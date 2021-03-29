Заложен средний морской танкер «Василий Никитин» проекта 23130

Как сообщило АО "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК), 26 марта 2021 года в Шлиссельбурге на ООО "Невский судостроительно-судоремонтный завод" (входит в "Объединенную судостроительную корпорацию") состоялась церемония закладки для Военно-Морского флота России среднего морского танкера проекта 23130 "Василий Никитин" (заводской номер 902).

Закладная доска среднего морского танкера проекта 23130 "Василий Никитин" (заводской номер 902), заложенного для ВМФ России на ООО "Невский судостроительно-судоремонтный завод" в Шлиссельбурге 26.03.2021 (с) АО "Объединенная судостроительная корпорация"

Это первое судно в серии из трех средних морских танкеров проекта 23130, строящихся в рамках контракта с Министерством обороны Российской Федерации, заключенного 17 декабря 2020 года.

В церемонии закладки киля приняли участие представители Департамента Министерства обороны Российской Федерации по обеспечению государственного оборонного заказа, Российского Морского Регистра судоходства, проектного бюро "Спецсудопроект" и другие. Новое судно станет вторым средним морским танкером проекта 23130, который не имеет аналогов на территории Российской Федерации.

Как сообщило Министерство обороны Российской Федерации, судно названо в честь генерал-полковника Василия Никитина, начальника Центрального управления ракетного топлива и горючего Министерства обороны СССР.

Средний морской танкер "Василий Никитин" спланирован к поставке на Черноморский флот в 2023 году.

"Сегодня мы начинаем очередной этап обновления вспомогательного флота, танкеров океанской зоны. Невский судостроительно-судоремонтный завод в своей работе применяет самые современные технологии и материалы. До 2027 года будет построено пять танкеров данного проекта, что позволит гарантированно обеспечить потребности ВМФ в дальней морской зоне. Всего до 2027 года планируется построить более 100 вспомогательных судов различного предназначения", - отметил в своем выступлении начальник службы вспомогательного флота Департамента транспортного обеспечения Министерства обороны Роcсии капитан 1 ранга Сергей Епифанов.

Со стороны bmpd укажем, что ранее название "Василий Никитин" в честь генерал-полковника Василия Никитина, возглавлявшего Службу горючего Вооруженных Сил СССР (Центральное управление ракетного топлива и горючего Министерства обороны СССР) с 1953 пр 1984 годы, получил малый морской танкер проекта 03182 (заводской номер 851), заложенный для Черноморского флота на АО "Судостроительный завод "Волга" в Нижнем Новгороде 10 марта 2017 года, но до сих пор находящийся в стапельной стадии постройки. Видимо, этот танкер будет переименован.

Заложенный теперь средний морской танкер проекта 23130 "Василий Никитин" является вторым судном проекта 23130. Напомним, что ранее ООО "Невский судостроительно-судоремонтный завод" по контракту с Министерством обороны России от 1 ноября 2013 года стоимостью 2,978 млрд рублей осуществило постройку головного среднего морского танкера проекта 23130 с названием "Академик Пашин" (заводской номер 901). Закладка танкера "Академик Пашин" была произведена на заводе в Шлиссельбурге 26 апреля 2014 года. Танкер был выведен из эллинга завода 18 марта 2016 года и спущен на воду 26 мая 2016 года. Заводские ходовые испытания танкера были начаты на Ладожском озере 17 мая 2018 года, а 22 июля 2019 года танкер прибыл в Мурманск для прохождения завершающего этапа Государственных испытаний. 21 января 2020 года в Североморске состоялась церемония ввода танкера "Академик Пашин" проекта 23130 в состав Северного флота ВМФ России. В течении 2020 года танкер принимал активное участие в обеспечении деятельности кораблей ВМФ России в дальней морской зоне.

В целом строительство танкера "Академик Пашин" было осуществлено с отставанием более чем на три года (то есть вдвое) от контрактных сроков. Видимо, отчасти это было связано с западными санкциями, поскольку импортными являются главная энергетическая установка (дизельные двигатели Wartsila) и значительная часть вспомогательных механизмов этого судна. На серийных судах этого типа планировалось произвести импортозамещение иностранных комплектующих.

Проект 23130 разработан ЗАО "Спецсудопроект". Танкер дедвейтом 9000 т имеет наибольшую длину 130 м, ширину 21,5 м, осадку 7 м, дальность плавания - до 8000 миль, автономность - 60 суток, экипаж - 24 человека. Скорость судна в полном грузу при максимальной осадке 16 уз.

Функциональные возможности танкера позволят ему выдавать горючее одновременно трем судам, идущим от него на расстоянии от 50 до 100 метров на борт или кильватерным способом.

Самостоятельное плавание корабля в районах неарктических морей ничем не ограничено. Он соответствует категории ледового усиления "Arc 4" и имеет возможность самостоятельного плавания в разреженных однолетних арктических льдах при их толщине до 0,8 метра в летне-осеннюю и до 0,6 метра в зимне-весеннюю навигацию.

Церемония закладки для ВМФ России среднего морского танкера проекта 23130 "Василий Никитин" (заводской номер 902) на ООО "Невский судостроительно-судоремонтный завод" в Шлиссельбурге 26.03.2021 (с) АО "Объединенная судостроительная корпорация"