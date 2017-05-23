ВВС стран северной Европы: русофобия без границ



Бельгийский F-16 над Прибалтикой

Источник: Belgian Air Force Бельгийский F-16 над ПрибалтикойИсточник: Belgian Air Force

На фоне агрессивной политики НАТО отчётливо бросается в глаза то обстоятельство, что именно страны Скандинавии и Прибалтики выступают злостными застрельщиками антироссийских провокаций. При этом Североатлантический альянс делает ставку на дальнейшую модернизацию авиационной инфраструктуры упомянутых государств вблизи наших западных границ.

Потомки викингов на службе у Вашингтона

После того, как США провели неофашистский переворот на Украине, ситуация на северо-западе Европы резко ухудшилась. При этом, несмотря на геополитические издержки, «янки» продолжают натравливать на Россию всё новые послушные им режимы.

Пожалуй, не так много в мире найдётся таких подлых проамериканских вассалов, как государства Северной Европы. При этом местные власти, не считаясь с затратами, продолжают модернизацию авиационной структуры с одной вожделенной целью – спровоцировать полномасштабную войну между РФ и НАТО.

Учитывая определённое усиление позиций нашей страны на международной арене, Скандинавии и Прибалтике определена роль своеобразного антироссийского тарана в наступательной стратегии Альянса; наличие авиабаз вблизи наших границ имеет исключительное географическое и временное преимущество при планируемой атаке целей в Северо-Западном и Центральном федеральном округах России. Авиабазы «Роннебю», «Лулео» (Швеция), «Будё», «Га́рдермуэн», «Бардуфосс» (Норвегия), «Рованиеми», «Куопио», «Тампере» (Финляндия) – вот далеко не полный их список, которые используются авиацией Североатлантического блока. Так, в Будё дислоцируются истребители F-16A (132-е авиакрыло), патрульные вертолёты S-61 «Си Кинг» (330-я эскадрилья), зенитно-ракетные комплексы NASAMS (приняты на вооружение ещё в 1994 году) и национальная группа быстрого реагирования [1]. Кроме того, авиация НАТО использует аэродромы стран Балтии, которые играют главную роль на санкт-петербургском, мурманском и архангельском направлениях.

Но и это ещё не всё. В данной статье также необходимо отметить важное военно-стратегическое значение Исландии. Так, правительство этой страны ещё в августе прошлого года позволило американцам восстановить авиабазу в Кефлавике. То, что Исландия разрешила реанимировать упомянутый военный объект, говорит о стремлении официального Рейкьявика выслужиться перед США. Для нашей страны её расконсервирование стало ещё одной потенциальной военной угрозой.

Учитывая сложную геополитическую обстановку, наиболее опасными направлениями для РФ на северо-западе являются Северо-Арктический бассейн, акватории Балтийского и Норвежского морей, страны Балтии, Калининградская область и Карелия. Именно эти направления должны находиться под плотным контролем нашей авиации; также России необходимо усиливать свои авиасоединения в Карелии и на Кольском полуострове, задачей которых станет уничтожение военно-экономической инфраструктуры стран Северной и Восточной Европы.

Также необходимо помнить и тот исторический факт, что в ходе советско-финской войны 1939-1940 гг. в Финляндии базировалась шведская добровольческая эскадрилья, которая участвовала в боевых действиях против советской авиации, а в послевоенные годы наши перехватчики эпизодически уничтожали шведские разведчики, так что нынешнюю двуличную политику официального Стокгольма оставлять без внимания нельзя.

Совершенно очевидно, что боевая авиация стран Северной Европы и Прибалтики в случае военного конфликта с Россией попросту прекратит своё существование. И в настоящее время «демократичные» европейцы живут в страхе, и буквально унижаются перед Вашингтоном и Брюсселем.

Авиация и геополитика: напряжённость нарастает

В погоне за геополитическими выгодами и перевооружением своих авиасоединений руководство стран Северной Европы идёт в фарватере американских интересов, ухудшая и без того непростые отношения с РФ. О важности прибалтийской стратегии для НАТО говорит хотя бы тот факт, что ещё с 30 марта 2004 года началось патрулирование воздушного пространства Латвии, Литвы и Эстонии истребителями стран Альянса (Operation Baltic Air Policing). Стоимость осуществления подобной операции составляет свыше 20 млн. долларов в месяц. Так, на эстонской авиабазе «Эмари» в настоящее время дислоцируются: авиасоединение местных ВВС, дивизион воздушного наблюдения, а также американские штурмовики А-10С «Тандерболт» и немецкие многоцелевые истребители Eurofighter «Тайфун». Кроме того, на литовской авиабазе «Зокняй» в порядке ротации постоянно размещены четыре тактических истребителя (две дежурные пары) и авиатехническая группа НАТО в количестве нескольких сотен военнослужащих и гражданских специалистов.

Однако было бы ошибочным думать, что эскалация напряжённости вокруг России происходит только из-за событий на Украине и в Сирии. Даже если в Киеве и Дамаске было бы всё спокойно, Северная Европа всё равно бы искала поводы унизить нашу страну. Рассмотрим лишь самые главные мотивы к провокационным действиям.

Первое. Скандинавия идёт на антироссийские провокации хотя бы потому, что сейчас идёт ожесточённая геополитическая борьба за Арктику, которая является не только кладезем природных ресурсов, но и кратчайшим торговым путём из Тихого Океана в Европу, альтернативным Суэцкому каналу, что в перспективе принесёт колоссальную прибыль судовладельцам.

Второе. Нельзя забывать о претензиях Финляндии на Карелию. На каких основаниях официальный Хельсинки претендует на исконно российскую землю? Видимо, поражение Финляндии во Второй мировой войне в 1944 году до сих пор не даёт местной правящей верхушке покоя, поэтому правительство «Суоми» постоянно муссирует вопрос о так называемых «спорных территориях».

Третье. Скандинавские страны стремятся ещё больше усилить своё влияние на страны Балтии с целью окончательно отрезать Российскую Федерацию от Балтийского моря, что гарантирует господствующее положение Североатлантического блока на северо-восточном фланге.

Ещё один существенный момент: именно Прибалтика проводит неофашистскую политику геноцида русскоязычного населения, которое лишено элементарных прав; в свою очередь, скандинавские страны упорствуют в проведении ювенальной юстиции в отношении российских семей; таким образом, подобные издевательства над нашими детьми «бытовым проявлением» назвать никак нельзя.

При этом нынешний генеральный секретарь НАТО норвежец Йенс Столтенберг, как и его предшественник, датчанин Андерс Фог Расмуссен, продолжает работать на Запад по полной программе (так, Столтенберг ёще в октябре прошлого года назвал страны, согласившиеся быть частью многонациональной бригады, которая усилит присутствие Альянса в регионе Чёрного моря, а также страны, которые сформируют многонациональные батальоны на восточных границах НАТО.

«Я горд сообщить, – говорил он, – что многие другие страны подтвердили свой вклад в эти силы. Албания, Италия, Польша, Словения внесут свой вклад в батальон под лидерством Канады в Латвии. Бельгия, Хорватия, Франция, Люксембург, Нидерланды и Норвегия присоединятся к батальону под лидерством Германии в Литве. Дания, Франция внесут свой вклад в батальон под лидерством Великобритании в Эстонии. Румыния и Великобритания присоединятся к батальону под лидерством США в Польше» [2]. Циничное заявление, не правда ли?

Поэтому в такой непростой обстановке России нужно всегда быть начеку. Наличие наших авиасоединений, оснащённых новейшей техникой, охладит агрессивный пыл вашингтонских и скандинавских политиканов. А официальный нейтральный статус Финляндии и Швеции при их антироссийской политике не должен вводить нашу власть и общественность в наивное заблуждение.

Авиапарк стран Северной Европы (данные на февраль 2017 года)*

Авиапарк стран Северной Европы (данные на февраль 2017 года)* Примечания: *Без учёта противолодочных и специальных самолётов. **ВВС Швеции располагают пятью самолётами ДРЛО «СААБ» 340AEW «Эриай» и двумя машинами РЭБ «Гольфстрим» IV. ***Финские вертолёты числятся в составе сухопутных сил (17 машин) и военно-морских сил (11 единиц винтокрылой техники). ****В таблице не указан боевой состав ВВС Исландии, Латвии, Литвы и Эстонии в связи с их малочисленностью. Источник: Олег Усик

Аэродромная сеть прибалтийских государств (примерные данные)

Латвия – «Грива-Западная», «Даугавпилс», «Лиелварде», «Резекне», «Рига».

Литва – «Вильнюс», «Зокняй», «Каунас», «Паланга», «Паневезус».

Эстония – «Раквере», «Синалепа», «Таллин», «Тапа», «Тарту», «Хаапсалу», «Эмари»./*]

Источники информации:

Олег Усик