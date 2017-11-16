Стоимостной объем лицензий, выданных в 2016 году предприятиям ОПК ЮАР на экспорт ВиВТ, составил 290 млн. долл.



Бронетранспортер "Matador" (ЮАР). Бронетранспортер "Matador" (ЮАР).

ЦАМТО, 16 ноября. Национальный комитет по контролю над обычными вооружениями ЮАР (NCACC) в 2016 году выдал экспортные лицензии компаниям ОПК страны на поставку ВиВТ инозаказчикам на общую сумму 4,17 млрд. рэндов (290 млн. долл.).

Как сообщает Defenceweb.co.za со ссылкой на годовой отчет NCACC за 12 месяцев (с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года), комитет выдал 2913 экспортных лицензий на поставку ВиВТ 88 иностранным государствам.

Согласно докладу, особым спросом, как и в предыдущие годы, пользовались бронетранспортеры, которые приобрели более десятка стран, включая Анголу (24 БТР на сумму 85 млн. рэндов), Кот-д'Ивуар (2 БТР на сумму 7,7 млн. рэндов), Данию (2 БТР на сумму 9,7 млн. рэндов), Ирак (10 БТР на сумму 94 млн. рэндов), Иорданию (14 БТР на сумму 235 млн. рэндов), Казахстан (4 БТР на сумму 18 млн. рэндов), Кению (7 БТР на сумму 35 млн. рэндов), Малайзию (1 БТР на сумму 3,5 млн. рэндов), Мали (7 БТР на сумму 40 млн. рэндов), Таиланд (20 БТР на сумму 8,4 млн. рэндов) и Саудовскую Аравию (30 БТР стоимостью около 20 млн. долл.). Сингапур получил 19 БТР и 27 корпусов на сумму 78 млн. рэндов.

Ресурс Defenceweb.co.za отмечает некоторые неточности доклада. Например, в годовом отчете за 2016 год не упоминается экспорт БТР в Объединенные Арабские Эмираты, однако в ежеквартальном отчете за октябрь-декабрь 2016 года говорится о получении этой страной 89 БТР на сумму 520 млн. рэндов.

В разделе отчета NCACC "крупнокалиберное вооружение" сообщается о поставке Саудовской Аравии и Объединенным Арабским Эмиратам 620 ед. 40-мм орудий (без детализации по каждой стране). ОАЭ также приобрели 27 минометов.

Индонезия и Новая Зеландия приобрели по шесть 7,62-мм пулеметов, Оман закупил 500 пулеметов на сумму 53 млн. рэндов.

Бомбы, минометные выстрелы и ракеты в прошлом году поставлялись Нидерландам, Нигерии и Объединенным Арабским Эмиратам. В частности, ОАЭ закупили более 24000 ед. 120-мм, 5000 ед. 81-мм и 94 ед. 60-мм минометных выстрелов.

Боеприпасы, в том числе калибра 20 мм и 40 мм на общую сумму 15 млн. рэндов, были экспортированы в Оман, Чили, Гану, Индонезию, Иорданию, Танзанию, Объединенные Арабские Эмираты и Венесуэлу.