МАКС-2017: Россия в рейтинге крупнейших мировых экспортеров новых многоцелевых истребителей в 2013-2020 гг.

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ЦАМТО, 19 июля. К XIII Международному авиакосмическому салону МАКС-2017 ЦАМТО публикует статистический материал по положению России в рейтинге крупнейших мировых экспортеров новых многоцелевых истребителей в 2013-2016 гг. и прогноз на 2017-2020 гг.

Мировой рынок новых истребителей в пересчете по странам-экспортерам

В предстоящий 4-летний период (2017-2020 гг.) объем продаж новых многоцелевых истребителей может составить 890 ед. на сумму 114 млрд. долл. в случае выполнения графиков поставок по текущим контрактам, заявленным намерениям и проводимым тендерам.

В прошедший 4-летний период (2013-2016 гг.) было поставлено на экспорт или произведено по лицензии 325 новых истребителей на сумму 25,2 млрд. долл.

Всего в 2013-2016 гг. было экспортировано 411 истребителей на сумму 25,66 млрд. долл. При этом объем продаж новых самолетов составил 79,08% от общего количества или 98,23% от стоимости общемировых поставок.

В процентном выражении рост поставок новых истребителей в 2017-2020 гг. по сравнению с 2013-2016 гг. составит 173,85% в количественном выражении при росте экспорта в стоимостном выражении на 352,30%. Некоторый спад экспорта в предыдущие годы был связан, прежде всего, с переносом графика поставок заказчикам истребителей F-35 "Лайтнинг-2" и задержками с подписанием ряда контрактов по уже проведенным или ведущимся длительное время тендерам. Теперь наблюдается небывалый рост экспорта в сегменте истребителей. Новые заказы во многом связаны с обострением ситуации на Ближнем Востоке.

В 2013-2016 гг. средняя потребность в новых многоцелевых истребителях на мировом рынке составила 81 ед. в год. В 2017-2020 гг. ежегодный спрос увеличится до 223 ед.

По методике ЦАМТО, в категорию "новые" включены поставки новых истребителей, лицензионные программы, а также поставки самолетов из состава ВС стран-экспортеров, модернизированных до уровня практически новых машин с продленным сроком эксплуатации, цена которых на момент поставки составляет более 50% от стоимости нового истребителя того же типа на тот же период времени, но не менее 20 млн. долл.

В нижеприведенном рейтинге страны-поставщики ранжированы по количеству поставленных и планируемых к поставке истребителей в период 2013-2020 гг.

Первое место по количественному параметру по периоду 2013-2020 гг. занимают США (452 истребителя на сумму 65,226 млрд. долл.). По стоимостному параметру США занимают первое место с огромным отрывом от конкурентов.

В 2013-2016 гг. на экспорт было поставлено всего 87 самолетов на сумму 9,432 млрд. долл., на период 2017-2020 гг. прогнозируемый объем поставок на текущий момент оценивается в 365 новых машин на сумму 55,794 млрд. долл. США имеют самый крупный пакет экспортных заказов как на период 2017-2020 гг., так и после 2020 года (это без учета того, что США имеют большие шансы на победу в ряде крупнейших международных тендеров).

Второе место в рейтинге по периоду 2013-2020 гг. занимает Россия (347 машин на сумму 22,180 млрд. долл.). В первый 4-летний период (2013-2016 гг.) на экспорт был поставлен 131 самолет на сумму 6,285 млрд. долл. Во втором 4-летнем периоде (2017-2020 гг.) текущий пакет заказов и заявленных намерений по прямой поставке, переговоры по которым продолжаются, составляет 216 ед. на сумму 15,895 млрд. долл.

Что касается отрыва США от России, то в дальнейшем он будет увеличиваться, поскольку с 2017 года и далее ежегодно будет возрастать количество F-35, поставляемых на экспорт по уже заключенным контрактам. Кроме того, США имеют высокие шансы на заключение контрактов на поставку F-35 еще с рядом стран. Тем не менее, за последние 2 года лавинообразно появляются сообщения о намерениях приобрести российские самолеты многими странами, которые ранее приобретали исключительно истребители западного производства, например, ОАЭ, что может несколько нивелировать сложившуюся тенденцию отставания от США.

Третье место по периоду 2013-2020 гг. по количественному параметру, в основном за счет поставок Пакистану истребителей JF-17 "Тандер", занимает Китай (135 машин на сумму 3,640 млрд. долл.). В первый 4-летний период (2013-2016 гг.) на экспорт было поставлено 55 самолетов на сумму 1,340 млрд. долл., во втором 4-летнем периоде (2017-2020 гг.) объем поставок, в том числе Мьянме, составит не менее 80 ед. на сумму 2,3 млрд. долл.

Четвертое место с первыми экспортными заказами на истребители "Рафаль" для ВВС Египта, Катара и Индии занимает Франция (78 машин на сумму 21,271 млрд. долл.).

В первый 4-летний период (2013-2016 гг.) на экспорт (Египту) было поставлено 6 новых самолетов на сумму 1,575 млрд. долл. (стоимостной расчет по 6 самолетам произведен из общей стоимости контракта с Каиром: учтена стоимость обслуживания в течение всего жизненного цикла, поставка запчастей и вооружений). Во втором 4-летнем периоде (2017-2020 гг.) текущий пакет заказов и заявленных намерений по прямой поставке, переговоры по которым продолжаются, составляет 72 ед. на сумму 19,696 млрд. долл.

Дальнейшие экспортные перспективы истребителя "Рафаль" компания "Дассо" также связывает с регионом Ближнего Востока.

Пятое место по периоду 2013-2020 гг. в рейтинге по количественному параметру занимает Великобритания (60 истребителей на сумму 10,707 млрд. долл.). В 2013-2016 гг. Великобритания продолжила поставки истребителей EF-2000 "Тайфун" Саудовской Аравии. Всего в этот период было поставлено 40 самолетов на сумму 6,256 млрд. долл. Во втором 4-летнем периоде (2017-2020 гг.) основные поставки будут обеспечены производством истребителей EF-2000 "Тайфун" для Саудовской Аравии и Омана. Всего в этот период на экспорт планируется поставить 20 машин на сумму 4,451 млрд. долл.

Шестое место по периоду 2013-2020 гг. с истребителем JAS-39 "Грипен" занимает Швеция (32 машины на сумму 3,367 млрд. долл.). В первый 4-летний период (2013-2016 гг.) на экспорт в Таиланд было поставлено 6 самолетов на сумму 317 млн. долл. На второй 4-летний период (2017-2020 гг.) портфель заказов составляет 26 ед. на сумму 3,050 млрд. долл. Швеция получила крупный контракт ВВС Бразилии, поставки по которому выходят за рамки рассматриваемого периода. Таким образом, у Швеции есть крупный потенциальный "задел" на перспективу. Кроме того, JAS-39 "Грипен" выбран ВВС Словакии и Ботсваны.

Седьмое место с единственной экспортной продажей истребителей EF-2000 "Тайфун" Кувейту занимает Италия (28 истребителей на сумму около 8 млрд. долл.). Поставки планируется реализовать в 2019-2021 гг. Оценочные поставки в рассматриваемый период составят 18 ед. на сумму 5,143 млрд. долл.

Восьмое место с первым экспортным контрактом на поставку разработанных совместно с Китаем трех истребителей JF-17 Блок.2 "Тандер" на сумму около 75 млн. долл. Нигерии занимает Пакистан.

По категории "тендер", результаты которых пока не подведены, в расчетный период (2017-2020 гг.) планируется экспортировать 90 новых многоцелевых истребителей на сумму 7,594 млрд. долл., что существенно не должно сказаться на положении в рейтинге главных мировых экспортеров истребителей по периоду 2017-2020 гг.

В число потенциальных импортеров истребителей в этот период могут войти Болгария, Вьетнам, Малайзия, Перу, Румыния, Таиланд, Индия, Иран и Шри-Ланка.

Примечание.

При расчете рынка новых истребителей учтены поставки новых машин по уже заключенным контрактам, лицензионные программы, а также планируемые поставки по заявленным программам, переговоры по которым находятся на продвинутой стадии обсуждения.

Прогноз на период 2017-2020 гг. во многом носит оценочный характер, поскольку просчитать по годам поставки по контрактам, которые еще только планируются к подписанию, невозможно.

В том, что касается России, это, к примеру, относится к ОАЭ и Индонезии (еще не подписан контракт на 8 Су-35, а уже министр обороны Индонезии заявляет об изыскании средств на покупку в дальнейшем еще 10 Су-35). В расчет включена Венесуэла на основании официальных заявлений, прежде всего, президента этой страны, хотя вероятность подписания контракта с Каракасом невелика по причине политической нестабильности в стране.

В отношении подписания Россией контракта с Бангладеш на Су-30СМ на текущий момент официальных подтверждений с обеих сторон не имеется, а недавно появилась информация о возможном приобретении Бангладеш китайских самолетов.

Контракт с Сирией по МиГ-29М/М2 остается в базе ЦАМТО как невыполненный, однако потенциально он все еще может быть реализован.

В целом можно констатировать, что в расчет включены все известные на текущий момент возможные поставки новых российских истребителей "Су" и МиГ" в предстоящий 4-летний период.

Более подробная информация опубликована на сайте ЦАМТО в открытом доступе в разделе "Текущие аналитические материалы".