панель кессона киля из ПКМ для МС-21.Источник: http://www.technologiya.ru/

"Черное крыло" российского ближне-среднемагистрального пассажирского самолета МС-21 создается по западным технологиям из зарубежных углеволокна и полимерных связующих. Об этом сообщил "Военно-промышленному курьеру" заместитель гендиректора Национального института авиационных технологий, руководитель научно-методического центра "Норма", доктор технических наук Василий Подколзин.

"Технология западная, нам ее помогали внедрять компании, занимавшиеся созданием лопастей для ветрогенераторов, и на МС-21 проходит освоение самых передовых методик, используемых в авиастроении", — заявил эксперт.

По его словам, в России "данный метод тоже существовал, но не в авиации — лет 20 назад таким образом экспериментировали с изготовлением элементов корпусов троллейбусов". "Сейчас же углеволокно и связующие для производства "черного крыла" закупаются за рубежом, но всеми правами на конкретную методику обладает наша страна, поскольку разработка велась по российскому заказу", — сказал Подколзин.

По словам эксперта, максимальную долю композитных компонентов (50 процентов) имеет Boeing 787 Dreamliner, тогда как у МС-21 их содержание доходит до 30 процентов.

Новейший российский ближне-среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет МС-21 предназначен для перевозки до 211 человек (предельная плотная компоновка кресел в версии МС-21-300) на расстояние до 6,4 тысячи километров. Первый полет машина совершила в мае 2017-го, серийное производство запланировано на 2018-й. В МС-21 используется множество западных технологий и компонентов, в частности на машину устанавливаются американские двигатели PW1000G, которые планируется заменить российскими ПД-14.

При создании "черного крыла" МС-21 используется вакуумная инфузия. Данная технология позволяет обеспечить необходимую неравномерность распределения волокон в композитном материале. Композиты легче и прочнее алюминия, однако сильнее подвержены диффузии.