Наследник "Ульяновска". Каким будет новый российский авианесущий крейсер



Макет авианосца Шторм на выставке Армия 2015

Источник: CC BY-SA 4.0 / Artem Tkachenko / Макет авианосца Шторм на выставке Армия 2015Источник: CC BY-SA 4.0 / Artem Tkachenko /

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости, Андрей Коц. Министерство обороны России планирует к 2025 году заложить новый авианесущий крейсер, который войдет в состав одного из флотов ВМФ страны. Об этом на авиакосмическом салоне МАКС-2017 сообщил журналистам замглавы военного ведомства Юрий Борисов. Он подчеркнул, что окончательное решение примут, когда в стране будет создано новое поколение авиационной техники.

"В планах Минобороны мы обсуждаем создание палубного самолета, причем это может быть самолет вертикального взлета и посадки", - подчеркнул Борисов.

В настоящий момент в составе Военно-морского флота России есть всего один авианесущий крейсер - флагман Северного флота "Адмирал Кузнецов". Самолетов с вертикальным взлетом и посадкой (СВВП) нет ни одного, хотя СССР занимал в этом направлении авиастроения ведущие позиции. Очевидно, что при создании нового корабля и СВВП российские конструкторы будут во многом опираться на советский опыт - его ресурсы еще далеко не исчерпаны.

Игра терминов

Юрий Борисов назвал перспективный корабль авианесущим крейсером неспроста. Термин "авианосец" в отечественном кораблестроении не использовался по ряду причин. Во-первых, в СССР существовал идеологический штамп, согласно которому корабли такого типа - "оружие агрессии", характерное исключительно для стран блока НАТО. Во-вторых, конвенция Монтрё 1936 года накладывала запрет на проход авианосцев через Босфор и Дарданеллы - даже для черноморских государств. Учитывая, что крупнейшие советские корабли строились в Николаеве, покинуть "домашнюю" акваторию другим путем они не могли.

И в-третьих, классические авианосцы американской или британской схемы предназначены для одной-единственной задачи - доставки своих самолетов в район выполнения боевой задачи. Советский подход подразумевал строительство более универсальных кораблей, способных нести в том числе противокорабельные ракеты (ПКР) и мощные комплексы противовоздушной обороны. То есть чисто авианосцами их назвать нельзя.

У тяжелых авианесущих крейсеров (ТАВКР) есть свои достоинства и недостатки. К первым относится способность этих кораблей постоять за себя в морском бою. Штатные ПКР "Гранит" "Адмирала Кузнецова" с дальностью стрельбы до 550 километров до сих пор остаются грозным оружием против крупных надводных целей противника. К тому же Министерство обороны озвучивало планы вооружить этот корабль перспективными гиперзвуковыми "Цирконами", которые, как утверждается, будут неуязвимыми для систем ПВО, благодаря своим скоростным характеристикам.

Недостатки ТАВКР - следствие их же преимуществ. Громоздкие системы вооружения занимают много места, что накладывает ограничения на количество самолетов авиакрыла, а также на объемы хранимых на борту запасов топлива и авиационных боеприпасов. Для сравнения: "Кузнецов" может взять на борт около 30 самолетов и 20 вертолетов, а его американские современники - типа "Нимиц" - способны нести почти вдвое больше летательных аппаратов.

Ледокол с авиакрылом

Итогом советской программы авианесущих кораблей стал атомный ТАВКР "Ульяновск" проекта 1143.7. По своим габаритам и возможностям он вплотную приблизился к американским гигантам. Его полное водоизмещение составляло почти 80 тысяч тонн (98 тысяч у "Нимица"), длина около 325 метров и ширина более 70 метров (40 по ватерлинии). Корабль мог находиться в автономном плавании 120 суток и брать на борт внушительное авиакрыло: 70 самолетов и вертолетов. Собственное вооружение корабля - все те же ПКР "Гранит". К сожалению, в ноябре 1991 года частично готовый крейсер был исключен из состава ВМФ, финансирование его строительства прекратилось в связи с тяжелой экономической ситуацией в стране. Год спустя он был полностью разобран.

Атомный авианосец "Ульяновск" (проект 1143.7) Источник: periskop.livejournal.com

На сегодняшний день единственная разработка нового российского авианесущего корабля, о которой появлялась информация в прессе, - проект 23000 "Шторм" от Крыловского государственного научно-исследовательского центра (КГНЦ). Он был впервые представлен широкой публике на международном военно-техническом форуме "Армия-2015" в виде макета. Как сообщил тогда прессе директор КГНЦ Валерий Поляков, корабль предназначен для выполнения различных задач в дальней океанской зоне и будет способен наносить удары по наземным и морским целям - как собственным вооружением, так и самолетами авиакрыла. Таким образом, "Шторм" не изменит советским традициям и будет все-таки авианесущим крейсером, а не авианосцем. Возможно, его и имел в виду Юрий Борисов, еще в мае 2016 года сообщавший, что договор на строительство ТАВКР может быть заключен к 2025 году.

По имеющимся в открытых источниках данным, перспективный корабль во многом повторяет еще советский "Ульяновск" - как внешне, так и по своим тактико-техническим характеристикам. По проекту его длина составляет 330 метров, ширина - 40 метров по ватерлинии, максимальная осадка - 11 метров. Водоизмещение не будет превышать 100 тысяч тонн. "Шторм" сможет находиться в плавании до 120 суток, достигать скорости в 30 узлов и нести до 90 самолетов и вертолетов. Важным "ноу-хау" корабля станет его способность работать в холодных широтах. Кроме того, именно на "Шторме" впервые будут установлены электромагнитные катапульты, значительно упрощающие взлет самолетов авиакрыла.

В ближайшую госпрограмму вооружений ГПВ на 2018-2025 годы "Шторм", очевидно, не попадет. И представители Минобороны, и многие военные эксперты неоднократно подчеркивали, что приоритет на финансирование в ближайшую семилетку получат силы общего назначения (Сухопутные войска и ВДВ), РВСН, а также ВКС. В свою очередь, амбициозные военно-морские проекты - авианесущий крейсер "Шторм", атомные эсминцы "Лидер" и ряд других - будут "сдвинуты вправо", на следующую ГПВ. При самых благоприятных условиях корабль вступит в состав флота после 2030 года. Его строительство, по оценкам специалистов, может занять от восьми до девяти лет, а стоимость составит 350 миллиардов рублей. Это около шести миллиардов долларов по текущему курсу, что вдвое дешевле новейшего американского авианосца "Джеральд Р. Форд".

Будущее "вертикальных"

Судьба отечественных самолетов с вертикальным взлетом и посадкой, изначально создававшихся в СССР для авианесущих кораблей, во многом повторила участь атомного ТАВКР "Ульяновск". Если первый истребитель этого типа Як-38 был снят с вооружения ВМФ СССР в связи с высокой аварийностью и посредственными ТТХ, то перспективный Як-141 сгубили все те же деньги - вернее, их отсутствие. К концу 1991 года финансирование программы было прекращено, и сотрудники ОКБ Яковлева попытались предложить самолет иностранцам.

Сверхзвуковой многоцелевой истребитель-перехватчик вертикального взлета и посадки Як-141 Источник: РИА Новости / Сергей Субботин

На призыв откликнулись в американском концерне Lockheed Martin. Это не помогло дать машине путевку в жизнь, однако ученые и конструкторы из США воспользовались шансом и "приватизировали" часть технической документации Як-141. Их нынешний истребитель пятого поколения F-35 - точнее, его флотская модификация F-35B - внешне подозрительно похож на советский самолет. Многие авиационные эксперты, в частности, отмечали, что поворотный вентилятор, отклоняемый на 95 градусов и дающий летательному аппарату вертикальную тягу, практически повторяет аналогичный двигатель на Як-141.

На сегодняшний день о разработке в России новых СВВП ничего не известно. В 90-х годах ОКБ Яковлева в инициативном порядке проектировало перспективный истребитель Як-201, однако дальше эскизов дело не пошло. Подобные машины имеют перед "обычными" самолетами только одно преимущество: способность взлететь с небольшого пятачка в отсутствие ВПП. Однако чересчур сложная техника пилотирования СВВП, их посредственная надежность и высокая аварийность вызвали у флотских командиров острую неприязнь. Впрочем, со времен распада СССР прошло уже много времени, и не исключено, что российские конструкторские бюро к 2025 году смогут создать машину, лишенную недостатков предшественников.