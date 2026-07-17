Спущен на воду средний морской танкер "Алексей Шеин" проекта 23130

14 июля 2026 года в Шлиссельбурге на ООО "Невский судостроительно-судоремонтный завод" (входит в состав АО "Объединенная судостроительная корпорация") состоялся спуск на воду строящегося для Военно-Морского флота России среднего морского танкера "Алексей Шеин" проекта 23130 (заводской номер 904). Танкер предназначен для Балтийского флота.

Спущенный на воду на ООО "Невский судостроительно-судоремонтный завод" строящийся для ВМФ России средний морской танкер "Алексей Шеин" (заводской номер 904) проекта 23130. Шлиссельбург, 14.07.2026 (с) АО "Объединенная судостроительная корпорация"

Судно является четвертым средним морским танкером проекта 23130, и третьей и последней единицей в серии из трех средних морских танкеров данного проекта, строящихся Невским ССЗ в рамках контракта с Министерством обороны Российской Федерации, заключенного 17 декабря 2020 года. По условиям контракта сдача всех трех судов была намечена на 2023-2025 годы, однако, как обычно, сроки выдержаны не были и до сих пор ни один из трех танкеров не передан флоту.

Первым по данному контракту на Невском ССЗ был заложен 26 марта 2021 года средний морской танкер "Василий Никитин" (заводской номер 902), спущенный на воду 5 октября 2023 года и предназначенный для Черноморского флота. Закладка второго по данному контракту танкера "Инженер-адмирал Котов" (заводской номер 903) была произведена в Шлиссельбурге без огласки в 2022 году, и он был спущен на воду 5 декабря 2024 года, предназначаясь для Тихоокеанского флота. Оба этих судна остаются в достройке на заводе.

16 марта 2023 года на Невском ССЗ была произведена закладка третьего танкера по данному контракту "Алексей Шеин" (заводской номер 904), и теперь он спущен на воду. Танкер получил название в честь сподвижника Петра Великого генералиссимуса Алексея Семёновича Шеина (1652 - 1700 годы).

Ранее ООО "Невский судостроительно-судоремонтный завод" по контракту с Министерством обороны России от 1 ноября 2013 года стоимостью 2,978 млрд рублей осуществило постройку головного среднего морского танкера проекта 23130 с названием "Академик Пашин" (заводской номер 901). Закладка танкера "Академик Пашин" была произведена на заводе в Шлиссельбурге 26 апреля 2014 года. Танкер был выведен из эллинга завода 18 марта 2016 года и спущен на воду 26 мая 2016 года. Заводские ходовые испытания танкера были начаты на Ладожском озере 17 мая 2018 года, а 22 июля 2019 года танкер прибыл в Мурманск для прохождения завершающего этапа Государственных испытаний. 21 января 2020 года в Североморске состоялась церемония ввода танкера "Академик Пашин" проекта 23130 в состав Северного флота ВМФ России. Танкер принимает активное участие в обеспечении деятельности кораблей ВМФ России в дальней морской зоне.

Строительство танкера "Академик Пашин" было осуществлено с отставанием более чем на три года (то есть вдвое) от контрактных сроков. Отчасти это было связано с западными санкциями, поскольку импортными являются главная энергетическая установка (дизельные двигатели Wartsila) и значительная часть вспомогательных механизмов этого судна. На серийных судах этого типа планировалось произвести импортозамещение иностранных комплектующих.

Проект 23130 разработан ЗАО "Спецсудопроект". Танкер дедвейтом 9000 т имеет наибольшую длину 130 м, ширину 21,5 м, осадку 7 м, дальность плавания - до 8000 миль, автономность - 60 суток, экипаж - 24 человека. Скорость судна в полном грузу при максимальной осадке 16 уз. Функциональные возможности танкера позволят ему выдавать горючее одновременно трем судам, идущим от него на расстоянии от 50 до 100 метров на борт или кильватерным способом. Самостоятельное плавание корабля в районах неарктических морей ничем не ограничено. Он соответствует категории ледового усиления "Arc 4" и имеет возможность самостоятельного плавания в разреженных однолетних арктических льдах при их толщине до 0,8 метра в летне-осеннюю и до 0,6 метра в зимне-весеннюю навигацию.

Спуск на воду на ООО "Невский судостроительно-судоремонтный завод" строящегося для ВМФ России среднего морского танкера "Алексей Шеин" (заводской номер 904) проекта 23130. Шлиссельбург, 14.07.2026 (с) Curious / forums.airbase.ru