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Минпромторг поддержал проведение Евразийского ортопедического форума

21.06.2017 Евразийский ортопедический форум 100 0
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Евразийский ортопедический форум
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Источник: http://www.eoforum.ru/

Министерство промышленности и торговли поддержало Евразийский ортопедический форум. На Форуме будет представлена экспозиция Минпромторга и пройдёт круглый стол на тему развития и локализации производства высокотехнологичных медицинских изделий в России.


Москва, Россия, 20 июня 2017 года – Евразийский ортопедический форум поддержан Министерством промышленности и торговли России. Минпромторг организует коллективную экспозицию на выставке в рамках Форума и представит инновационную отечественную медицинскую продукцию.


ВПК.name является официальным информационным партнером первого в мире Евразийского ортопедического форума (ЕОФ).


«Мы планируем увеличить долю отечественных медицинских изделий до 22-23% к концу 2017 года. Участие в Форуме внесет ощутимый вклад в достижение этой цели, даст возможность ученым и предпринимателям представить технологии и идеи медицинскому и деловому сообществу, поможет добиться коммерческого успеха. Мероприятие будет способствовать выстраиванию эффективного сотрудничества российских производителей с зарубежными партнерами, выходу их на новые рынки сбыта, привлечению инвестиций в отрасль, локализации производства наукоемкого оборудования в России», – сказал заместитель Министра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб.


В рамках Форума состоится круглый стол Минпромторга «Развитие производства высокотехнологичных медицинских изделий. Локализация и экспортоориентированность». Мероприятие организуется при участии Федерального государственного унитарного предприятия «ЦИТО», Центрального института травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова и Ассоциации организаций оборонно-промышленного комплекса – производителей медицинских изделий и оборудования (АПМИ ОПК).


«Будут обсуждаться пути развития международного партнерства, интеграции и сотрудничества при производстве медицинских изделий для травматологии и ортопедии, повышение качества отечественной продукции», – сказал Александр Смирнов, заместитель председателя комиссии РСПП по фармацевтической и медицинской промышленности, генеральный директор АПМИ ОПК.


Евразийский ортопедический форум пройдет 29-30 июня 2017 года, соберет более 3000 участников из России, СНГ, стран Юго-Восточной и Центральной Азии, Ближнего Востока, Европы и Америки и станет крупнейшим событием в сфере ортопедии и травматологии на евразийском пространстве. Мероприятие обеспечит взаимодействие госорганов, врачей и бизнеса, необходимое для развития современной, инновационной отрасли здравоохранения. В ЕОФ примут участие представители Министерства здравоохранения, Министерства промышленности и торговли, Министерства обороны и Министерства труда и социальной защиты РФ, а также обеих палат Федерального собрания РФ; российские и иностранные предприниматели представят совместные проекты в сфере ортопедии и травматологии.


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Справка: Евразийский ортопедический форум пройдет 29-30 июня 2017 года в Москве в «Экспоцентре». Форум организуют российские гражданские и военные врачи при поддержке Министерства здравоохранения РФ.


Научно-практическая программа ЕОФ разработана в междисциплинарном формате, который считается «золотым стандартом» в мировой медицине, а в России только начинает внедряться. Запланировано более 200 мероприятий для медицинских специалистов, государственных структур и бизнеса по 20 научно-практическим направлениям – от анестезиологии-реаниматологии, лучевой диагностики, фармакологии, онкологии до медицины катастроф, военно-полевой хирургии и комплексной реабилитации. Будут рассматриваться организационные и финансово-экономические аспекты в травматологии-ортопедии. Особое внимание уделяется опыту Китая, чью делегацию возглавит Президент Ассоциации ортопедов Китая Чжан Инцзэ. На ЕОФ будет работать выставка российской и зарубежной медицинской продукции и оборудования площадью более 4000 кв. метров.


Среди организаторов ЕОФ крупнейшие российские профессиональные организации, лечебные учреждения и производители медицинских изделий: Ассоциация травматологов-ортопедов России, Ассоциация травматологов-ортопедов Москвы, ФГБУ «ЦИТО им. Н.Н. Приорова», Главное военно-медицинское управление Минобороны РФ, ФГКУ «ГВКГ им. академика Н.Н. Бурденко», Ассоциация организаций оборонно-промышленного комплекса – производителей медицинских изделий и оборудования, ФГУП «ЦИТО», Ассоциация специалистов по 3D-печати в медицине, Консалтинговая группа «Полилог».


В научный комитет ЕОФ входит свыше 70 ведущих российских врачей и организаторов здравоохранения. В подготовке мероприятия участвуют сообщества травматологов и ортопедов из Австрии, Азербайджана, Армении, Австралии, Бангладеша, Беларуси, Германии, Греции, Доминиканы, Индии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Китая, Малайзии, ОАЭ, Пакистана, Саудовской Аравии, Сербии, Сингапура, США, Таиланда, Турции, Узбекистана, Франции, Швейцарии.
21.06.2017
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