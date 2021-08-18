Крылья для УДК

Какие машины хочется видеть на «Иване Рогове» и «Митрофане Москаленко»

На прошедшем авиационнокосмическом форуме «МАКС-2021» самолетостроительная корпорация «МиГ» объявила о начале разработки палубного истребителя пятого поколения. Он будет строиться по стелс-технологии и станет работать в связке с беспилотником, специализация которого пока не выбрана. Дрон будет либо ударным, как «Охотник», либо самолетом-заправщиком на манер американского перспективного Boeing MQ-25 Stingray. В связи с чем возникает целый ряд вопросов относительно целесообразности такой разработки.

«Мистрали» проплыли мимо

Какую платформу будет использовать миговский истребитель? Ведь авианосный флот у нас представляет лишь один «Адмирал Кузнецов», у которого осталось совсем мало ресурса. Не надо быть прорицателем, чтобы понять, что к моменту готовности миговской разработки «Кузнецов» уже будет выведен из состава флота. А вероятность постройки новых авианосцев в какие-то обозримые сроки маловероятна. Поскольку на те же деньги, которые надо будет истратить на плавучий аэродром, можно построить двадцать атомных подводных лодок, традиционно имеющих существенно более высокий приоритет в глазах военного руководства.

Остается надеяться на то, что самолеты будут продаваться за границу. Но и тут не так уж много вариантов. Да, пожалуй, только один – Индия, которая эксплуатирует на палубе своих авианосцев (совсем скоро их будет два) российские МиГ-29К и МиГ-29КУБ. Но это от силы 60–80 истребителей.

Китай на своих авианосцах использует самолеты собственной разработки – J-15. Они, конечно, весьма похожи на немолодые уже Су-33. Однако КБ, институты и промышленность КНР движутся вперед семимильными шагами. Можно ожидать, что через 10 лет на палубах пяти – семи авианосцев (а их будет не меньше) станут размещаться уже истребители пятого поколения.

“ОКБ Яковлева в результате катаклизмов 90-х годов пострадало более всех авиационных КБ. В 2004-м его поглотила компания «Иркут». Количество сотрудников было сокращено почти в пять раз – с 1400 до 300. Лишились яковлевцы и производственной базы”

Правда, существует еще один вариант. В настоящий момент РСК «МиГ» занимается компьютерным моделированием, выбирая наиболее оптимальные варианты построения палубного истребителя и беспилотника к нему. То есть работы находятся на этапе эскизного проектирования, когда пока еще не полностью понятны характеристики самолета, которые могут быть достигнуты.

В качестве одного из вариантов рассматривается возможность создания палубного самолета вертикального взлета и посадки (СВВП), который можно использовать и на авианосцах. Но наиболее оптимально применять их на универсальных десантных кораблях (УДК), не имеющих ни трамплина для взлета, ни катапульты, ни аэрофинишера.

Данный тип кораблей появился в США в самом начале 70-х годов. Он объединил разрозненные функции морского десантирования, которые до того были поделены между десантными кораблями различной специализации. В связи с этим корабль получился очень солидным – водоизмещением, достигающим 40 тысяч тонн и более. УДК доставляют на занятый противником берег и морскую пехоту, и технику, которой пользуются морпехи, и поддерживают десант ракетным и артиллерийским огнем, а также ударной авиацией.

На американских УДК находится до сорока различных летательных аппаратов. Первоначально это были вертолеты и британо-американские СВВП «Си Харриер». Теперь в авиационные группы начинают входить беспилотники и истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35B с вертикальным взлетом и укороченной посадкой и конвертопланы.

В настоящий момент у России нет ни одного УДК. Несколько лет назад была перспектива обзавестись двумя французскими «Мистралями». Их называли вертолетоносцами по той простой причине, что у России нет СВВП. Хотя могли бы и быть, но об этом чуть ниже. В связи с санкциями «Мистрали» проплыли мимо России и оказались в ВМС Египта.

Заграница нам поможет

Сейчас на судостроительном заводе «Залив» в Керчи идет строительство двух УДК проекта 23900 Зеленодольского ПКБ – «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко». До сих пор российское судостроение (после 1991 года) не подступалось к строительству таких гигантов. Полное водоизмещение кораблей – 40 тысяч тонн, длина – 220 метров, ширина – 38 метров, осадка– 8 метров. Суммарная мощность силовой установки – 78 тысяч лошадиных сил. Полная скорость хода – 22 узла. Дальность плавания – 6000 миль, автономность – 60 суток. Экипаж – 320 человек, не считая состав авиационной группы.

Корабль способен вмещать до 1000 десантников и 75 единиц боевой техники. Для высадки десанта в доковой камере имеются четыре быстроходных десантных катера на воздушной каверне проекта 11770 «Серна» водоизмещением 100 тонн. Скорость катера – 30 узлов. Вместимость – 100 десантников или один основной боевой танк, или два БТР/БМП. Противовоздушную оборону УДК обеспечивают два комплекса «Панцирь-М».

Сейчас, поскольку ни в ВМФ, ни в ВВС нет СВВП, предполагается, что авиационная группа будет состоять из 20 вертолетов различного типа – ударных Ка-52К «Катран», а также противолодочных, транспортных, ДРЛО. При этом по плану УДК будут переданы заказчику – Министерству обороны в 2028 и 2029 годах. То есть в лучшем случае в начале 30-х годов, поскольку куда более простые фрегаты у нас строят по семь-восемь лет.

«МиГ» обещает построить первые опытные образцы нового палубного самолета в течение нескольких ближайших лет. Ну а готовность новой машины пятого поколения можно ожидать также в начале 30-х годов. Если, конечно, все пойдет нормальным образом и не придется в середине пути полностью переделывать истребитель.

К этому моменту будут готовы и УДК. Так что разместить на них перспективную разработку «МиГ» было бы вполне логично. Потому что самолет, разумеется, – более мощное оружие поддержки десанта, чем вертолет. У него выше скорость, маневренность и время полета. Самолет может иметь большую ракетно-бомбовую нагрузку. И высота полета у него больше, ПЗРК типа «Стингер» его не достанет. Кроме того, миговский самолет будет обладать минимальной заметностью для радаров противника. В отличие от вертолета Ка-52К.

Однако и в этом случае возникает вопрос относительно стоимости самолета. Для двух УДК понадобится максимум 30 машин. Это мало. Потому что стоимость разработки, а она должна быть весьма солидной, поделенная на незначительную серийность выпуска, приведет к страшной дороговизне миговского палубного истребителя. Ситуация может выправиться, если для ВМФ России будут построены еще несколько УДК. Хотя бы пара.

Но существует и еще один способ снижения стоимости, который формулируется так: «Заграница нам поможет». У СВВП высокий потенциал для продажи на внешнем рынке. Все-таки УДК – более распространенный вид кораблей, чем авианосцы. Есть они у Египта, есть у Бразилии. Строят их Китай и Турция. Индия вполне может принять решение обзавестись ими. Это лишь те держатели УДК, кто мог бы заинтересоваться российским самолетом. Нет среди них, ясное дело, стран, входящих в НАТО. Турция, демонстрирующая крайнюю степень независимости, когда речь идет о ее геополитических интересах, тут исключение.

О характеристиках новой разработки РСК «МиГ» мало что известно. Компания сообщила лишь, что это самолет-невидимка, максимально скрытный для радаров и инфракрасных датчиков противника. И у него будут два двигателя.

История СВВП

Еще совсем недавно предполагалось, если кому в России и создавать СВВП, так это ОКБ Яковлева. У него громадный опыт в этой области авиационного дела. И даже есть один самолет, принятый на вооружение.

В 2017 году Юрий Борисов, будучи тогда заместителем министра обороны, заявил, что в России ведутся работы по созданию СВВП. И он должен быть готов согласно Программе госвооружения через семь – десять лет. Спустя год, став уже вице-премьером, он сообщил, что работы ведутся в ОКБ Яковлева.

И это было бы логично, если бы в результате катаклизмов 90-х годов это ОКБ не пострадало едва ли не более всех наших авиационных КБ. А в 2004 году оно лишилось самостоятельности – его поглотила компания «Иркут». Преобразования были столь радикальными, что количество сотрудников было сокращено почти впятеро – с 1400 до 300. Лишились яковлевцы и своей производственной базы. Уцелевшие специалисты влились в инженерный центр компании «Иркут». Так что столь грандиозная задача, как создание нового СВВП, оказалась бы для яковлевцев сложной. Хоть они и выполнили разработку прекрасного учебно-боевого самолета Як-130.

За всю историю авиации было только три серийных СВВП – британский «Харриер», советский Як-38, а недавно в тройку вошел американский F-35B.

Пионером стала британская компания Hawker Siddeley Aviation Limited (ныне British Aerospace). В 1962 году она начала выпускать для ВВС штурмовики Harrier GR.1. Ими укомплектовали две эскадрильи, хоть самолет и был слабоват, принимая на борт лишь тонну бомб и ракет. Большой скорости от него не требовалось, но боевой радиус оставлял желать лучшего.

Взлет осуществлялся при опущенном вниз сопле турбореактивного двигателя. После подъема на необходимую высоту сопло поворачивалось на 90 градусов, занимая параллельное продольной оси самолета положение. Подъем обеспечивали и еще четыре сопла неизменяемого положения, работавшие от маршевого двигателя.

Впоследствии в конце семидесятых к созданию очередной модификации самолета присоединилась американская компания McDonnell Douglas. И самолет стал британо-американским. Характеристики последней модификации достаточно высоки, если учесть, что очень значительный объем топлива расходуется при вертикальном взлете и посадке. Боевая нагрузка – 2,5 тонны при вертикальном взлете и 4,5 тонны при коротком разбеге. Боевой радиус – 280 километров, скорость на высоте – 1200 километров в час. Правда, у всех СВВП возможен короткий взлет, при котором топливо расходуется более экономично.

В армии Великобритании и США эти самолеты прослужили до 2006 года. В Индии задержались до 2016-го.

Прерванный полет

Советским серийным СВВП стал в 1977 году штурмовик Як-38. Он официально эксплуатировался до 2004-го, но полеты прекратились значительно раньше – в середине 90-х годов. Было построено в общей сложности 230 самолетов, которые работали не только в ВМФ, но и в ВВС.

Однако для того, чтобы Як-38 появился, пришлось построить еще один самолет, который стал экспериментальным и в войска не пошел, – Як-36. НИР началась в конце 50-х годов. Были построены четыре прототипа. Первый полет с разбега состоялся в 1964-м, когда «Харриер» уже стоял на вооружении в Великобритании. Первый вертикальный взлет – в 1966 году.

Через некоторое время стало понятно, что это тупиковая ветвь. И в 1968 году в ОКБ Яковлева приступили к созданию существенно отличающегося по концепции Як-38.

В Як-38 использовался один подъемно-маршевый двигатель, расположенный в средней части фюзеляжа, и два подъемных двигателя, находящихся в передней части фюзеляжа за кабиной летчика. Подъемные двигатели включаются только при вертикальном взлете и посадке. В горизонтальном полете их сопла, постоянно расположенные вертикально, закрываются створками. Подъемно-маршевый двигатель имеет поворачивающееся на 95 градусов сопло. После взлета при переходе на горизонтальный полет оно устанавливается параллельно оси самолета.

Надо сказать, что самолет по характеристикам получился посредственный. При вертикальном взлете он мог брать только тонну полезной нагрузки, с разбега – две тонны. Боевой радиус не превышал 200 километров. РЛС отсутствовала, что усложняло использование пилотом ракетного вооружения, летчик мог пользоваться только оптическим прицелом.

К тому же этот самолет был самым аварийным в тактической авиации. Из 230 построенных самолетов потеряны были 48. И лишь очень продуманная система автоматического катапультирования позволила избежать множественных жертв, тем не менее погибли восемь летчиков.

Як-38 эксплуатировались на четырех тяжелых авианесущих крейсерах проекта 1143 – «Киев», «Минск», «Новороссийск» и «Баку». В авиагруппу входило 12 самолетов.

В конце 80-х годов ОКБ Яковлева приступило к испытаниям нового палубного самолета – Як-141, который имел такую же схему взлета, как и Як-38: один подъемно-маршевый двигатель и два подъемных. Но качество машины существенно повысилось. Боевой радиус достигал уже 900 километров. У подъемномаршевого двигателя имелась форсажная камера, скорость на высоте была равна 1800 километрам в час. Полезная нагрузка не изменилась – 1000 килограммов при вертикальном взлете и 2600 килограммов при коротком разбеге. При этом вооружение стало разнообразнее. Имелись три различные ракеты «воздух-поверхность» и четыре «воздух-воздух» малой и средней дальности. Самолет оснащался кассетами неуправляемых ракет и имел пушку калибра 23 миллиметра. И что существенно – появилась РЛС «Жук».

К осени 1991 года два опытных образца совершили 108 полетов в различных режимах. 109-й из-за ошибки пилотирования завершился аварией на палубе авианосца «Адмирал Кузнецов». Летчик не пострадал. Но восстановить самолет было невозможно. Это стало поводом для прекращения испытаний и закрытия темы.

Хотя, конечно, реальная причина заключается в том, что в это время в стране начались развал экономики и разгром промышленности.

Владимир Тучков

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 31 (894) за 17 августа 2021 года