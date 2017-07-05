Самолеты-амфибии таганрогской сборки поставят в Китай
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Самолет Бе-200
Источник: © РИА Новости / Сергей Леваненков
Подписаны также контракты на создание сервисного центра по техническому обслуживанию самолетов-амфибий и школы для обучения летного и технического состава
Самолеты-амфибии производства Таганрогского авиационного научно-производственного комплекса им. Г.М. Бериева поставят в Китай.
Как сообщает пресс-служба предприятия, с китайской компанией Leader Energy Aircraft Manufacturing Co. Ltd заключен контракт на поставку двух самолетов-амфибий Бе-200 с опционом на еще две аналогичных машины.
"Кроме того, подписаны контракты на поставку двух самолетов-амфибий Бе-103 и организацию их лицензионного производства, создания сервисного центра по техническому обслуживанию самолетов-амфибий и школы для обучения летного и технического состава на территории Китайской Народной Республики", - говорится в сообщении.
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05.07.2017
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