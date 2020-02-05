«Листва» для «Тополей»

Инженерные войска взяли на вооружение новые физические принципы

Машина дистанционного разминирования (МДР) «Листва» была впервые показана широкой публике в Новосибирске на международном военно-техническом форуме «Армия-2019». Это нечто новое не только по внешнему виду, но и по принципу действия.

Когда увидел на учениях работу машины разминирования УР-77 (еще в советское время) поразило, как она быстро проделывает проходы в минных полях, обеспечивая пехоте высокий темп наступления. А сколько солдатских жизней может сберечь! Мой дед, прошедший войну в войсковой разведке и чудом выживший, рассказывал, что трудным было все. Но особенно – взять «языка» за линией фронта и при этом не подорваться в нейтральной полосе на минном поле.

УР-77 была разработана для инженерных войск в первой половине 70-х годов на базе самоходной гаубицы 2С1 «Гвоздика». Армейское прозвище «Змей Горыныч» получила, видимо, потому, что ее тротиловый заряд в виде длинной веревки как сказочный персонаж взлетал, а потом падал, подрывая минное поле. Экипаж при этом оставался внутри машины. Время одного полного цикла работы составляло три – пять минут. Перезарядка – 30–40 минут.

Основным вооружением «Змея Горыныча» были и остаются два заряда разминирования УЗ-67 или УЗП-77. Каждый способен проделать в противотанковом минном поле проход шириной до шести метров и длиной 90. После модернизации машины последний показатель увеличился до 100 метров.

Если говорить профессионально, УР-77 выстреливает две ракеты, которые вытягивают «рукава», начиненные тротилом. Упав на землю, они взрываются, вызывая детонацию. При массе 15,5 тонны установка способна развивать скорость до 60 километров в час. Запас хода – 500 километров по шоссе и 250 – по пересеченной местности. «Змей Горыныч» хорошо себя показал в локальных конфликтах, в том числе в Сирии. Удивительно, но американцы так и не смогли создать что-либо сопоставимое по боевым качествам вплоть до начала XXI века.

И все же полное разминирование установкой УР-77 не гарантируется, поскольку заряды не могут подорвать мины с устройствами, скажем, двукратного нажатия, растяжки, с инфракрасными или магнитными взрывателями. И ширина прохода (6 м) не самая большая.

vpk-news.ru

А что делать, если надо обезвредить заминированный участок не только быстро, но и бесшумно? Или обеспечить продвижение военной колонны по рокадной дороге рядом с противником и при этом не демаскировать себя? Такими свойствами УР-77 не обладала. Поэтому российские конструкторы работали над созданием другой, более совершенной установки.

МДР «Листва», или машина дистанционного разминирования 15М107, относится к оружию на новых физических принципах (микроволновому). Размещена на базе бронекорпуса СБА-60-К2 «Булат» (трехосный бронеавтомобиль «изделие 69501» производства КамАЗ). Предназначена для поиска и обезвреживания взрывных устройств, заложенных на пути следования машин ракетных комплексов «Тополь», «Тополь-М» и «Ярс», ручного и автоматического обнаружения дистанционно управляемых мин и минных заграждений, их обезвреживания. Испытывалась на полигоне под Красноармейском Московской области. Разработчик – НИИИП (рязанское КБ «Глобус»). Изготовитель – краснодарский приборный завод «Каскад».

МДР «Листва» сегодня поступает на вооружение в Ракетные войска стратегического назначения, включается в состав колонн на маршрутах боевого патрулирования. Но при необходимости может выполнять задачи в Сухопутных войсках, на различных ТВД. Ее бронекорпус разделен на три функциональных отсека: водителя и командира, оператора, двух саперов. Для защиты экипажа от создаваемых СВЧ-генератором, волноводом и другим оборудованием электромагнитных полей используется одежда с вшитыми металлическими нитями.

«Листва» оборудована средствами поиска взрывоопасных предметов, содержащих металлические детали, при движении со скоростью 15 километров в час на дальности до 100 метров. Для этого спереди на ее корпусе имеются широкозахватный многозонный поисковый модуль, содержащий 16 индукционных датчиков, и аппаратура контроля электромагнитной обстановки. Но при необходимости поиск мин может выполняться саперами вручную. Для предотвращения несанкционированного подрыва радиоуправляемых устройств или мин с электронным управлением на борту имеется выносная и стационарная аппаратура радиоэлектронного подавления с радиусом действия до 70 метров. Мины с электронной системой обезвреживаются без их уничтожения. Это делается направленным через параболическую антенну на крыше мощным импульсным СВЧ-излучением во всем секторе по ходу машины при ширине полосы разминирования 50 метров.

Первыми новинку получили подразделения Тейковской дивизии РВСН. «Во время испытаний можно было наблюдать, что ни один боеприпас на пути машины не сработал после ее воздействия на них», – вспоминал главный инженер инженерной службы РВСН Генрих Гайдукевич.

Как это конкретно происходит? В передней части машины есть подвижная рама, установленная на телескопических штангах и оснащенная приборами. В боевом положении она выдвигается вперед и опускается к земле для обезвреживания мин. Возможности системы обнаружения позволяют находить мины на расстоянии до 100 метров. Если мина оснащена какими-либо электронными элементами, мощное излучение «Листвы» буквально сжигает, приводя боеприпас в негодность.

Учитывая особенности диверсионной деятельности последних лет, авторы проекта предусмотрели защиту от дистанционно управляемых взрывных устройств. Для подрыва таких мин нередко используются сотовые телефоны, пейджеры и т. п., поэтому МДР способна подавать импульсы, имитирующие сигналы телефонов, другой гражданской электроники.

И все-таки даже эту машину нельзя назвать полностью универсальной. Микроволновый передатчик большой мощности может выводить из строя лишь те мины, которые оснащены взрывателями с дистанционным управлением или какими-либо другими электронными системами. А в случае с минами нажимного действия система может оказаться бесполезной, хотя вовремя обнаружит взрывное устройство и даст соответствующий сигнал. Для обезвреживания подобных боеприпасов в экипаж МДР «Листва» включены саперы.

Гособоронзаказ для РВСН включает до 20 машин дистанционного разминирования «Листва». В поставках другим войскам запланированы также боевые машины разминирования БМР-3 «Корт-Б» (разработка Уралвангонзавода на базе танка Т-72А) для выполнения задач по разведке, преодолению противотанковых и противопехотных минных полей.

С получением новых образцов ВВТ возможности инженерных войск Вооруженных Сил РФ возрастут на 10 процентов.

Олег Фаличев

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 4 (817) за 4 февраля 2020 года