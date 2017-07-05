Самолеты-амфибии таганрогской сборки поставят в Китай



Самолет Бе-200

Источник: © РИА Новости / Сергей Леваненков Самолет Бе-200Источник: © РИА Новости / Сергей Леваненков

Подписаны также контракты на создание сервисного центра по техническому обслуживанию самолетов-амфибий и школы для обучения летного и технического состава

Самолеты-амфибии производства Таганрогского авиационного научно-производственного комплекса им. Г.М. Бериева поставят в Китай.

Как сообщает пресс-служба предприятия, с китайской компанией Leader Energy Aircraft Manufacturing Co. Ltd заключен контракт на поставку двух самолетов-амфибий Бе-200 с опционом на еще две аналогичных машины.

"Кроме того, подписаны контракты на поставку двух самолетов-амфибий Бе-103 и организацию их лицензионного производства, создания сервисного центра по техническому обслуживанию самолетов-амфибий и школы для обучения летного и технического состава на территории Китайской Народной Республики", - говорится в сообщении.