Угроза с моря и воздуха: лучшие палубные машины России и СССР

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости, Андрей Коц. Палубная авиация впервые показала себя в годы Второй мировой войны и сразу стала решающей силой в морских сражениях. В итоге авианесущие корабли вытеснили линкоры. В лидерах по числу плавучих аэродромов и палубных самолетов — США. Однако корабельная авиация важна и для отечественного флота. О самых эффективных ее представителях — в материале РИА Новости.

Первый в Союзе

В начале 1970-х для авианесущих крейсеров проекта 1143 в ОКБ Яковлева создали палубный штурмовик Як-38 — первый в СССР самолет вертикального взлета и посадки. Всего построили 231 машину.

Это цельнометаллический свободнонесущий среднеплан, выполненный по нормальной аэродинамической схеме. Ноу-хау самолета — уникальная силовая установка из одного подъемно-маршевого и двух подъемных двигателей. Благодаря ей штурмовик способен безопасно приземлиться на палубу даже в серьезный шторм.

Самолеты Як-38 на борту крейсера "Новороссийск" Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Родионов

Вооружение размещалось на четырех балочных держателях, рассчитанных на боеприпасы массой до 500 килограммов каждый. Специально для штурмовика разработали внешнюю съемную пушечную установку (ВСПУ-36), представлявшую собой двуствольную 23-миллиметровую пушку ГШ-23 с темпом стрельбы 3400 выстрелов в минуту. Кроме того, Як-38 мог применять широкую номенклатуру управляемых и неуправляемых ракет, а также свободнопадающие бомбы.

Истребители Як-38П тяжелого авианесущего крейсера "Новороссийск" Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Родионов

Ахиллесовой пятой Як-38 был сравнительно небольшой боевой радиус — около 195 километров. Не было бортовой РЛС, что фактически позволяло вести воздушный бой только на очень близкой дистанции. Наконец, Як-38 отличался высокой аварийностью. Из двухсот с небольшим выпущенных машин в авариях и катастрофах потеряли около полусотни.

Универсальный солдат

Многоцелевой всепогодный палубный самолет вертикального взлета и посадки Як-141 впервые поднялся в воздух в 1987-м. Эти машины должны были составить костяк авиагрупп тяжелых авианесущих крейсеров "Новороссийск", "Баку", "Тбилиси", "Рига" и "Ульяновск", однако затянувшиеся испытания и распад СССР поставили на проекте крест. Во многом Як-141 развил идеи, заложенные в Як-38. Компоновка, в принципе, та же. Однако "сто сорок первый" серьезно превосходил предшественника по тактико-техническим характеристикам и боевым возможностям.

Сверхзвуковой многоцелевой истребитель-перехватчик вертикального взлета и посадки Як-141 Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Субботин

Як-141 получился по-настоящему "универсальным солдатом". Он предназначался для прикрытия авианосных соединений от самолетов противника, завоевания господства в воздухе, ведения ближнего маневренного и дальнего боя, а также нанесения ударов по наземным и надводным целям. Боевой радиус — до 900 километров, максимальная скорость — 1800 километров в час, практический потолок — 15 тысяч метров. Вооружение — 30-миллиметровая авиационная пушка ГШ-30-1, управляемые и неуправляемые ракеты на пяти точках подвески. В отличие от Як-38, на Як-141 ставили бортовую РЛС.

Сверхзвуковой многоцелевой истребитель-перехватчик вертикального взлета и посадки Як-141 Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Субботин

Однако в серию самолет так и не пошел. К концу 1991-го финансирование проекта свернули, и сотрудники ОКБ Яковлева предложили разработку иностранцам. На призыв откликнулись в концерне Lockheed Martin. Это не помогло машине с путевкой в жизнь, однако американцы воспользовались случаем и "приватизировали" часть технической документации Як-141. Их нынешний истребитель пятого поколения F-35 (точнее, его флотская модификация F-35B) подозрительно похож на советский самолет. Многие авиационные эксперты, в частности, отмечали, что поворотный вентилятор, отклоняемый на 95 градусов, явно срисован с двигателя Як-141.

Морская "сушка"

Основной палубный истребитель современной российской армии — машина четвертого поколения Су-33, ранее известная как Су-27К. От базового "двадцать седьмого" самолет отличается множеством конструктивных особенностей: передним горизонтальным оперением, усиленными стойками шасси, складными консолями крыльев, защитой от коррозии конструкции при длительной эксплуатации в морском климате, оборудованием для работы по надводным целям.

Истребитель Су-33 на палубе тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов" у берегов Сирии в Средиземном море Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

В ВМФ сейчас 18 истребителей Су-33. В ноябре 2016-го они приняли боевое крещение. Самолеты из авиагруппы тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" наносили удары по объектам террористов в сирийских провинциях Идлиб и Хомс. На эту командировку пришлась одна из небоевых потерь Су-33: при посадке оборвался трос аэрофинишера, и самолет упал в море. Летчик успел катапультироваться.

Су-33 — самый большой в мире палубный истребитель, рассчитанный на длительное патрулирование и перехват воздушных целей на большом удалении от авианосца. С полным запасом топлива и боекомплектом ракет "воздух — воздух" (на всех 12 точках подвески) радиус действия Су-33 достигает полутора тысяч километров.

Пилот в корабельном истребителе Су-33 ВКС России перед взлетом с палубы тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

В рамках программы модернизации весь парк самолетов получил современное бортовое радиоэлектронное оборудование, а также новый прицельно-навигационный комплекс с подсистемой высокоточного бомбометания СВП-24-33 "Гефест".

Винтокрылый снайпер

За морские вертолеты в России традиционно отвечает компания "Камов". Машины с соосной схемой расположения несущих винтов уже много десятилетий остаются визитной карточкой Военно-морского флота. Недавно семейство этих машин пополнила морская модификация "ударника" Ка-52 — Ка-52К "Катран".

Первый полет "Катран" совершил 7 марта 2015-го. Этот аппарат разрабатывали под универсальные десантные вертолетоносцы "Мистраль". Минобороны заключило контракт на поставку трех десятков Ка-52К еще весной 2014-го. Но затем Париж под давлением партнеров по НАТО аннулировал сделку, а оба "Мистраля" в октябре 2015-го выкупил Египет.

Вертолет Ка-52К "Катран" на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2015 в Жуковском Источник изображения: © Фото : Виталий Кузьмин

Вертолет получился настолько удачным, что в Минобороны решили от него не отказываться. От стандартного "Аллигатора" "Катран" отличается механизмом складывания лопастей и несущих консолей. Это делает машину более компактной не только для базирования на корабельной палубе или в трюме, но и для транспортировки грузовым самолетом. Кроме того, "Катран" оборудован усиленными стойками шасси, которые непросто подломить даже при ударе о землю. Это повышает выживаемость экипажа при аварийной посадке или при заходе на палубу в шторм.

Ракетный комплекс "Гермес" придет на смену "Атаке" Источник изображения: © РИА Новости

Основным вооружением "Катрана", как ожидается, станут новейшие противотанковые управляемые ракеты "Гермес-А". По дальнобойности (20 километров) они значительно превосходят "Вихрь" (десять километров) и "Атаку" (шесть километров), которыми вооружены Ка-52 и Ми-28Н соответственно. Таким образом, вертолету не нужно входить в зону действия ПВО ближней и малой дальности, чтобы уничтожить противника.