"Томагавки" уже нацелены на Россию



Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу призвал США и НАТО к возобновлению диалога с Россией и восстановлению взаимного доверия.

Источник: Фото с официального сайта Министерства обороны РФ Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу призвал США и НАТО к возобновлению диалога с Россией и восстановлению взаимного доверия.Источник: Фото с официального сайта Министерства обороны РФ

Московская конференция по международной безопасности стала площадкой для диалога непримиримых противников

На шестой по счету Московской конференции по международной безопасности присутствовало более 800 гостей из 86 стран, 22 министра обороны, 14 начальников Генеральных штабов и заместителей министров, 35 официальных делегаций, российские и зарубежные военные эксперты. В ходе форума прошло четыре пленарных заседания, четыре дискуссии и более 40 двусторонних встреч на уровне глав военных ведомств.

Сложность международной военно-политической обстановки повлияла на повестку дня VI Московской конференции по международной безопасности. Несмотря на то, что тема угрозы терроризма на данный момент рассматривается как на Западе, так и на Востоке как основная, на конференции был поднят вопрос о критическом уровне недоверия между Россией и США. Этот факт как бы отодвигает глобальную угрозу терроризма на второй план, поскольку противостояние Москвы и Вашингтона достигло наибольшего накала за весь период после окончания холодной войны. Министр обороны РФ в своем вступительном слове подчеркнул: "Политические разногласия и взаимное недоверие препятствуют консолидации здоровых сил в противостоянии этому мировому злу. Мешают воплотить в жизнь озвученные президентом России на 70-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций инициативу по созданию широкой международной антитеррористической коалиции".

УГРОЗА МИРУ

Генерал армии Сергей Шойгу обратил внимание представителей иностранных государств, присутствующих на конференции, на усиливающуюся активность и расширение территориального присутствия крупнейших международных террористических организаций, таких как "Исламское государство" (ИГ, запрещено в России), он также говорил о тенденциях распространения джихадистской идеологии в мире, и в первую очередь в Европе. В данный момент, по мнению главы российского военного ведомства, основная борьба с ИГ ведется именно на территории Сирии, где правительственные войска за последнее время благодаря помощи со стороны России и Ирана добились значительных успехов, и это требует немедленного закрепления в политическом плане. Министр призвал в сирийском вопросе "исключить ошибки, допущенные в Афганистане и Ираке из-за недостаточного внимания международного сообщества к внутриполитическим процессам в этих странах".

В выступлении российского военного министра между строк прозвучала информация о возможном участии Москвы в делах Ливии. В частности, Сергей Шойгу сказал: "Во многом успех террористов объясняется отсутствием результатов по стабилизации ситуации в Ливии, где национальная государственность была разрушена коллективными усилиями Запада. Сегодня этот регион требует пристального внимания и поддержки со стороны конструктивно ориентированных политических и военных сил".

Но несмотря на столь очевидную угрозу, которую представляет для мирового сообщества терроризм, Москве и Вашингтону не удается прийти к согласию об устройстве мирового порядка на современном этапе.

По сути, США вероломно нарушают договоренности, достигнутые главами государств-союзников в антигитлеровской коалиции во время Тегеранской 1943 года и Ялтинской 1945 года конференций, в ходе которых был сформулирован основной принцип устройства мира после Второй мировой войны и определены международные правила его поддержания. Но США уже в первые послевоенные годы пошли на грубое нарушение тегеранских и ялтинских соглашений, нынешняя политика Вашингтона не несет в себе ничего нового, она является практически неуклонным продолжением старой. Политику стремления к мировому доминированию, которой до Второй мировой на протяжении почти двух столетий следовал Лондон, в новейшее время исповедует Вашингтон.

Идеологическая линия США еще в прежние времена не выдерживала никакой критики. Свои действия против СССР Вашингтон объяснил необходимостью бороться с коммунистической заразой, в то же время американцы по собственной инициативе начиная с 1971 года вели политику на сближение с коммунистическим Китаем, играя на существовавших тогда противоречиях между Москвой и Пекином, действуя по принципу "враг моего врага - мой друг".

Поэтому не удивительно, что все попытки наладить взаимодействие по Сирии с США и возглавляемой ими коалицией оказались почти безрезультатны. Единственным успехом в этом деле был Меморандум о предотвращении инцидентов в воздушном пространстве Сирии, подписанный сторонами в 2015 году. Но и его действие было вынужденно приостановлено после удара американскими крылатыми ракетами по сирийскому аэродрому Шайрат.

Сергей Шойгу заявил: "Ракетный обстрел оцениваем как грубое нарушение международного права, кроме того, действия Вашингтона создали угрозу жизни наших военнослужащих, которые ведут в Сирии борьбу с терроризмом. Такие шаги вынуждают нас принять дополнительные меры по обеспечению безопасности личного состава Российской группировки войск".

КОРЕНЬ ЗЛА

На Московской конференции также много говорилось о европейской безопасности, и во многом ее обсуждение пытались "вести в контексте борьбы с международным терроризмом". Но, договариваться о совместной борьбе с общей террористической угрозой в условиях, когда "современная Европа культивирует антироссийские фобии, нагнетает страхи и якобы имеющиеся угрозы с Востока", не очень получается.

Министр обороны РФ объяснил позицию Москвы по отношению к своим западным соседям словами: "Хотел бы подчеркнуть, что действия России по укреплению обороноспособности являются сбалансированной реакцией на расширение Североатлантического альянса, освоение им военной инфраструктуры в приграничных с Россией государствах, размещение в них своих воинских контингентов. НАТО – это военно-политический блок, а не общество филателистов. Аналогичное продвижение военной инфраструктуры Организации Североатлантического договора происходит и в Арктике". Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов, в свою очередь, указал: "Решениями саммитов НАТО в Великобритании и Польше закреплено, что Россия является главным источником военных угроз". Что может означать только одно: для НАТО, и следственно, для США, борьба с мировой угрозой терроризма не является по-настоящему первостепенной задачей, что бы в Вашингтоне или в Брюсселе ни говорили.

Впору заявлять об опасности начала большой войны в Европе, которая в последнее время превратилась в пороховую бочку. По данным МО РФ, по всей линии соприкосновения России–НАТО накапливаются наступательные вооружения, наращивается емкость аэродромов и портов. Создаются центры для хранения запасов материальных средств. Это позволит альянсу оперативно нарастить свою группировку за счет переброски в регион сил быстрого реагирования НАТО. Особое беспокойство вызывает Балтика из-за плотности военно-морских и военно-воздушных сил НАТО и России. В этом регионе всегда есть опасность возникновения всякого рода инцидентов, которые могут привести в вооруженным столкновениям сторон.

Генерал армии Герасимов особо отметил: "Негативное влияние на региональную безопасность оказывают планы Пентагона по модернизации тактических ядерных боеприпасов и мест их хранения в Европе. Это порядка 200 авиабомб, размещенных в Бельгии, Италии, Нидерландах, ФРГ и Турции. Пилоты стран НАТО, не обладающих ядерным оружием, привлекаются к тренировкам по его применению. Это является прямым нарушением Договора о нераспространении ядерного оружия". В общем-то российский военачальник в этой фразе описал всю суть вашингтонского "миролюбия".

В свою очередь, Сергей Шойгу указал на проблему, которая вызывает особую обеспокоенность Москвы и по сравнению с которой опасность терроризма просто меркнет: "На безопасность в мире влияет наращивание потенциала ПРО в Европе. Болгария, Польша, Румыния, Испания и Норвегия уже вовлечены практически в работу по размещению наземных и морских компонентов противоракетной обороны Соединенных Штатов. В 2017 году исполняется 45 лет подписанию Договора по ПРО. Несмотря на выход Вашингтона из него в одностороннем порядке, документ до сих пор сохраняет свою актуальность".

ОТКРОВЕНИЯ ДОКТОРА ГРЭМА

Соединенные Штаны не прислали официальную делегацию на конференцию, но здесь собрались в частном порядке известные политологи и эксперты. Всего в Московском форуме приняло участие восемь американцев, в их числе на конференции присутствовал и выступал известный политолог, специалист по России, исполнительный директор консалтинговой фирмы Kissinger Associates Томас Грэм. Хотя он и получил приглашение от Министерства обороны РФ, но на форуме выступал не как официальное лицо, а освещал только свою личную позицию. Сам себя он позиционирует как наблюдателя за американской внешней политикой.

По его словам, из-за того, что новая администрация США находится у власти совсем немного времени, ее внешняя политика, по сути, еще не сформирована. Пока в действиях Белого дома не происходит ничего принципиально нового, президент Трамп в международной политике следует тем же принципам, что и его предшественники. В Северной Корее и в Сирии по инерции, в понимании Белого дома, идет борьба с терроризмом и распространением оружия массового поражения. В Белом доме сейчас идет процесс формирования списка приоритетов во внешней политики, и скорее всего к лету он будет завершен. То есть из слов доктора Грэма можно сделать вывод, что худшее еще впереди, а пока первые шаги своей деятельности Трамп соизмеряет с изменениями внешней политики США вообще за весь период, начиная с момента окончания Второй мировой войны. Американский лидер уже не только объявил, что изменит методику взаимодействия с союзниками и заставит их тратить больше денег на военные нужды, но и предпринял в этом направлении первые шаги. На посты советника по безопасности и военного министра Трамп назначил военных, такого давно не было в США.

Томас Грэм отметил, что "во время своей предвыборной кампании президент жестко критиковал внешнюю политику своего предшественника, но на деле она не претерпевает изменения и отличается только в тактическом плане. Трамп не сомневается там, где сомневался Обама, и не колеблясь применяет силу в тех точках мира, где, по его мнению, нарушаются жизненные интересы США. Он к тому же считает, что ему выгодно быть более непредсказуемым, чем президент Обама".

За последний месяц Трамп подтвердил свою приверженность к сохранению НАТО. Доктор Грэм считает, что "возможно, это правда, что политика президента США Трампа будет все-таки продолжать традиции США в области безопасности, но как бы в радикальном проявлении. Что касается Северной Кореи, то сейчас это первая строка в повестке дня для США, и республиканцы, и демократы считают ее таковой". По общему мнению большинства американских политиков, любой американский президент не считал бы допустимым, что Северная Корея может беспрепятственно создать такие ракеты, которые смогут долететь до территории США. И естественно, все бы из них на месте Трампа предприняли меры, чтобы не допустить этого.

Ракетный удар США по сирийской авиабазе, доктор Грэм назвал необходимой демонстрацией, попыткой объяснить, в первую очередь, именно Москве, что Америка не потерпит применение химического оружия. Вместе с тем политолог заявил: "Не обязательно, что это будет прелюдия к последующим атакам, но частично, наверное, это было направлено против намерений Москвы. Я считаю, что президент Трамп сам хотел бы все-таки найти способ сотрудничать с Россией и по Сирии в борьбе с терроризмом, но условием для этого, наверное, было бы желание Москвы надавить на Асада, с тем чтобы он сдерживал такие действия. И для того, чтобы найти такую формулу для сотрудничества, надо приложить усилия". Из этих слов доктора Грэма можно сделать вывод, что Вашингтон готов сотрудничать в Сирии с Москвой, только если последняя заставит Асада не вести активные военные действия вообще.

Томас Грэм довольно лестно высказался о возможностях Москвы, указав, что на Ближнем Востоке регионалам – Египту, Израилю, Турции и Ирану (суадитов он не упомянул) – отводится соответствующая роль, но наиболее важным остается сотрудничество России и США, только их усилия могут привести к тому, что стабильность перекинется на другие регионы (очень настораживает этот его "оптимизм"). Конфликту в Афганистане он предрек долгое течение и также говорил о необходимости сотрудничества США и России и по этому вопросу, чтобы предотвратить угрозу разрастания конфликта и перехода его в Среднюю Азию.

В конце своей пространной речи доктор Грэм посетовал, что уже все кому не лень высказались о российско-американских отношениях, которые находятся на нижней точке. Он также подчеркнул, что эти отношения исключительно важны для существующего мирового порядка. В ходе выступления этого известного американского политолога сложилось впечатление, что вопрос борьбы с терроризмом США используют в своей стратегии как отвлекающее действие, при этом основные усилия направляются на подготовку возможной большой войны против главных конкурентов Вашингтона в мировом доминировании, то есть против Москвы и Пекина.

ГЛАВНАЯ УГРОЗА

Исключительно интересной оказалась дискуссия, посвященная проблемам создания американцами глобальной противоракетной обороны (ПРО). В ходе нее заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Виктор Познихир в своем докладе рассказал о более серьезной угрозе, чем терроризм, для России.

В настоящее время США стремительно развивают свою глобальную систему ПРО, ее элементы размещены на континентальной части США, в Европе, а Азиатско-Тихоокеанском регионе. Морские средства перехвата стратегических ракет развернуты вблизи берегов России и Китая. По заявлению американцев, уже сегодня их система ПРО способна решать текущие оперативные задачи, а ее наращивание продолжается. Таким образом США стремятся получить стратегическое преимущество. Наличие глобальной системы ПРО снижает психологический порог применения ядерного оружия, при этом Америка идет на нарушение договоров по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ) 2010 года, о ликвидации ракет средней и малой дальности 1987 года (РСМД), а также договоренностей о неразмещении оружия в космосе.

Зоны контроля РЛС американской глобальной системы ПРО держат под контролем почти всю территорию России и перекрывают практически все возможные траектории российских ядерных МБР в направлении США. Глобальная сеть ПРО объединяет мобильные РЛС морского базирования, сухопутные станции и низкоорбитальную космическую систему раннего обнаружения пуска МБР, пусковые установки противоракет. По оценкам МО РФ, к 2022 году общее количество противоракет США составит более 1000 единиц, а в перспективе их число превысит количество всех ядерных боеголовок, которыми обладает Россия. Генштаб РФ провел компьютерное моделирование применения американцами ПРО. Результаты оказались неутешительными.

Угрозу для России представляет ударный потенциал группировок ПРО. Пусковые установки Mark 41 Vertical Launching System (Мк41) универсальны, это дает возможность в них, вместо противоракет, поместить крылатые ракеты (КР) Tomahawk, чья дальность стрельбы достигает 2,6 тыс. км. Таким образом, только на кораблях, оснащенных пусковыми установками ПРО Мк41, можно установить более 1000 КР Tomahawk. То же самое касается пусковых установок ПРО сухопутного базирования, в Восточной Европе они размещены в Румынии и в Польше. И в этом случае замена противоракет на КР Tomahawk может быть произведена скрытно и в кротчайшие сроки, а в результате под угрозу удара попадают объекты на всей европейской территории России.

Генерал-лейтенант Познихир также сообщил, что, реализуя концепцию совместного использования оборонительных и наступательных стратегических вооружений, Пентагон приступил к созданию перспективных ударных комплексов Prompt Global Strike (PGS, мгновенный глобальный удар). Задачей этих средств является уничтожение любых целей в любой точке мира в течение одного часа с момента принятия решения. Первые системы PGS будут развернуты до 2020 года.

Александр Шарковский