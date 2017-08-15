Посетителям "Армии-2017" покажут маршруты патрулирования "Ярсов"
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Подготовка к открытию Международного военно-технического форума Армия-2017. 15 августа 2017
Источник: © РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Посетители международного военно-технического форума "Армия-2017" совершат виртуальную экскурсию на маршрутах боевого патрулирования ракетного комплекса "Ярс", сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
"Все желающие смогут оценить возможности современных учебно-тренировочных средств, проводя интенсивные манёвренные действия на машине обеспечения боевого дежурства (МОБД) в виртуальной реальности. Тренажер для подготовки механиков-водителей машины обеспечения боевого дежурства на форуме будет представлен впервые", - говорится в сообщении.
По данным министерства, ранее посетители могли познакомиться с симулятором автономных пусковых установок комплекса "Ярс": его уникальность заключается в том, что он способен создавать реалистичную систему визуализации и благодаря шестистепенной системе подвижности обеспечивать моделирование штатных и нештатных ситуаций в реальном времени.
Как отмечается, в интересах РВСН разрабатывается целая линейка уникальных, не имеющих аналогов тренажерных комплексов. Программное обеспечение новейших учебно-тренировочных средств идентично тем, которым оснащены реальные боевые агрегаты РК "Тополь-М" и "Ярс". До 2020 года новейший тренажер поступит во все соединения, оснащенные мобильными комплексами, добавили в Минобороны.
"Особенностью подготовки воинов-ракетчиков к несению боевого дежурства является отсутствие возможности использования техники в учебных целях, поскольку имеющееся ракетное вооружение находится на боевом дежурстве в постоянной боевой готовности", - говорится в релизе.
Международный военно-технический форум "Армия-2017" пройдет с 22 по 27 августа.
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15.08.2017
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