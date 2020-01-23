Средний морской танкер «Академик Пашин» проекта 23130 введен в строй ВМФ России

Как сообщила пресс-служба Северного флота, 21 января 2020 года в Североморске прошла торжественная церемония первого подъема флага вспомогательного флота ВМФ России на среднем морском танкере "Академик Пашин" проекта 23130. Отныне данное судно официально принято в состав Северного флота.

Введенный в состав Северного флота ВМФ России головной средний морской танкер "Академик Пашин" проекта 23130, построенный на ООО "Невский судостроительно-судоремонтный завод" (с) Лев Федосеев / ТАСС

В торжественной церемонии принял участие командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев. Он поздравил экипаж танкера и руководство службы вспомогательного флота СФ с важным событием и отметил, что Северный флот получил универсальное судно тылового обеспечения, которое существенно расширяет возможности применения его надводных сил вдали от пунктов базирования.

"Успешно проведённые испытания танкера подтвердили его улучшенные тактико-технические характеристики и выросшие возможности по передаче сухих и жидких грузов на боевые корабли в море", - сказал вице-адмирал Александр Моисеев, подчеркнув, что во время испытаний впервые была отработана одновременная заправка топливом сразу трёх боевых кораблей траверзным и кильватерным способом.

В прошлом году новый морской танкер "Академик Пашин" успешно прошёл полную программу испытаний в Баренцевом море. На отдельных этапах в испытании танкера принимали участие боевые корабли флота, в том числе тяжёлый атомный ракетный крейсер "Пётр Великий" и фрегат "Адмирал Флота Советского Союза Горшков".

Справочно:

Средний морской танкер-снабженец "Академик Пашин" проекта 23130 построен на Невском судостроительно-судоремонтном заводе. Он оснащён дизельной одновальной установкой, носовым подруливающим устройством. Имеет ледовый класс "Arc 4". Каюты экипажа и пассажиров, а также служебные помещения располагаются в кормовой жилой рубке.

Судно оборудовано устройствами для передачи жидких и сухих грузов кильватерным и траверзным способами на ходу в море. Его грузовая система выполнена под одновременную перевозку восьми видов грузов.

Длина и ширина танкера составляют 130 и 21 метров соответственно. Максимальная скорость хода - 16 узлов. Автономность - 60 суток. Экипаж - 24 человека. Максимальное водоизмещение - 9 тыс. тонн.

Комментарий bmpd. Таким образом, в состав ВМФ России, наконец, введен еще один долгострой последних лет. Напомним, что ООО "Невский судостроительно-судоремонтный завод" (Шлиссельбург, Ленинградская область) получило контракт Министерства обороны России стоимостью 2,978 млрд рублей на постройку головного среднего морского танкера проекта 23130 1 ноября 2013 года. Танкер был предназначен для Северного флота с базированием на Мурманск. Церемония закладки танкера "Академик Пашин" (заводской номер 901) по этому контракту была произведена на заводе 26 апреля 2014 года. Танкер был выведен из эллинга завода 18 марта 2016 года и спущен на воду 26 мая 2016 года. Заводские ходовые испытания танкера были начаты на Ладожском озере 17 мая 2018 года, а 22 июля 2019 года танкер прибыл в Мурманск для прохождения завершающего этапа Государственных испытаний.

Проект 23130 разработан ЗАО "Спецсудопроект". Следует отметить, что согласно условиям контракта, спуск судна на воду должен был быть произведен в июле 2015 года, а окончание заводских ходовых и государственных испытаний было намечено на октябрь 2016 года, судно должно было быть сдано заказчику к 25 ноября 2016 года. Таким образом, строительство танкера "Академик Пашин" осуществлено с отставанием более чем на три года (то есть вдвое) от контрактных сроков. Видимо, отчасти это связано с западными санкциями, поскольку импортными являются главная энергетическая установка (дизельные двигатели Wartsila) и значительная часть вспомогательных механизмов судна.

На церемонии закладки танкера "Академик Пашин" в апреле 2014 года тогдашний Главнокомандующий ВМФ России адмирал В.В. Чирков заявлял, что всего для ВМФ предполагается построить четыре таких судна.

Теперь на церемонии подъема флага на танкере "Академик Пашин" начальник службы вспомогательного флота департамента транспортного обеспечения Министерства обороны России Сергей Епифанов заявил: "Что касается перспектив данных судов, в 2019 году Министром обороны РФ принято решение о строительстве еще пяти танкеров данного проекта". Епифанов заявил, что в 2024 году еще один танкер проекта будет передан Северному флоту.

Введенный в состав Северного флота ВМФ России головной средний морской танкер "Академик Пашин" проекта 23130, построенный на ООО "Невский судостроительно-судоремонтный завод". Североморск, 21.01.2020 (с) "Мурманский вестник"

Видео (с) ТВ-21 Мурманск: