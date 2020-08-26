Хорошо модернизированное старое

На форуме «АРМИЯ-2020» нет громких премьер и меньше новинок ВВСТ, но он не стал менее интересным

1,5 тысячи отечественных и иностранных компаний представят свыше 25 тысяч образцов ВВСТ на открывшемся международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2020». Он в пятый раз проводится в военно-патриотическом парке «Патриот», на аэродроме Кубинка, полигонах Алабино, Ашулук и в военных округах. Какие конкретно образцы ВВСТ выставлены после волны коронавируса и много ли среди них новинок? В этом, пожалуй, главная интрига выставки.

В этом году у форума новый формат. Впервые одновременно с ним открылись Армейские международные игры, на полигоне Алабино дан старт командам «Танкового биатлона». А различные конкурсы АрМИ-2020 состоятся на территории восьми государств: России, Азербайджана, Армении, Беларуси, Ирана, Казахстана, Шри-Ланки, Узбекистана. В них примут участие более 200 команд, в состав которых вошли около пяти тысяч военнослужащих.

Предприятия ОПК демонстрируют новейшие разработки не только на площадках статической экспозиции, но и в рамках демонстрационной программы. Для этого Минобороны России представило около 700 единиц современных ВВТ. На «Аллее Танкпрома» разместилась экспозиция, посвященная 100-летию отечественного танкостроения. Уникальная линейка из 22 танков и бронеавтомобилей впервые развернулась на открытой площадке конгрессно-выставочного центра «Патриот». Они расположены в хронологическом порядке их создания, начиная с самого раннего образца и заканчивая современными. Среди экспонатов уже находящиеся на слуху и не имеющие мировых аналогов основной боевой танк Т-14 «Армата», тяжелая боевая машина пехоты Т-15 «Армата» с боевым модулем «Кинжал».

В числе новинок – ЗРС «Антей-4000», ЗРС «Викинг», дрон-мишень комплекса «Адъютант», самоходный миномет «Дрок» на базе автомобиля «Тайфун-ВДВ».

В перечень самых интересных можно отнести также бронеавтомобили легкого класса семейства «Стрела», СБМ ВПК-233136, автомобиль СБМ ВПК-233136 «Тигр» в исполнении «Багги», транспортер БТР-82АТ с новым боевым модулем, колесную БМП К-17, ВПК-59095С «ВПК Урал» и снегоболотоход 5901.

«Эта экспозиция будет точкой притяжения не только специалистов, но и обычных посетителей за счет ее масштабности и оригинального оформления», – говорит начальник управления конгрессно-выставочной деятельности Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Министерства обороны Российской Федерации полковник Олег Кулаковский. Хотелось бы в это верить, но уже понятно, что громких премьер в этот раз не будет по понятным причинам.

Оружие нового поколения

Главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков рассказал, что в рамках форума специалисты Главного командования и образовательных учреждений Сухопутных войск представят деловому и научному сообществу, а также широкой общественности выставку инновационных достижений и современные образцы ВВСТ.

“ За последние годы у нас практически ничего нового в военной авиатехнике не появилось. А то, что есть, находится в стадии доработки, как тот же перспективный самолет Су-57 ”

Традиционно вниманию гостей и участников форума покажут новейшие образцы бронетанкового вооружения, которые сейчас активно поступают в мотострелковые и танковые войска. В первую очередь это танк Т-72Б3, который с 2014 года показывает свои превосходные возможности в «Танковом биатлоне». В результате модернизации повышена мощность двигателя, что позволило улучшить маневренность боевой машины, установлен новый современный комплекс вооружения, улучшен обзор и повышена защищенность.

Бронетранспортер БТР-82А от предыдущих образцов отличает наличие нового боевого модуля со стабилизированным вооружением, включающим автоматическую пушку. Улучшена ходовая часть, модернизированы двигатель и трансмиссия.

Ракетные войска и артиллерия Сухопутных войск представили уже хорошо известный ракетный комплекс «Искандер-М». По совокупности реализованных технических решений, высокой боевой эффективности его смело можно отнести к оружию нового поколения. Это единственный в мире оперативно-тактический комплекс, способный запустить сразу две ракеты с одной самоходной пусковой установки, причем точность и вероятность поражения цели близки к единице.

Не обделено вниманием и современное артиллерийское вооружение. 152-мм самоходная гаубица «Мста-СМ» обладает высокой скорострельностью, повышенными точностными характеристиками, автоматизацией процессов подготовки и ведения стрельбы. 120-мм самоходное артиллерийское орудие «Хоста» сочетает в себе качества миномета и гаубицы, причем способно вести огонь не только отечественными, но и всеми типами зарубежных 120-мм мин.

Войсковая ПВО представлена ЗРК средней дальности «Бук-М3» и малой дальности «Тор-М2», перспективным мобильным зенитным артиллерийским комплексом «Деривация-ПВО». Поступающий с 2016 года в войска современный комплекс «Бук-М3» имеет увеличенный боекомплект зенитных управляемых ракет: с четырех до шести ЗУР – на самоходной огневой установке и с шести до двенадцати ЗУР – на пусковой установке. Это позволит эффективно бороться с воздушными целями всех классов, в том числе с крылатыми ракетами на предельно малых высотах (до 50 метров).

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ЗРК малой дальности «Тор-М2» с вертикальным стартом ракет способен одновременно обстреливать до четырех воздушных целей на месте и в движении. Сегодня это основное средство борьбы с атакующими элементами высокоточного оружия: управляемыми ракетами и планирующими авиабомбами, а также с тактическими малоразмерными беспилотными летательными аппаратами.

Практика применения зенитных ракетных комплексов показывает, что одна из острых проблем – борьба с мини- и микробеспилотными летательными аппаратами. Для ее решения как раз и разработан зенитный артиллерийский комплекс «Деривация-ПВО» с 57-мм автоматической пушкой высокой баллистики и многофункциональным снарядом с дистанционным подрывом у цели. Он значительно повысит боевые возможности ПВО Сухопутных войск.

«Самой зрелищной частью динамического показа на форуме, безусловно, станет демонстрация возможностей войсковой ПВО одновременно на полигонах Ашулук и Алабино с розыгрышем двух демонстрационных эпизодов, – подчеркнул Олег Салюков. – Первый – уничтожение оперативно-тактических и крылатых ракет, а также БЛА тяжелого и среднего класса средствами ПВО, развернутыми на полигоне Ашулук, с видеотрансляцией действий в режиме онлайн на медиафасадах и медиаэкранах». К этой боевой работе будут привлечены также зенитная ракетная система дальнего действия С-300В4, ЗРК средней дальности «Бук-М3» и малой дальности «Тор-М2», ЗРПК «Панцирь-С».

Второй эпизод учений предполагает уничтожение средних и мини-беспилотных летательных аппаратов зенитно-пушечным вооружением ЗРПК «Панцирь-С», ЗПРК «Тунгуска-M1» и стрелковым оружием боевой машины «Тайфун-ПВО», а также воздействием средств РЭБ на полигоне Алабино. Данные средства ПВО являются высокомобильными, имеют разведывательные, огневые и маневренные возможности, обеспечивают поражение любых высокоскоростных целей ракетными и ствольными каналами.

Десант на озере

На этот раз впервые в рамках форума создан кластер Военно-морского флота. В нем представлены модели современных и перспективных надводных кораблей, подводных лодок, а также новейшие технические разработки для флота.

Среди основных составляющих стоит отметить статическую экспозицию образцов ВВСТ, динамический показ натурных образцов, стенды предприятий ОПК, разрабатывающих вооружение, военную и специальную технику в военно-морской сфере. А также стенд Главного командования ВМФ (павильон «С»). В тематических зонах представлены модели современных и перспективных надводных кораблей, образцы морского подводного и ракетно-артиллерийского вооружения.

В павильоне «С» размещены 18 стендов предприятий, представляющих новейшие разработки в военно-морской сфере. На водной преграде полигона Алабино – озере Комсомольское будет проведена высадка разведывательной группы специального назначения из вертолета, показаны ее действия в едином тактическом замысле применительно к условиям современного общевойскового боя, огневые, маневренные и другие возможности.

Что касается новинок, то в настоящее время успешно завершаются работы по созданию современных систем вооружения для Военно-морского флота: подводного комплекса, оснащаемого беспилотными аппаратами «Посейдон», и гиперзвукового ракетного комплекса «Циркон». Совместно с предприятиями ОПК проводятся испытания спущенной в марте 2019 года на воду первой атомной подводной лодки – носителя морских беспилотных подводных аппаратов «Посейдон». Экипаж корабля продолжает практическое освоение нового оружия на штатном носителе.

Проведенные с фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» пуски гиперзвуковой ракеты «Циркон» подтвердили уникальные тактико-технические характеристики данной ракеты по дальности и точности стрельбы, а также гиперзвуковой скорости полета.

Авиационный кластер

Значительно расширена и обновлена выставочная часть авиационного кластера форума на аэродроме Кубинка, где представлена широкая линейка продукции авиационной промышленности: от ретро до самых современных и перспективных образцов авиационного вооружения и техники. Предусмотрены специализированные экспозиции военно-транспортной авиации, дальней авиации, вертолетной техники, авиации специального назначения, беспилотной авиации, ретроавиатехники.

Как сказал заместитель главкома ВКС генерал-лейтенант Андрей Юдин, значительно расширена и обновлена выставочная часть авиационного кластера форума на аэродроме Кубинка, в рамках которой ВКС России, АО «Объединенная авиастроительная корпорация», АО «Вертолеты России» и другие предприятия промышленности представили специализированные экспозиции. На них – перспективная, современная и историческая авиационная техника, беспилотная авиация, авиационные компоненты и вооружение.

В соответствии с замыслом авиационного кластера предусматривается проведение мероприятий:

экспозиция более 70 натурных образцов авиационной техники по типам авиации на открытой площадке;

научно-деловая и образовательные программы;

демонстрационные полеты;

летная программа для широкой публики;

мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В общей программе показа, несомненно, будут участвовать авиационные группы высшего пилотажа Воздушно-космических сил – «Русские витязи», «Стрижи», «Беркуты». Планируется и одиночный пилотаж, в том числе на самолетах, которые до этого не были задействованы в динамическом показе.

Впервые будут продемонстрированы возможности ВВСТ на полигоне Ашулук, а также значительно расширена и обновлена выставочная часть авиационного кластера, посвященного перспективной технике, предназначенной для замены текущего парка самолетов военно-транспортной авиации: Ан-12, Ан-24, Ан-26, Ан-124, Ту-134, Ту-154 и обновления парка транспортных вертолетов.

И все же приходится, к сожалению, констатировать: за последние годы у нас практически ничего нового в военной авиатехнике не появилось. А то, что есть, находится в стадии доработки, как тот же перспективный самолет Су-57. И это результат общего отношения политического руководства страны в целом к авиации России, которая с 90-х годов переживает нелучшие времена. Поэтому практически все, на чем сегодня приходится летать, создавалось или проектировалось еще в Советском Союзе. Так что похвастать тут особо, пожалуй, нечем.

Нанотехнологии в работе

Военное противоборство между государствами сегодня все активнее перетекает в сферу военной науки и военных технологий. На практике это означает непрерывно ускоряющееся наращивание ТТХ существующих и разработку перспективных образцов ВВСТ, обладающих качественно новыми характеристиками, концепциями построения и боевого применения.

По словам начальника Управления перспективных межвидовых исследований и специальных проектов МО РФ полковника Сергея Панкова, в таких областях, как лазерное и СВЧ-оружие, военная робототехника, гиперзвук, микросистемотехника, биотехнологии, информатика и нанотехнологии, ожидаются серьезные технологические прорывы, способные придать новый импульс развитию системы вооружения Вооруженных сил Российской Федерации.

На экспозиционном стенде УПМИ и СП демонстрируются результаты исследований и перспективные разработки в области гиперзвуковых средств поражения, робототехнических комплексов, беспилотных летательных аппаратов, а также систем и средств радиолокационного, навигационного обеспечения и государственного опознавания.

Беспилотная авиация представлена линейкой перспективных комплексов с БЛА различной дальности, предназначенных для ведения круглосуточной и всепогодной разведки (в том числе бортовыми радиолокационными средствами), поражения наземных и надводных объектов противника.

Огнеметы в запас не уходят

В крытых павильонах и на открытых площадках представлены следующие образцы специальной техники войск РХБ защиты: тяжелые огнеметные системы ТОС-1А, машины РХБ разведки, дымовая машина ТДА-3, контрольно-распределительный пункт для управления проведением специальной обработки КРПП-2, универсальная станция специальной обработки УССО и универсальная тепловая машина УТМ-80М.

Кроме того, предприятиями ОПК демонстрируются разработанные в инициативном порядке образцы средств РХБ защиты войск и населения.

На демонстрационной площадке № 1 КВЦ «Патриот» сформирована постоянно действующая экспозиция об истории развития войск РХБ защиты. Ее замысел основан на исторической хронологии и включает пять основных разделов, тренажерный огнеметный комплекс, интерактивные панели с информацией о войсках и истории создания и развития оружия массового поражения, а также лазерные проекции, посвященные тематике выставки.

Мост для «Арматы»

Начальник инженерных войск Вооруженных сил Российской Федерации генерал-лейтенант Юрий Ставицкий подчеркнул, что развитие отечественных средств инженерного вооружения проводится с учетом поддержания паритета или обеспечения превосходства над зарубежными аналогами. Так, в 2019 году принято на снабжение Вооруженных сил РФ 14 перспективных средств инженерного вооружения. Например, новые буксирно-моторные катера БМК-МТ и БМК-МО, предназначенные для моторизации понтонных парков, комплекты радиолокационных имитаторов движущейся колонны военной и специальной техники, новейшие миноискатели – ИМП-3, глубинный МГ-1И и комбинированный ППО-2И.

Продолжается работа и по созданию новых средств инженерного вооружения, отвечающих современным требованиям. В частности:

инженерного многофункционального робототехнического комплекса разминирования тяжелого класса ИМРТК-РТ, предназначенного для проделывания проходов в противотанковых минных полях и сплошного разминирования местности от взрывоопасных предметов в режиме дистанционного управления;

инженерного многофункционального робототехнического комплекса штурма и разграждения ИМРТК-ШР для обеспечения продвижения войск и выполнения инженерных работ в условиях огневого воздействия противника. В том числе для обеспечения продвижения инженерных штурмовых подразделений в условиях городских и промышленных застроек.

Для повышения мобильности войск создаются новые средства преодоления разрушений, препятствий и механизации земляных работ. Взамен инженерной машины разграждения ИМР-ЗМ и путепрокладчика БАТ-2 разработана и проходит государственные испытания универсальная бронированная инженерная машина УБИМ на узлах и агрегатах танка Т-72БЗ. Она оснащена боевым модулем для поражения живой силы и легкобронированной техники противника.

Взамен устаревших танковых мостоукладчиков ведутся работы по созданию нового – МТУ-2020. В отличие от состоящих на снабжении войск грузоподъемность его увеличена до 60 тонн, что обеспечит переправу в том числе и танков Т-14 «Армата».

На замену тяжелых механизированных мостов ТММ-ЗМ1 и ТММ-ЗМ2 разрабатывается тяжелый механизированный мост ТММ-7 с увеличенной длиной конструкции. В нем за счет применения современных легких композитных материалов увеличена длина пролетного строения до 16 метров, а увеличение высоты опоры до пяти метров позволит расширить возможности по глубине преодолеваемых преград.

Новая схема раскрытия моста, современное гидравлическое оборудование и повышение уровня автоматизации процесса сборки обеспечат сокращение времени оборудования мостовых переходов.

«Тополь» на форуме

Одна из самых интересных экспозиций посвящена Ракетным войскам стратегического назначения. Наличие в боевом составе РВСН современных ракетных комплексов различного типа базирования с межконтинентальными баллистическими ракетами («Воевода», «Тополь-М», «Ярс» и «Авангард») позволяют гарантированно решать весь спектр задач стратегического сдерживания, направленного на сохранение суверенитета государства.

«Учитывая специфику деятельности РВСН, о многих перспективных разработках сказать невозможно в рамках международного военно-технического форума «АРМИЯ-2020», – пояснил председатель Военно-научного комитета РВСН, кандидат технических наук полковник Алексей Ковалев. – Вместе с тем в 2019 году в интересах РВСН завершено несколько опытно-конструкторских работ, при этом самая важная – разработка комплекса «Авангард» с новым боевым оснащением, способным преодолевать перспективные системы ПРО».

Созданы и новые агрегаты обеспечения ракетных комплексов стратегического назначения, системы и средства связи боевого и тылового обеспечения. Так, на уличной экспозиции парка «Патриот» вместе с традиционной стартовой батареей ПГРК «Тополь» выставлены механизмы, созданные в рамках ОКР «Технология-РВ». Это оборудованные по последнему слову техники агрегаты технического обеспечения ракетного вооружения, позволяющие успешно и комфортно решать задачи по предназначению.

Например, подвижный технический пункт управления предназначен для работы личного состава в полевом районе и обеспечивает прием и передачу документов по каналам связи, в том числе на марше. Изюминка в том, что предусмотрены рабочие места для одновременной работы личного состава, оснащенные современным оборудованием.

Во главе статической экспозиции РВСН, как и в 2019 году, представлены агрегаты ракетного комплекса «Тополь» – автономная пусковая установка, машина связи и машина обеспечения боевого дежурства. Среди новинок, которые до настоящего времени ни разу не демонстрировались на открытых показах, – подвижный технический пункт управления, машина контроля проведения работ на ракетном вооружении, машина дежурной смены охраны и обороны.

С каждым годом требования к отбору участников форума из числа предприятий ОПК и их экспонатов возрастают. Основной критерий – инновационность, новизна и перспективность применения в интересах обороны и безопасности, а также в различных отраслях экономики. Все это свидетельствует о том, что экспозиция форума, несмотря на проблемы, вызванные коронавирусом, была и остается точкой притяжения не только специалистов, но и обычных посетителей.

Все желающие могут свободно осмотреть танк Т-14 «Армата», тяжелую боевую машину пехоты Т-15 с боевым модулем «Кинжал», боевую машину поддержки танков «Терминатор», другие образцы вооружения и военной техники. Кстати, БМПТ «Терминатор» появилась в войсках во многом благодаря информационной поддержке «Военно-промышленного курьера». После выступления в нашей газете в 2017 году («ВПК», №№16, 17) начальника эксплуатации вооружения и военной техники ВС РФ – начальника ГАБТУ (1996–2004) генерал-полковника Сергея Маева Минобороны приняло решение о закупке для ВС РФ партии таких машин для вооружения двух полков. За минувшее время «Терминатор» показал себя в войсках только с лучшей стороны.

Олег Фаличев

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 32 (845) за 25 августа 2020 года