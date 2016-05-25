CRAIC. Первый Китай, Россия вторая
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Торжественная церемония создания СП по программе CRAIC, 22 мая 2017
Источник: mil.news.sina.com.cn
22 мая в Шанхае прошла торжественная церемония создания китайско-российского совместного предприятия по созданию и производству дальнемагистрального широкофюзеляжного самолета, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на mil.news.sina.com.cn (23 мая).
Соглашение подписали представители китайской компании СОМАС и российской ОАК, совместное предприятие прошло регистрацию бизнеса. СП получило аббревиатуру CRAIC (China-Russia Aircraft International Commercial Corporation Ltd), штаб-квартира в Шанхае.
Самолет должен летать на дистанции 12000 км с 280 пассажирами. Широкое применение композитных материалов, новейшей авионики, передовой системы управления полетом, высокие общие характеристики должны обеспечить превосходство над А350 и Boeing 787 на 10-15%. Финальная сборка авиалайнеров будет выполняться в Шанхае, поставки в 2025-2027 годах.
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24.05.2017
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