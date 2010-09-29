Ремонт и модернизация тяжелого атомного ракетного крейсера "Адмирал Нахимов" идет в соответствии с графиком



Тяжёлый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов".

Источник: © РИА Новости / Олег Ласточкин Тяжёлый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов".Источник: © РИА Новости / Олег Ласточкин

ЦАМТО, 28 сентября. Планируется, что ремонт и глубокая модернизация ТАРКР "Адмирал Нахимов" будет завершена к 2021 году. Об этом сообщил начальник технического управления ВМФ России контр-адмирал Игорь Зварич по итогам рабочего совещания по вопросам ремонта и сервисного обслуживания кораблей ВМФ.

Совещание прошло под руководством главнокомандующего ВМФ России адмирала Владимира Королева, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Согласно контракту, ремонтные и модернизационные работы крейсера проводит северодвинское предприятие "Севмаш". В настоящее время на крейсере уже сформированы и установлены фундаменты под новые системы оборудования, производится ремонт и обновление систем жизнеобеспечения, прокладка кабель-трасс.

По словам И.Зварича, "Севмаш" проводит ремонт и модернизацию ТАРКР "Адмирал Нахимов" в соответствии с государственным контрактом строго по графику. Информация по каждому этапу выполнения графика и объему проделанных модернизационных работ регулярно докладывается главнокомандующему ВМФ России адмиралу Владимиру Королеву.

В результате модернизации крейсер будет обладать совершенно новыми тактико-техническими характеристиками и существенно усилит потенциал надводных сил ВМФ России.

Справочно:

ТАРКР "Адмирал Нахимов" проекта 1144 "Орлан" до 1992 года имел название "Калинин". Крейсер был заложен 17 мая 1983 года на Балтийском судостроительном заводе. 25 апреля 1986 года спущен на воду. 30 декабря 1988 года пополнил боевой состав ВМФ СССР. 22 апреля 1992 года переименован в "Адмирал Нахимов".