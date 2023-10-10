Спущен на воду средний морской танкер "Василий Никитин" проекта 23130

5 октября 2023 года в Шлиссельбурге на ООО "Невский судостроительно-судоремонтный завод" (входит в состав АО "Объединенная судостроительная корпорация") состоялся спуск на воду строящегося для Военно-Морского флота России среднего морского танкера проекта 23130 "Василий Никитин" (заводской номер 902).

Спущенный на воду на ООО "Невский судостроительно-судоремонтный завод" строящийся для ВМФ России средний морской танкер "Василий Никитин" (заводской номер 902) проекта 23130. Шлиссельбург, 05.10.2023 (с) АО "Объединенная судостроительная корпорация"

Новое судно является вторым (первым серийным) средним морским танкером проекта 23130. и первой единицей в серии из трех средних морских танкеров данного проекта, строящихся Невским ССЗ в рамках контракта с Министерством обороны Российской Федерации, заключенного 17 декабря 2020 года.

Судно названо в честь генерал-полковника Василия Никитина (1914 - 1984), который с 1953 и до 1984 года являлся начальником Службы горючего Вооруженных Сил СССР (затем Центрального управления ракетного топлива и горючего Министерства обороны СССР).

Закладка танкера "Василий Никитин" (заводской номер 902) была произведена на Невском ССЗ 26 марта 2021 года. Средний морской танкер "Василий Никитин" был спланирован к поставке на Черноморский флот в 2023 году, однако в итоге, как обычно, срок строительства выдержан не был.

Также по данному контракту на Невском ССЗ были заложены средние морские танкеры "Инженер-адмирал Котов" (заводской номер 903, закладка произведена без огласки в 2022 году) и "Алексей Шеин" (заводской номер 904, заложен 16 марта 2023 года).

На церемонии закладки танкера "Василий Никитин" начальник службы вспомогательного флота Департамента транспортного обеспечения Министерства обороны Роcсии капитан 1 ранга Сергей Епифанов заявил, что "до 2027 года будет построено пять танкеров данного проекта, что позволит гарантированно обеспечить потребности ВМФ в дальней морской зоне".

Средний морской танкер "Василий Никитин" является вторым судном проекта 23130. Ранее ООО "Невский судостроительно-судоремонтный завод" по контракту с Министерством обороны России от 1 ноября 2013 года стоимостью 2,978 млрд рублей осуществило постройку головного среднего морского танкера проекта 23130 с названием "Академик Пашин" (заводской номер 901). Закладка танкера "Академик Пашин" была произведена на заводе в Шлиссельбурге 26 апреля 2014 года. Танкер был выведен из эллинга завода 18 марта 2016 года и спущен на воду 26 мая 2016 года. Заводские ходовые испытания танкера были начаты на Ладожском озере 17 мая 2018 года, а 22 июля 2019 года танкер прибыл в Мурманск для прохождения завершающего этапа Государственных испытаний. 21 января 2020 года в Североморске состоялась церемония ввода танкера "Академик Пашин" проекта 23130 в состав Северного флота ВМФ России. Танкер принимает активное участие в обеспечении деятельности кораблей ВМФ России в дальней морской зоне.

В целом строительство танкера "Академик Пашин" было осуществлено с отставанием более чем на три года (то есть вдвое) от контрактных сроков. Видимо, отчасти это было связано с западными санкциями, поскольку импортными являются главная энергетическая установка (дизельные двигатели Wartsila) и значительная часть вспомогательных механизмов этого судна. На серийных судах этого типа планировалось произвести импортозамещение иностранных комплектующих.

Проект 23130 разработан ЗАО "Спецсудопроект". Танкер дедвейтом 9000 т имеет наибольшую длину 130 м, ширину 21,5 м, осадку 7 м, дальность плавания - до 8000 миль, автономность - 60 суток, экипаж - 24 человека. Скорость судна в полном грузу при максимальной осадке 16 уз.

Функциональные возможности танкера позволят ему выдавать горючее одновременно трем судам, идущим от него на расстоянии от 50 до 100 метров на борт или кильватерным способом.

Самостоятельное плавание корабля в районах неарктических морей ничем не ограничено. Он соответствует категории ледового усиления "Arc 4" и имеет возможность самостоятельного плавания в разреженных однолетних арктических льдах при их толщине до 0,8 метра в летне-осеннюю и до 0,6 метра в зимне-весеннюю навигацию.

Строящийся на ООО "Невский судостроительно-судоремонтный завод" для ВМФ России средний морской танкер "Василий Никитин" (заводской номер 902) проекта 23130 перед спуском на воду. Шлиссельбург, 05.10.2023 (с) АО "Объединенная судостроительная корпорация"