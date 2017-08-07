Детали проекта самолета М-60

Как пишут Antony Angrand и Piotr Butowski в статье "M-60 ou l’avion de ligne futuriste russe", опубликованной в журнале "Air&Cosmos", в ходе авиасалоне в Ле-Бурже ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) представило макет самолета футуристичного вида М-60 с вытянутым фюзеляжем разработки ЭМЗ им. Мясищева. Этот проект похож на разработки Nova (французский исследовательский центр ONERA) и D8 от НАСА.

М-60 разработан в ЭМЗ им. Мясищева (известным как разработчик бомбардировщика М-4 и высотного самолета М-55 "Геофизика") в рамках серии НИОКР, проводимых российской авиационной промышленностью. Средства на них выделяются с 2011 года по целевой программе "Самолет-2020". Среди аванпроектов, представленных по данной программе, фигурируют сверхзвуковой самолет деловой авиации, транспортный самолет в виде летающего крыла, а также самолет на криогенном топливе.

Макет перспективного самолета М-60 разработки ОАО "ЭМЗ им. Мясищева" на стенде ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" на авиасалоне в Ле-Бурже, 17.06.2017 (с) Михаил Жердев / Facebook

Проект М-60 отличается планером с крыльями большого удлинения и несущим фюзеляжем, которые улучшает характеристики крыла. На фюзеляж генерируются два мощных потока, которые позволяют воздуху плавно обтекать фюзеляж (без завихрений) на больших углах атаки. Крылья с небольшим углом стреловидности и большого удлинения, а также V-образное вертикальное оперение установлены сверху фюзеляжа. По данным КБ, такая схема позволяет увеличить аэродинамическое качество с 19 до 21 на скорости 0,76М. Главным преимуществом такой схемы являются уникальные возможности, которые дает фюзеляж.

Двигатели установлены над обтекателем хвостового оперения, что позволяет избежать ограничений по диаметры двигателей, а также степени двухконтурности. Потоки, генерируемые фюзеляжем, обтекают верх хвостовой части фюзеляжа, благодаря чему воздухозаборники могут работать в стабильных условиях без риска помпажа. Двигатели также защищены от попадания инородных частиц, а их шумность снижается за счет вертикального оперения и хвостовой части фюзеляжа.

Конструкция фюзеляжа самолета М-60 (с) Piotr Butowski / Air&Cosmos

Несущий фюзеляж большого размера является основным технологическим вызовом проекта М-60. Герметичная конструкция такого рода весьма сложна в изготовлении. При использовании обычной конструкции должны быть установлены усиления для получения достаточной прочности длинного фюзеляжа, а это утяжеляет фюзеляж и приводит к снижению характеристик самолета. По заявлению ЭМЗ им. Мясищева, за счет использования новых технологий возможно создать фюзеляж такого типа, который будет обладать таким же сопротивлением и массой, как у фюзеляжей круглого сечения. В настоящее время ЭМЗ им. Мясищева разрабатывает фюзеляж вытянутой формы со шпангоутами и стрингерами из композитных материалов, который затем будет использован для проведения статических испытаний.

На самом деле этот проект имеет много общего с проектом М-60, который был инициативно предложен КБ Мясищева в 1979 году и который затем снова появлялся в различных формах. В мае 1986 года этот проект был одобрен Министерством авиационной промышленности СССР, что позволило выделить КБ Мясищева государственные средства в первый раз. Аэродинамическая схема М-60 была выбрана для самолета высотной разведки, и все было подчинено задаче достижения высоты 25000 метров при большом запасе топлива и целевом оборудовании. Как только стало понятно, что большой несущий фюзеляж имеет преимущества не только для высотных разведчиков, КБ Мясищева разработало серию проектов самолетов различных размерений для различных задач. Проекты на базе М-60 участвовали в различных конкурсах, но без успеха. В 2003 году вариант М-60-200 был предложен в качестве конкурента самолету МС-21 разработки "Корпорация Иркут" в качестве пассажирского самолета на линиях средней протяженности. М-60ТВТС, который являлся самолетом более скромных размеров, не имел шансов, поскольку в конечном счете проект Ил-112В был выбран в качестве легкого транспортного самолета. Проект стратегического бомбардировщика М-60Б проиграл проекту КБ Туполева в ходе конкурса по программе ПАК ДА. В настоящее время М-60 может принять участие в конкурсе на Перспективный транспортный самолет (ПТС), который будет включать в себя семейство самолетов грузоподъемностью от 80 до 240 тонн.