Посетителям "Армии-2017" покажут маршруты патрулирования "Ярсов"



Подготовка к открытию Международного военно-технического форума Армия-2017. 15 августа 2017

Источник: © РИА Новости / Максим Блинов Подготовка к открытию Международного военно-технического форума Армия-2017. 15 августа 2017Источник: © РИА Новости / Максим Блинов

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Посетители международного военно-технического форума "Армия-2017" совершат виртуальную экскурсию на маршрутах боевого патрулирования ракетного комплекса "Ярс", сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Все желающие смогут оценить возможности современных учебно-тренировочных средств, проводя интенсивные манёвренные действия на машине обеспечения боевого дежурства (МОБД) в виртуальной реальности. Тренажер для подготовки механиков-водителей машины обеспечения боевого дежурства на форуме будет представлен впервые", - говорится в сообщении.

По данным министерства, ранее посетители могли познакомиться с симулятором автономных пусковых установок комплекса "Ярс": его уникальность заключается в том, что он способен создавать реалистичную систему визуализации и благодаря шестистепенной системе подвижности обеспечивать моделирование штатных и нештатных ситуаций в реальном времени.

Как отмечается, в интересах РВСН разрабатывается целая линейка уникальных, не имеющих аналогов тренажерных комплексов. Программное обеспечение новейших учебно-тренировочных средств идентично тем, которым оснащены реальные боевые агрегаты РК "Тополь-М" и "Ярс". До 2020 года новейший тренажер поступит во все соединения, оснащенные мобильными комплексами, добавили в Минобороны.

"Особенностью подготовки воинов-ракетчиков к несению боевого дежурства является отсутствие возможности использования техники в учебных целях, поскольку имеющееся ракетное вооружение находится на боевом дежурстве в постоянной боевой готовности", - говорится в релизе.

Международный военно-технический форум "Армия-2017" пройдет с 22 по 27 августа.