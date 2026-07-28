Чехия получила первый военно-транспортный самолёт Embraer C-390 Millenium

16 июля 2026 года на 24-й транспортной авиационной базе ВВС Чехии на аэродроме Прага-Кбелы состоялась церемония передачи ВВС Чехии первого из двух заказанных средних военно-транспортных самолетов Embraer C-390 Millennium. Самолет с серийным номером 39000020 (чешский бортовой номер "0520") стал 18-м построенным бортом С-390, включая опытные образцы. Он совершил первый полет на предприятии Embraer 14 мая 2026 года и 6 июля прибыл в Чехию на аэродром Прага-Кербелы. 20 июля состоялась церемония присвоения первому самолету С-390 ВВС Чехии собственного названия "Karel Toman-Mareš" в честь командира 311-й (чехословацкой) бомбардировочной эскадрильи ВВС Великобритании в годы Второй мировой войны. Поставка ВВС Чехии второго заказанного самолета С-390 запланирована на декабрь 2027 года. В ВВС Чехии эти самолеты обозначены как KCV-390.

Первый полученный ВВС Чехии средний военно-транспортный самолет Embraer C-390 Millennium (серийный номер 39000020, чешский бортовой номер "0520"). Прага-Кбелы, 16.07.2026 (с) министерство обороны Чехии

25 октября 2024 года министерство обороны Чехии подписало с бразильской компанией Embraer контракт на приобретение двух военно-транспортных самолётов C-390 Millenium на сумму 11,3 млрд чешских крон (480 млн долл) без НДС, включая долгосрочные пакеты технической поддержки и обучения. До настоящего времени ВВС Чехии не имели средних военно-транспортных самолетов, так что получение С-390 значительно расширяет их возможности.

Вместе с самолетами С-390 Чехия также приобретает два комплекта заправочных контейнеров для использования этих бортов в качестве заправщиков, два модуля для пожаротушения MAFFS II вместимостью по 12000 литров воды, медицинский модуль, модуль для ведения поисково-спасательных действий, модуль для VIP-перевозок, и два дополнительных внутренних топливных бака вместимостью по 4000 кг топлива. Самолеты оснащены бортовым комплексом обороны.

Чехия стала четвертым получателем самолетов Embraer С-390, после ВВС Бразилии (получивших восемь самолетов, из 19 заказанных), Португалии (получивших три самолета из шести заказанных - третий борт был передан 17 июля 2026 года) и Венгрии (получившей оба заказанных самолета). К настоящему времени самолеты С-390 также заказаны Южной Кореей (контракт 2023 года на три самолета), Нидерландами и Австрией (заключенный в июле 2024 года совместный контракт на приобретение пяти самолетов для ВВС Нидерландов и четырех самолетов для ВВС Австрии), Узбекистаном (подписанный в декабре 2024 года контракт на два самолета), Швецией (подписанный в октябре 2025 года контракт на четыре самолета с опционом еще на семь дополнительных самолетов для возможного приобретения Швецией и другими европейскими странами) и ОАЭ (контракт от мая 2026 года на 10 самолетов с опционом еще на 10 самолетов). Кроме того, о решениях приобрести самолеты С-390 объявили также Словакия (три самолета), Литва (три), Колумбия (два) и Греция (шесть).

Первый полученный ВВС Чехии средний военно-транспортный самолет Embraer C-390 Millennium (серийный номер 39000020, чешский бортовой номер "0520"). Прага-Кбелы, 16.07.2026 (с) министерство обороны Чехии