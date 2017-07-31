Спрос на классику возрос: перспективы рынка истребителей в ожидании 5-го поколения



Самолеты F-16 (на переднем плане) и F-35 (на заднем плане)

Источник: US AIR FORCE Самолеты F-16 (на переднем плане) и F-35 (на заднем плане)Источник: US AIR FORCE

Истребители 4-го поколения находятся в производстве уже около 40 лет. Еще недавно эксперты говорили о закрывающемся характере их рынка и прогнозировали остановку сборочных линий машин 4-го поколения уже к середине 2020-х годов. Однако, вопреки ожиданиям, за последние два года произошло существенное оживление ранка и активизация спроса на эти, казалось бы, устаревающие машины.

Эти изменения на рынке истребителей 4-го поколения произошли сразу по нескольким причинам. «Развертывания полномасштабного серийного производства истребителей 5-го поколения запаздывает, – говорит советник президента ОАК, Герой Российской Федерации, генерал армии в отставке Владимир Михайлов. – Кроме того, возникла острая необходимость в дополнительных закупках истребителей для поддержания боеспособности существующего боевого состава ВВС. Прежде всего это касается стран Ближнего Востока и Северной Африки в условиях боевых действий международной коалиции под руководством США против террористических группировок в Сирии и Ираке, коалиции арабских государств во главе с Саудовской Аравией в Йемене, а также Ливии. Вместе с тем произошла значительная трансформация взглядов и концепций по боевому применению и соотношению в боевом составе ВВС авиационных комплексов 5-го поколения для ведения боевых действий в условиях широкомасштабной войны с технологически оснащенным противником и менее дорогостоящих легких боевых самолетов в локальных конфликтах малой интенсивности с иррегулярными воинскими формированиями».

Исходя из данных факторов, спрос на истребители 4-го поколения может сохраниться еще как минимум на следующее десятилетие. Объем экспортных поставок истребителей 4-го поколения до 2026 года оценивается в 900 единиц, при этом доля России на доступных ей рынках составит около 240 самолетов.

4-е поколение: основные черты

Одним из основных отличий 4-го поколения от 3-го стали высокие характеристики маневренности. Их достижение обеспечило применение продольной статической неустойчивости, что привело, в свою очередь, к необходимости замены классической дифференциальной системы управления самолетом на электродистанционную, появившуюся благодаря развитию цифровых компьютерных технологий и обеспечивающую необходимое быстродействие и точность. Применение турбореактивных двигателей нового поколения с низкой степенью двухконтурности обеспечило тяговооруженность более единицы.

Характерной чертой истребителей 4-го поколения стала также интегральная компоновка фюзеляжа, включающая гибридное крыло, реализующее принципы «вихревой аэродинамики» и представляющее собой наплывы большой стреловидности и трапециевидные плоскости. Это обеспечило выход на углы атаки более 30° и высокие показатели предельных по тяге виражей.

В дальнейшем при модернизации истребителей 4-го поколения они стали не только многоцелевыми, но и многофункциональными. Это произошло за счет их оснащения радарами с активной фазированной антенной решеткой (АФАР), подвесными оптико-электронными системами прицеливания, разведки и радиоэлектронной борьбы, нашлемными системами целеуказания и очками ночного видения. Все это позволило обеспечить боевое применение широкого спектра авиационных средств поражения в простых и сложных метеоусловиях днем и ночью, как по воздушным, так и по наземным целям. На российских истребителях 4-го поколения стали устанавливать двигатели с управляемым вектором тяги.

В настоящее время представителями 4-го поколения в мире, помимо российских семейств Су-30/Су-35 и МиГ-29/МиГ-35, являются:

• американские истребители семейств F-15, F-16 и F-18;

• французский истребитель Rafale;

• истребитель Eurofighter Typhoon, созданный совместно Германией, Великобританией, Италией и Испанией;

• шведский истребитель JАS-39 Gripen;

• китайский истребитель J-10 Vigorous Dragon.

Семейство F-15

F-15E Strike Eagle 494-й истребительной эскадрильи пролетает над Main Air Station, Норвегия, 23-го сентября 2013 года. Источник: strategypage.com

Первый полет истребителя F-15 Eagle производства фирмы McDonnell Douglas (в 1997 году слилась с компанией Boeing) состоялся еще 27 июля 1972 года. Серийное производство F-15А/В стартовало в 1974 году. По истечении назначенного срока службы в 30 лет F-15A/B были выведены из эксплуатации в 2009 году. Сейчас на вооружении ВВС США находится около 500 самолетов более поздних модификаций: около 250 F-15C/D и 220 F-15E. Более 200 единиц поставлены на экспорт и эксплуатируются военно-воздушными силами Израиля, Саудовской Аравии, Японии, Республики Корея и Сингапура.

F-15C/D могут находиться в эксплуатации до 2019–2025 годов. Компания Boeing предлагает программу модернизации и продления ресурсных показателей под обозначением «F-15C 2040» для продления эксплуатации самолетов этой модификации до 2040 года. Стоимость работ по такой модернизации оценивается в $30–40 млн за один самолет. Однако работы по продлению летного ресурса, скорее всего, ограничатся лишь заменой лонжеронов крыла стоимостью $1 млн, что позволит эксплуатировать парк F-15C/D только до 2030 года.

В июле 2010 года состоялся полет нового варианта F-15SE Silent Eagle, разработанного с применением технологий «стелс». Экспортные контракты с 2011 года предполагают поставку по желанию заказчиков различных вариаций этой модификации.

В декабре 2011 года Саудовской Аравией заказана партия из 84 F-15SA на сумму $11,4 млрд. Первая пара самолетов поставлена в декабре 2016 года. Передачу всей партии планируется завершить в 2019 году. Конгрессом США в ноябре 2016 года одобрена поставка 72 F-15QA Strike Eagle ВВС Катара по контракту стоимостью $21,1 млрд, что позволит продолжить выпуск самолетов до середины следующего десятилетия.

С учетом планов Израиля, Японии и Республики Корея закупать в дальнейшем истребители 5-го поколения F-35 подписание экспортных контрактов по поставке новых F-15, по мнению военных экспертов, маловероятно.

Семейство F-16

Истребитель F-16 Источник: Luca Bruno/AP

Первый серийный F-16А фирмы General Dynamics (вошла в дальнейшем в Lockheed Martin) взлетел 7 августа 1978 года. Всего выпущено более 4 560 F-16 различных модификаций. На экспорт было поставлено около 2 330 истребителей в военно-воздушных силах 27 стран. Производство F-16 для ВВС США завершено в 2005 году. В настоящее время их сборка ведется только для поставок на экспорт.

В феврале 2012 года в ходе Singapore Airshow компания Lockheed Martin представила вариант F-16 Viper, который имел усовершенствованный радар с АФАР, новые бортовой компьютер и оборудование кабины. В условиях отсутствия заказов на новую модификацию компания Lockheed Martin предлагает модернизировать до уровня Viper практически любой истребитель F-16, находящийся за рубежом. В настоящее время выполняются контракты по такой модернизации 339 самолетов F-16 ВВС Республики Корея, Тайваня и Сингапура. Потенциальный объем рынка модернизации F-16, находящихся в эксплуатации в зарубежных военно-воздушных силах, может составить до 1 500 истребителей.

В ВВС США на вооружении более 1 000 самолетов F-16С/D. На 300 F-16С/D block 40/42 выпуска 1988–1995 годов и F-16С/D block 50/52 выпуска 1995–2004 годов планируется проведение работ по продлению летного ресурса до 10 тыс. часов. Это позволит эксплуатировать эти самолеты до 2048 года, когда их заменят истребителями 5-го поколения F-35.

В сентябре 2017 года будет завершено производство последних 8 самолетов F-16 block 50/52 из 36 заказанных для ВВС Ирака по контракту, подписанному в 2011 году. После этого сборочная линия будет перенесена с завода в Форт-Уорте (штат Техас), где развертывается серийное производство F-35, в Гринвилл (штат Северная Каролина).

В части дальнейших перспектив F-16 следует отметить, что конгрессом США в 2016 году одобрена поставка ВВС Пакистана 8 истребителей F-16 block 52 стоимостью $700 млн и в 2017 году ВВС Бахрейна 19 F-16 стоимостью $2,7 млрд. В случае подписания контрактов производство истребителей может быть продлено до 2021 года.

Семейство F/A-18

Истребитель F/A-18F "Super Hornet" испытательной эскадрильи ВМС США VX-23 совершает первые взлеты и посадки с авианосца CVN-78 "Gerald R. Ford" Источник: sandrermakoff.livejournal.com

Этот самолет создавался по заказу Военно-морских сил (ВМС) США для обеспечения ПВО авианосцев, ведения борьбы за превосходство в воздухе и поражения наземных и морских целей. Первый полет состоялся в 1978 году. Всего компанией McDonnell Douglas (ныне входит в Boeing) изготовлено около 2 000 самолетов F/A-18 различных модификаций. На вооружении ВМС и Корпуса морской пехоты США в настоящее время состоит около 1 000 самолетов F-18C/D/E/F. Более 450 единиц наземного базирования поставлено в военно-воздушные силы Австралии, Испании, Канады, Кувейта, Малайзии, Финляндии и Швейцарии.

С 1997 года в производстве находится модификация F/А-18Е/F Super Hornet и самолет радиоэлектронной борьбы ЕА-18G Growler. В 2015 году были завершены поставки ВМС США 68 F/A-18E/F и 56 ЕА-18G Growler. В 2017 году будет завершена поставка незначительной дополнительной партии самолетов.

В зарубежных тендерах последних лет Super Hornet не имел особого успеха. Он не попал даже в «короткий список» программы закупки Multi-Role Combat Aircraft (MRCA) ВВС Индии. На завершающем этапе конкурса ВВС Бразилии F/A-18E/F проиграл шведскому Gripen.

С приходом в США администрации Дональда Трампа программа F/A-18E/F получила новый импульс и стала рассматриваться как менее дорогостоящая альтернатива палубного варианта истребителя 5-го поколения F-35С. В связи с задержкой достижения полной боевой готовности F-35С до 2019 года и высокой вероятностью ее дальнейшего переноса, а также истечением срока службы F-18C/D ранних серий, ВМС США рассматривает вопрос о дополнительной закупке до 100 F/A-18E/F.

Возможно возобновление и экспортных поставок, прежде всего в страны, уже имеющие на вооружении F-18. В ноябре 2016 года ВВС Канады высказали намерение о закупке 18 F/A-18E/F стоимостью $2 млрд в качестве временной меры по поддержанию боеспособности до поставки F-35. После 3-летней задержки конгресс США одобрил поставку 40 F/A-18E/F ВВС Кувейта стоимостью $10,1 млрд. Сохраняются перспективы дополнительной поставки F-18 ВВС Малайзии, Швейцарии и Финляндии, а также ВМС Индии в рамках тендера на закупку 57 палубных истребителей. Таким образом, производство истребителей типа F-18 может быть продлено до середины 2020-х годов.

Rafale

Истребитель Dassault Rafale на демонстрационных полетах Aero India — 2017 Источник: Abhishek N. Chinnappa / Reuters

В 1985 году Франция вышла из программы Eurofighter, и с этого момента фирма Dassault разрабатывала национальный истребитель Rafale в сухопутном и палубном вариантах. Первый полет опытный Rafale А выполнил в 1986 году, палубный – в 1991 году. Серийное производство сухопутной версии началось в 1998 году, а палубной – в 1999 году. Общий объем заказов составил 225 самолетов.

Более десяти лет компания Dassault предпринимала безуспешные попытки продвижения Rafale на внешний рынок. Истребитель проиграл тендеры в Республике Корея и Сингапуре американскому F-15Е, в Швейцарии и Бразилии – шведскому Gripen, в Саудовской Аравии – Eurofighter. С учетом такой ситуации темп производства Rafale в последние годы поддерживался на уровне лишь 11 самолетов в год.

Долгожданным событием стало объявление в феврале 2012 года о победе Rafale над Eurofighter на заключительном этапе индийского тендера MRCA на поставку 126 истребителей. Однако после более чем трех лет безуспешных переговоров контракты на прямую поставку 18 Rafale из Франции и организацию лицензионного производства 108 самолетов так и не подписаны. В результате в рамках межправительственного соглашения в сентябре 2016 года был заключен контракт на прямую закупку Индией 36 истребителей Rafale стоимостью $8,1 млрд. Возможна дополнительная поставка до 36 самолетов после выполнения первого контракта в 2023 году.

По этой причине первой экспортной сделкой стал контракт на поставку 24 Rafale в Египет стоимостью $5,9 млрд, подписанный в феврале 2015 года. В мае того же года был подписан второй контракт на 24 Rafale для Катара стоимостью $6,8 млрд. Египту уже переданы первые 6 Rafale. Поставки Катару запланированы на конец 2018 года, а Индии – в середине 2019 года. В 2016 году с подписанием экспортных контрактов объявлено об увеличении ежегодного производства самолетов до 22 в год.

В части дальнейших перспектив продвижения на внешний рынок следует отметить, что Rafale является конкурентом F/A-18E/F в тендерах военно-воздушных сил Малайзии, Швейцарии и Финляндии. Более 5 лет продолжаются переговоры о поставке 60 Rafale в ОАЭ. Как более предпочтительные с учетом уже заключенного контракта на поставку 36 самолетов в Индию рассматриваются шансы Rafale на победу в тендере ВМС этой страны на закупку 57 палубных истребителей для нового авианосца. Производство Rafale планируется до конца 2020-х годов.

Общий объем экспортных поставок Rafale в 2017–2027 годах с учетов тендеров и опционов по действующим контрактам может составить до 200 самолетов.

Eurofighter Typhoon

Один из двух первых полученных ВВС Омана истребителей Eurofighter Typhoon - двухместный самолет с бортовым номером "201" (серийный номер NT002, временный британский военный номер ZR411). Адама (Оман), 21.06.2017 Источник: Eurofighter GmbH

В 1983 году на волне успеха предыдущего совместного проекта Tornado стартовала международная программа по разработке нового европейского многофункционального истребителя с участием Великобритании, Германии, Италии, Испании и Франции (последняя вышла из программы в 1985 году).

Был образован международный консорциум Eurofighter. Однако в декабре 1992 года для снижения стоимости проекта на 30 % было принято решение о создании упрощенного истребителя ЕF-2000. Первый полет опытный ЕF-2000 выполнил в 1994 году. Серийные поставки начались в 2003 году. Вариант многоцелевого истребителя начал выпускаться с 2008 года.

Первоначально планировалось выпустить 765 самолетов, но впоследствии было принято решение об уменьшении количества до 620: 180 – Германия, 232 – Великобритания, 121 – Италия и 87 – Испания.

Поставки разделены на три транша. На экспорт было продано 15 самолетов в Австрию. В 2017 году завершается контракт на поставку Саудовской Аравии 72 Eurofighter. В этом же году запланировано начало поставок 12 Eurofighter производства Великобритании по контракту с Оманом. В апреле 2016 года подписан контракт на поставку в период 2019–2022 годов 28 самолетов производства Италии Кувейту стоимостью $9,2 млрд. Eurofighter включен вместе с Rafale в «короткий список» тендера ВВС Малайзии на закупку 18 истребителей для замены МиГ-29, но его шансы на победу менее предпочтительны чем у конкурента.

Выкатка 500-го истребителя Eurofighter состоялась в апреле 2017 года. Портфель заказов в 99 самолетов позволит сохранить сборочную линию до 2023 года.

Производство комплектующих изделий и сборка самолетов осуществляется на четырех сборочных линиях в Германии, Великобритании, Италии и Испании: левые крылья изготавливают в Италии, правые – в Испании, центроплан – в Германии. Это существенно усложняет производство, увеличивает затраты на логистику и в конечном счете повышает стоимость Eurofighter. При отсутствии явных конкурентных преимуществ в летно-тактических характеристиках и с учетом высокой стоимости производства и эксплуатации Eurofighter по сравнению с вышеперечисленными типами истребителей 4-го поколения дальнейшие экспортные перспективы вызывают сомнения. Общий объем экспорта составит около 40 самолетов.

Gripen

Первый опытный образец истребителя Saab JAS-39E Gripen (Gripen E, бортовой номер 39-08) в первом полете. 15.06.2017 Источник: Saab AB

В соответствии с заданием ВВС Швеции, выданным в 1981 году, истребитель JАS-39 Gripen (Jakt, Attack, Spaning – истребитель, штурмовик, разведчик) должен был быть многоцелевым, иметь размеры и массу до 50 % меньше, а стоимость жизненного цикла на 60 % меньше, чем у старого шведского истребителя Viggen. Первый полет опытного Gripen состоялся в 1988 году, а серийного – в 1993 году.

Первоначально заказ JАS-39 для ВВС Швеции должен был составить 280–300 самолетов, однако в декабре 1996 года было принято решение о закупке только 204 машин.

Компанией SAAB разработан и экспортный вариант Gripen с современным бортовым оборудованием и убирающимся устройством для дозаправки топливом в воздухе. На экспорт уже поставлено 66 Gripen: 14 – в Чехию, 14 – в Венгрию, 26 – в ЮАР и 12 – в Таиланд.

С 2007 года разрабатывается новая версия Gripen NG. Первый полет опытного образца состоялся в январе 2009 года. В 2013 году Швеция объявила о планах закупки 60 Gripen NG под обозначением JАS-39Е/F. Стоимость самолета составит $50–60 млн.

В 2012 году Швейцария решила купить 22 Gripen NG, но по результатам референдума 2014 года закупка была отложена. В октябре 2014 года Бразилия подписала контракт на поставку 36 JАS-39 E/F с 2019 по 2024 год.

В качестве реальных потенциальных покупателей можно рассматривать Болгарию, которая отдала приоритет по закупке 8 новых Gripen над бывшими в эксплуатации F-16 и Eurofighter, а также Словакию, рассматривающую возможность лизинга 8–12 JАS-39E/F, и в отдаленной перспективе Финляндию, приступившую к процедуре поиска вариантов замены истребителей F-18 после 2025 года. При значительных конкурентных преимуществах в ценовых показателях и стоимости эксплуатации существенным недостатком Gripen NG является то, что большая часть его технологий принадлежит не SAAB, а ее партнерам – поставщикам систем и компонентов из США, Великобритании и других стран.

Например, двигатель F414G американской компании General Electric, радар с АФАР – британской Selex ES, что и стало причиной запрета возможной поставки Gripen в Аргентину. Кроме того, с учетом отставания завершения испытаний JАS-39E/F более чем на два года от ранее запланированных сроков общий объем экспорта в период до 2026 года оценивается не более чем в 80 самолетов.

J-10

В 1988 году в китайском Научно-исследовательском институте № 611, известном также как Chengdu Aircraft Design Institute, впоследствии вошедшем в состав CAС (Chengdu Aircraft Corporation), началась разработка истребителя J-10 Vigorous Dragon (экспортное обозначение FС-20). В конструкции J-10 экспертами отмечается значительное сходство с израильским проектом Lavi, однако в Китае J-10 позиционируется как полностью национальная разработка. Первый полет прототипа истребителя J-10 состоялся в 1998 году. Его серийное производство началось в 2002 году. На Airshow China 2016 был продемонстрирован и активно предлагался на экспорт усовершенствованный вариант J-10В. В качестве конкурентных преимуществ отмечается ценовая привлекательность по сравнению с американскими и российскими аналогами, а также отсутствие экспортных ограничений по геополитическим предлогам.

Предполагаемое изображение истребителей J-10 (FС-20) в цветах 25-й эскадрильи пакистанских ВВС Источник: PAFwallpapers.com

Всего выпущено более 270 самолетов для ВВС и авиации ВМС Народно-освободительной армии Китая. В СМИ сообщалось о подписании контракта с Пакистаном на поставку 36 самолетов FC-20 стоимостью $1,4 млрд. Начало поставок планировалось в 2015–2016 годах. Среди потенциальных покупателей FC-20 назывались Иран, Аргентина, Венесуэла и Перу.

Рыночные доли

Прогноз поставок истребителей Источник: ОАК

Общий объем экспортных поставок истребителей 4-го поколения в 2017–2026 годах (без учета тендеров Индии на поставку в ВВС 200 легких однодвигательных истребителей и в ВМС 57 палубных истребителей), по оценкам ОАК, ожидается в размере около 900 машин. В это количество не включены поставки министерствам обороны стран-производителей.

Из этого количества более четверти – 26,6 % – составит доля России: около 150 единиц Су-30 и Су-35 и около 90 МиГ-29М/М2 и МиГ-35. Второе место займут производители американских истребителей. Их суммарная доля экспортных поставок не превысит 25,5 %: 145 F-15, 27 F-16 и 58 F-18. Третьей по числу поставляемых на экспорт истребителей 4-го поколения будет Франция с ее истребителем Rafale, доля которого на рынке оценивается в 22,2 % (около 200 самолетов). Ожидается, что Китай поставит на экспорт до 110 J-10, что составит 12,2 % мирового рынка. До 8,0 % рынка займет шведский Gripen (более 70 самолетов). Доля Eurofighter, видимо, составит около 4,4 %, поскольку экспорт этих европейских истребителей оценивается не более чем в 40 самолетов.

«Дальнейшие перспективы поставок всех истребителей 4-го поколения будут зависеть от того, как быстро рынок займут самолеты 5-го поколения, – считает Владимир Михайлов. – В настоящее время они созданы или создаются лишь в России, США и Китае».

Кроме того, производство истребителей 4-го поколения может быть продлено до конца 2020-х годов в связи с намерением, заявленным ВВС Индии в октябре 2016 года, об открытии тендера по производству в этой стране по программе ”Make in India“ 200 легких однодвигательных истребителей для замены 11 эскадрилий МиГ-21 и МиГ-27. Стоимость программы оценивается в сумму около $10,0 млрд. Тендер планируется объявить в начале 2018 года. Запрос предложений направлен российской корпорации «МиГ», американской компании Lockheed Martin и шведской SAAB. Компания, предложившая наиболее полную передачу технологий и меньшую стоимость, будет определена победителем до 2021 года. Индия рассчитывает с 2022 года производить до 30 самолетов в год стоимостью около $45 млн каждый. Основными претендентами на этот контракт считаются F-16 block 70 и Gripen NG.