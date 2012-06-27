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Подписаны контракты на поставку самолетов-амфибий ПАО "ТАНТК им. Г.М.Бериева" в КНР

28.06.2017 ЦАМТО 119 0
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Бе-200
Самолет Бе-200
Источник: © РИА Новости / Сергей Леваненков

ЦАМТО, 27 июня. В Таганроге 26 июня подписан контракт между ПАО "ТАНТК им. Г.М.Бериева" и китайской компанией Leader Energy Aircraft Manufacturing Co. Ltd. на поставку двух самолетов-амфибий Бе-200 с опционом еще на два Бе-200.

Данный контракт стал развитием меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве, подписанного во время Международной авиационно-космической выставки Airshow China 2016.

Кроме того, подписаны контракты на поставку 2 самолетов-амфибий Бе-103 и организацию их лицензионного производства, создания сервисного центра по техническому обслуживанию самолетов-амфибий и школы для обучения летного и технического состава на территории КНР, сообщает пресс-служба ПАО "ТАНТК им. Г.М.Бериева".
27.06.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Продукция
Бе-103
Бе-200
Компании
ТАНТК им. Бериева

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