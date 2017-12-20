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SpaceX показала готовую к пуску сверхтяжелую ракету Falcon Heavy

22.12.2017 Lenta.ru 772 0
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Falcon Heavy
Ракета-носитель Falcon Heavy.
Источник: www.instagram.com

Глава американской компании SpaceX Илон Маск выложил в Twitter снимок собранной первой ступени сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy. На фотографии виден центральный блок носителя, оснащенный парой боковых ускорителей.

"Максимальная тяга при подъеме составляет 5,1 миллиона фунтов или 2 300 метрических тонн. Первая миссия будет работать на уровне 92 процентов", — отметил Маск.




Также глава SpaceX похвалился тем, что Falcon Heavy стартует с той же площадки (LC-39A), с которой 9 ноября 1967 года была впервые запущена сверхтяжелая ракета Saturn 5.

Конструктивно первая ступень Falcon Heavy состоит из центрального блока и пары боковых ускорителей, представляющих собой модернизированные первые ступени среднетяжелой ракеты Falcon 9. На низкую опорную орбиту носитель способен выводить 63,8 тонны, стоимость пуска оценивается в 90 миллионов долларов.

Первый запуск Falcon Heavy запланирован на январь 2018 года. Маск полагает, что он с высокой вероятностью будет неудачным из-за трудности синхронизации работы 27 двигателей.

Пока только в США проекты новых сверхтяжелых ракет (грузоподъемностью от 50 тонн) дошли до этапа сборки носителей. В прошлом веке было создано три ракеты подобного класса. Самая успешная из них, Saturn 5, применялась в американской лунной программе. Все четыре старта разрабатывавшегося в СССР носителя Н-1 были неудачными. Другой советский сверхтяжелый носитель, "Энергия", запускался дважды, оба раза удачно. В настоящее время программы Saturn 5, Н-1 и "Энергия" закрыты.
21.12.2017
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Страны
Россия
США
Продукция
Saturn V
Компании
SpaceX
Персоны
Илон Маск
Проекты
Falcon РН
Луна

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