Валерий Лимаренко: "Росатом" поможет Европе безопасно хранить отходы АЭС



Генеральный директор российской объединенной инжиниринговой компании ОАО НИАЭП — ЗАО Атомстройэкспорт Валерий Лимаренко

Источник: © РИА Новости / Григорий Сысоев Генеральный директор российской объединенной инжиниринговой компании ОАО НИАЭП — ЗАО Атомстройэкспорт Валерий ЛимаренкоИсточник: © РИА Новости / Григорий Сысоев

Госкропорация "Росатом" на протяжении многих лет и с большим отрывом лидирует в мире по числу заказов на строительство АЭС в разных странах мира. В последние годы "Росатом" начал осваивать и такой крупный сегмент глобального атомного рынка, как строительство за рубежом объектов по обращению с радиоактивными отходами и отработавшим ядерным топливом. О том, как атомная госкорпорация развивает эти направления, специальному корреспонденту РИА Новости Владимиру Сычеву в рамках международного форума "Атомэкспо-2017" в Москве рассказал президент инжинирингового дивизиона "Росатома", группы компаний ASE Валерий Лимаренко.

- Валерий Игоревич, в этом году достаточно много сообщалось о текущих проектах Росатома по строительству АЭС в Египте, Турции, недавно произошло знаковое событие - подписано генеральное рамочное соглашение по строительству третьей очереди АЭС "Куданкулам" в Индии. А как обстоят дела с исторически более старым направлением строительства АЭС с участием России - в Иране?

- Сотрудничество "Росатома" с иранскими партнерами действительно можно назвать исторически сложившимся. Напомню, что в ноябре 2014 года был подписан протокол к межправительственному соглашению между Российской Федерацией и Ираном о сотрудничестве в сооружении на территории Ирана атомной электростанции и межведомственный меморандум о взаимопонимании в расширении сотрудничества в области использования атомной энергии в мирных целях.

Одновременно с протоколом к межправсоглашению между АО "Атомстройэкспорт" и Nuclear Power Production and Development Company of Iran (NPPD) были подписаны два контракта: на строительство второго и третьего энергоблоков АЭС "Бушер-2" на условиях под ключ, а также на выполнение инженерных изысканий и сбор исходных данных по площадке АЭС "Бушер-2". Суммарная мощность двух блоков должна составить 2,1 тысячи МВт.

В декабре 2016 года иранская сторона выплатила аванс по контракту на строительство АЭС "Бушер-2". Сторонами был утвержден отчет по сейсмическим параметрам площадки АЭС и были подписаны соответствующие документы, необходимые для начала работ по контракту. 28 декабря 2016 года является официальной датой начала проекта по сооружению АЭС "Бушер-2".

Что касается перспектив, мы высоко оцениваем потенциал нашего сотрудничества с иранскими партнерами, особенно с учетом того, что в протоколе к межправительственному соглашению предусмотрено сооружение в Иране восьми ядерных энергоблоков по российским проектам.

- Если говорить о текущем статусе проекте АЭС "Бушер-2", то что сейчас происходит на площадке строительства?

- В марте текущего года на ней начаты строительно-монтажные работы по вертикальной планировке. Особо отмечу, что эти работы выполняются иранской субподрядной организацией и привлечение к участию в российских зарубежных проектах местных организаций - это принципиальная позиция госкорпорации "Росатом".

К укреплению грунтов под основные здания второго энергоблока планируем приступить в четвертом квартале 2017 года. На сегодняшний момент выпущен технический проект на укрепление грунтов, начата разработка рабочей документации.

- На поставку какого оборудования для АЭС "Бушер-2" уже заключены договора и контракты и какие в ближайшее время предстоит оформить?

- Уже подписаны договоры на изготовление устройства локализации расплава, так называемой ловушки расплава (одной из систем безопасности АЭС - ред.), для второго и третьего энергоблока АЭС. Более того, компания - производитель уже начала изготавливать это сложнейшее оборудование. Также заключены договоры на поставку оборудования для машинных залов. Планируются к подписанию еще ряд договоров на оборудование длительного цикла изготовления.

Началась проработка закупки ядерной паропроизводящей установки и автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП). Это сложная и кропотливая работа, в которой задействовано большое количество специалистов "Атомстройэкспорта", основная цель которой обеспечить поставку оборудования точно в установленные сроки. Именно такой подход позволит сократить основной период сооружения, так как оборудование будет доставляться сразу в зону монтажа.

- "Росатом" давно и успешно работает на китайском направлении. Постепенно завершается строительство второй очереди Тяньваньской АЭС - ее третьего и четвертого энергоблоков. Когда планируется начало загрузки ядерного топлива в реактор третьего энергоблока? И на какое время намечен пуск реактора и его вывод на так называемый минимально контролируемый уровень мощности (МКУ), когда, как говорят атомщики, реактор начинает жить?

- По графику сооружения этого энергоблока начало загрузки топлива запланировано на конец августа 2017 года. Соответственно, выход на МКУ запланирован на октябрь нынешнего года. Однако, понимая важность создания дополнительных резервов времени в период пуско-наладочных работ на энергоблоке, специалисты российской и китайской сторон поставили перед собой амбициозную задачу выйти на загрузку топлива на месяц раньше запланированного срока, к концу июля 2017 года. Сейчас мы совместно с китайскими коллегами ведем диалог с надзорными органами Китая с целью досрочной защиты разработанного нами документа - окончательного отчета по обоснованию безопасности - и получения лицензии на загрузку.

- В портфеле группы компаний ASE есть особый проект - строительство в России Курской АЭС-2, которая со временем заместит ныне действующую Курскую атомную станцию. Особый этот проект потому, что на новой АЭС будут впервые построены блоки по российскому проекту ВВЭР-ТОИ, который, как считается, обеспечит их высокий уровень безопасности и технико-экономических показателей. Каков на сегодняшний день статус работ на площадке строительства Курской АЭС-2?

- Сейчас площадка находится на стадии подготовительного периода к строительству. По графику укладка первого бетона фундаментной плиты здания реактора запланирована на первое полугодие 2018 года.

С этой целью сегодня на площадке выполняются замещение слабонесущих грунтов и формирование искусственного основания из песка и песчано-гравийной смеси. До конца текущего года необходимо уложить еще 290 тысяч кубометров этой смеси и более 300 тысяч кубов песка, что позволит выйти к концу года на начало армирования фундаментной плиты здания реактора первого энергоблока. Также идет сооружение объектов строительной базы, обеспечивающих первый бетон.

Кроме того, заключены договоры по основному оборудованию длительного цикла изготовления, в том числе ядерный реактор, парогенераторы, главные циркуляционные насосы и так далее. Также подписаны контракты на изготовление основного оборудования машинного зала - паровая турбина, генератор.

Особенность курской площадки в том, что именно эта стройка стала пилотной по внедрению проекта так называемого побоксового монтажа оборудования и трубопроводов. Это один из основных принципов производственной системы "Росатома" - "точно вовремя", то есть когда сроки контрактации и поставки оборудования и трубопроводов обеспечивают их подачу в зону монтажа точно в срок достижения строительной готовности соответствующего помещения (бокса).

Если говорить о планах по пускам обоих новых энергоблоков, то физический пуск первого энергоблока запланирован на 2022 год, второго энергоблока - на 2023 год. Датой сдачи первого блока в промышленную эксплуатацию намечено 21 сентября 2023 года, второго блока - 21 августа 2024 года.

- Группа ASE оказывает услуги по проектированию и строительству не только АЭС, но и исследовательских реакторов. Как инжиниринговый дивизион будет работать в этой области?

- Cооружение исследовательских реакторов и центров ядерных исследований на их основе выбрано одним из самых перспективных направлений на сегодняшний день в рамках по достижению стратегических целей "Росатома" по диверсификации бизнеса группой компаний ASE.

В настоящее время большинство стран, которые не обладают ядерными технологиями, проявляют большой интерес к приобретению ядерных технологий, позволяющих, наряду с комплексом работ по обучению персонала, заниматься и прикладными задачами по производству изотопов, материалов, используемых в электронной промышленности и радиотерапии.

Наработанный опыт по сооружению АЭС и системный подход к строительству сложных инженерных объектов позволяет нам успешно сооружать исследовательские реакторы по всему миру. Мы готовы и будем развивать компетенции в таком перспективном направлении, как сооружение центров исследований на базе исследовательских реакторов как в России, так и за рубежом.

В настоящий момент группа ASE участвует в подготовке контрактных документов по сооружению центров ядерных исследований в Боливии, Замбии и Вьетнаме.

По центру в Боливии сейчас заканчиваются работы по комплексу инженерных изысканий на площадке его строительства. Продолжается согласование статей и приложений к контракту на сооружение центра.

На форуме "Атомэкспо-2017" подписан контракт на предварительные инженерные изыскания по исследовательскому центру в Замбии. Заключение контракта позволит начать в самое ближайшее время физические полевые работы на площадке и подготовить обоснование об ее пригодности для сооружения.

Хотел бы отметить и поблагодарить замбийскую проектную команду за конструктивную и профессиональную работу. В рамках консультаций в Лусаке 5-10 июня нынешнего года стороны финализировали и запарафировали пакет контрактов по проекту центра.

Из перспективных планов можно также отметить прогресс в переговорном процессе по сооружению исследовательских центров в ЮАР, Белоруссии, Нигерии и Гане.

- Еще одно стратегически важное направление для группы ASE - строительство объектов по обращению с радиоактивными отходами (РАО) и отработавшим ядерным топливом (ОЯТ). Здесь, в частности, работает принадлежащая "Росатому" немецкая компания NukemTechnologies. Как вы развиваете этот сектор?

- "Росатом" выделил этот бизнес в отдельное направление на базе предприятия "НИКИМТ-Атомстрой". Ему в управление передан Nukem. Сейчас развитие идет по трем направлениям. Первое - это внутренний российский рынок, это услуги по строительству под ключ объектов для дивизионов "Росатома", таких как концерн "Росэнергоатом" и блок по управлению инновациями.

Второе направление - это иностранный рынок в странах присутствия "Атомстройэкспорта", наши строящиеся АЭС, объекты всей цепочки следования ядерного топлива и радиоактивных отходов.

Наконец, третье направление - тоже зарубежный рынок, в котором самостоятельно может контрактоваться Nukem или "НИКИМТ-Атомстрой". Например, в начале июня Nukem выиграл тендер в составе консорциума на вывод из эксплуатации германской АЭС "Библис".

- Недавно произошло знаковое событие для нашей атомной отрасли - начало горячих испытаний на построенном с участием Nukem комплексе по переработке и хранению твердых РАО на Игналинской АЭС. А в прошлом году Nukem победил в тендерах на строительство хранилища РАО на болгарской АЭС "Козлодуй" и на разработку проекта демонтажа оборудования четырех энергоблоков этой станции в составе немецко-болгарского и немецко-российского консорциумов. Возможно ли получение в нынешнем году новых контрактов по проектам строительства объектов по обращению с ОЯТ и РАО (в том числе за рубежом), если да, то где?

- В мае Nukem Technologies заключил контракт с предприятием из Саудовской Аравии, и я упоминал уже АЭС "Библис". Сейчас участвуем уже в третьем тендере для АЭС "Козлодуй" - по комплексу по переработке жидких радиоактивных отходов. Техническую заявку мы подали в составе консорциума компаний "Росатома". Но Nukem - лидер этого консорциума, как и двух предыдущих.

В следующем году будет тендер на вывод из эксплуатации 3 и 4 блоков АЭС "Козлодуй". Ждем следующей стадии тендера. В сентябре этого года будет тендер на хранилище B25 на Игналинской станции и мы, безусловно, будем в нем участвовать.

- Созданная в "Росатоме" под эгидой группы ASE (как считают эксперты, уникальная разработка) система управления проектами на основе так называемой Multi-D технологии победила в США в престижном конкурсе WNE Awards. За счет чего удалось добиться такого, на первый взгляд, неожиданного признания на Западе?

- Это победа - результат десятилетней работы. Система Multi-D позволяет эффективно управлять всеми этапами жизненного цикла АЭС, а также других объектов капитального строительства.

Конкурентные преимущества системы управления проектами на основе Multi-D технологии и выгоды проекта очевидны - прежде всего это сокращение сроков проектирования (с 5 лет до полутора лет по техническому проекту, на 30% - сроков выпуска рабочей документации), повышение качества проекта, снижение уровня возможных коллизий и, как следствие, количества корректировок документации, сокращение сроков закупки за счет так называемой бесшовной передачи данных и использования объединенного графика (рабочая документация, закупка, строительно-монтажные работы), оптимизация технологий и сроков строительно-монтажных работ.

В целом внедрение управления жизненным циклом позволяет обеспечить более высокую производительность и экономическую эффективность в проектный срок эксплуатации объектов, оптимизировать режимы загрузки, повысить их безопасность за счет предварительного моделирования технологических операций и мониторинга объекта на протяжении всего периода эксплуатации.

- Можете ли вы привести примеры применения этой системы, где с ее помощью удалось реализовать названные преимущества?

- Если говорить о конкретных фактах, то в результате внедрения данной системы удалось в 2014 году пустить на два месяца раньше установленного срока третий энергоблок Ростовской АЭС, что позволило сэкономить два миллиарда рублей. Опять же нам удалось снизить трудозатраты за счет сокращения сроков согласования с заказчиком в три раза - с 66 дней (ранее считавшихся минимальными) до 22 дней. Если перевести это в деньги, то только на одной площадке на этапе строительства это дает экономию 296 миллионов рублей. В пересчете на девять планируемых площадок АЭС это будет три миллиарда рублей (не считая сэкономленную бумагу, ведь это, в конечном счете, вклад и в сбережение природных ресурсов).

Сегодня подход к управлению в логике жизненного цикла относится к числу лучших практик среди зарубежных технологических компаний и рассматривается как основа их инновационного развития. По оценке экспертов, именно "Росатом" стал новатором среди отечественных госкорпораций и стал одним из первых в России, кто стал успешно реализовывать инновационные технологии в своих проектах.

- Как идет работа по тиражированию опыта применения этой системы в том числе на неатомных рынках?

- Сейчас платформа Multi-D разворачивается на предприятиях атомной отрасли, однако она имеет безусловный потенциал тиражирования на другие отрасли промышленности в нашей стране. Так, на сегодняшний день инструменты платформы были поставлены в качестве уникальных решений для ОАО "РЖД". Нами ведутся переговоры и с другими отраслями.