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Заложен средний морской танкер «Алексей Шеин» проекта 23130

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Как сообщило агентство "Медиапалуба", 16 марта 2023 года в Шлиссельбурге на ООО "Невский судостроительно-судоремонтный завод" (входит в состав АО "Объединенная судостроительная корпорация") состоялась церемония закладки для Военно-Морского флота России среднего морского танкера проекта 23130 "Алексей Шеин" (заводской номер 904). Это третье и последнее судно данного проекта, строящееся в рамках контракта с Министерством обороны Российской Федерации, заключённого 17 декабря 2020 года.

Закладная доска среднего морского танкера проекта 23130 "Алексей Шеин" (заводской номер 904), заложенного для ВМФ России на ООО "Невский судостроительно-судоремонтный завод" в Шлиссельбурге 16.03.2023 (с) paluba.media

Сообщается, что танкер получил название в честь сподвижника Петра Великого генералиссимуса Алексея Семёновича Шеина (1852 - 1700 годы).

Ранее по данному контракту на Невском ССЗ были заложены средние морские танкеры "Василий Никитин" (заводской номер 902, церемония закладки состоялась 26 марта 2021 года) и "Инженер-адмирал Котов" (заводской номер 903, закладка произведена без огласки в 2022 году). По условиям контракта, танкер "Василий Никитин" должен вступить в состав Черноморского флота в 2023 году, однако, видимо, сроки, как обычно, выдержаны не будут.

Напомним, что ранее ООО "Невский судостроительно-судоремонтный завод" по контракту с Министерством обороны России от 1 ноября 2013 года стоимостью 2,978 млрд рублей осуществило постройку головного среднего морского танкера проекта 23130 с названием "Академик Пашин" (заводской номер 901). Закладка танкера "Академик Пашин" была произведена на заводе в Шлиссельбурге 26 апреля 2014 года, танкер был выведен из эллинга завода 18 марта 2016 года и спущен на воду 26 мая 2016 года. Заводские ходовые испытания танкера были начаты на Ладожском озере 17 мая 2018 года, а 22 июля 2019 года танкер прибыл в Мурманск для прохождения завершающего этапа Государственных испытаний. 21 января 2020 года в Североморске состоялась церемония ввода танкера "Академик Пашин" проекта 23130 в состав Северного флота ВМФ России. Танкер принимает активное участие в обеспечении деятельности кораблей ВМФ России в дальней морской зоне.

В целом строительство танкера "Академик Пашин" было осуществлено с отставанием более чем на три года (то есть вдвое) от контрактных сроков. Видимо, отчасти это было связано с западными санкциями, поскольку импортными являются главная энергетическая установка (дизельные двигатели Wartsila) и значительная часть вспомогательных механизмов этого судна. На серийных судах этого типа планировалось произвести импортозамещение иностранных комплектующих.

Проект 23130 разработан ЗАО "Спецсудопроект". Танкер дедвейтом 9000 тонн имеет наибольшую длину 130 м, ширину 21,5 м, осадку 7 м, дальность плавания - до 8000 миль, автономность - 60 суток, экипаж - 24 человека. Скорость судна в полном грузу при максимальной осадке 16 уз.

Функциональные возможности танкера позволяют ему выдавать горючее одновременно трем судам, идущим от него на расстоянии от 50 до 100 метров на борт или кильватерным способом.

Самостоятельное плавание корабля в районах неарктических морей ничем не ограничено. Он соответствует категории ледового усиления "Arc 4" и имеет возможность самостоятельного плавания в разреженных однолетних арктических льдах при их толщине до 0,8 метра в летне-осеннюю и до 0,6 метра в зимне-весеннюю навигацию.

Головной средний морской танкер проекта 23130 "Академик Пашин" (заводской номер 901) ВМФ России в ходе учений корабельного отряда Северного флота в Атлантическом океане в районе Гвинейского залива, октябрь 2021 года (с) Министерство обороны России

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Авианосцы могут подождать
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